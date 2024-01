Un électeur de l'Iowa exhorte M. DeSantis à s'attaquer à M. Trump à l'approche des caucus

Mais au moins un électeur de l 'Iowa a voulu savoir pourquoi cette énergie n'était pas davantage dirigée vers le leader.

"Pourquoi ne vous êtes-vous pas attaqués directement à lui ? Chris Garcia, un électeur qui prévoit de voter pour DeSantis, a demandé lors d'une réunion publique mercredi. "De mon point de vue, vous vous montrez plutôt indulgent à son égard.

La question a déclenché un long va-et-vient entre M. Garcia et M. DeSantis, qui a fait valoir qu'il s'était efforcé d'expliquer les différences entre lui et le favori, mais qu'il refusait de le "salir personnellement".

L'échange a mis en évidence la façon dont une course potentielle pour la deuxième place, qui s'intensifie depuis des mois, a laissé Trump largement indemne et dans une voie qui lui est propre - à la grande frustration des républicains comme Garcia.

M. Garcia n'était pas satisfait et a déclaré à CNN qu'il avait l'intention de soutenir M. DeSantis, mais qu'il l'invitait à affronter M. Trump de manière plus agressive.

"Je ne sais pas s'il pourra réussir à moins de s'en prendre à Trump", a déclaré M. Garcia, un républicain de Woodward, dans l'Iowa.

Alors que DeSantis et Haley ont progressivement aiguisé leurs différences avec Trump, ils se sont beaucoup plus investis pour tenter de se démolir l'un l'autre, en particulier avec leurs groupes externes respectifs qui dépensent des millions dans des publicités d'attaque à la télévision.

M. DeSantis et deux super PACS soutenant sa candidature, Never Back Down et Fight Right, ont dépensé 7,6 millions de dollars pour cibler Mme Haley l'année dernière dans le seul Iowa, contre moins de 500 000 dollars pour M. Trump, selon une analyse CNN d'AdImpact, une société de suivi des données.

Pour sa part, Mme Haley et son principal superPAC ont dépensé près de 10 millions de dollars pour cibler M. DeSantis, selon l'analyse, contre seulement 1,5 million de dollars pour M. Trump.

Cet assaut a donné lieu à un va-et-vient vertigineux de publicités, dont la plupart se moquaient de M. DeSantis pour son adoration passée de M. Trump et dénigraient Mme Haley pour son admiration passée de Mme Hillary Clinton. Les publicités ont livré des comptes rendus cinglants de leurs relations respectives avec le développement commercial de la Chine lorsqu'ils étaient gouverneurs de la Caroline du Sud et de la Floride.

"Vous voyez tout l'argent qui a été dépensé contre le gouverneur DeSantis ou contre le gouverneur Haley, mais combien de cet argent est dépensé contre Trump ?", a déclaré Bob Vander Plaats, président de l'Iowa Family Leader, une organisation influente parmi les évangéliques. "C'est ce que les gens demandent vraiment.

Depuis des mois, les candidats sont soumis à une pression croissante pour établir des distinctions plus nettes entre eux et M. Trump, qui domine dans les sondages nationaux et les premiers sondages des États primaires.

Mais les rivaux de M. Trump courent également le risque de s'aliéner ses partisans, dont beaucoup sont devenus encore plus fidèles à la suite des démêlés judiciaires de l'ancien président. Les candidats qui se sont le plus attaqués à M. Trump, comme les anciens gouverneurs Chris Christie du New Jersey et Asa Hutchinson de l'Arkansas, sont au point mort.

M. DeSantis, Mme Haley et l'entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy ont tous trois déclaré que, s'ils étaient élus, ils gracieraient M. Trump - qui fait l'objet de quatre inculpations pénales - s'il était condamné. Ils l'ont également défendu après que le secrétaire d'État démocrate du Maine a retiré M. Trump du scrutin des primaires de l'État le mois dernier.

M. Vander Plaats, qui a soutenu M. DeSantis l'année dernière, a déclaré que tous les candidats républicains étaient confrontés à un exercice d'équilibre délicat face à un ancien président qui jouit d'une telle loyauté au sein du GOP.

"C'est un argument nuancé, a déclaré M. Vander Plaats. "Pour les électeurs de Trump, leur deuxième choix est DeSantis, donc si vous essayez d'éloigner l'électeur de Trump pour qu'il vienne vers vous, vous ne pouvez pas vous l'aliéner."

Argent et pression

Dans le dernier chapitre de la course à l'Iowa, les fortunes financières de DeSantis et de Haley ont changé. M. DeSantis et ses alliés extérieurs ont longtemps eu l'avantage en matière de collecte de fonds, mais les finances sont aujourd'hui beaucoup plus serrées, selon des collaborateurs, car Mme Haley bénéficie de la plus grande quantité de contributions à ce jour.

Sa campagne a annoncé mercredi qu'elle avait collecté 24 millions de dollars au cours du dernier trimestre de l'année dernière, soit plus du double du trimestre précédent, ce qui lui confère une solide assise financière.

Doug Stout, un militant républicain de longue date qui a vu tous les candidats lors de leurs visites dans l'Iowa l'année dernière, a déclaré qu'il était toujours partagé entre M. DeSantis et Mme Haley. Il pense que les deux candidats représenteraient un avenir solide pour le parti républicain.

"Nous avons besoin d'un gouverneur comme candidat républicain", a déclaré M. Stout mercredi, alors qu'il quittait l'événement organisé par M. DeSantis à Waukee. "Il est regrettable que l'on en soit arrivé à une situation où les deux candidats semblent se battre pour la deuxième place. Ils ne se battent pas pour la deuxième place. Ils se battent pour la présidence".

M. DeSantis est soumis à une pression particulière pour se différencier de M. Trump dans l'Iowa, où il a parié sur son avenir politique. En privé comme en public, les alliés de M. DeSantis ont exprimé des doutes quant à sa capacité à gagner dans l'Iowa.

Il a également pris du retard dans ses dépenses. SFA Fund, Inc, le super PAC qui soutient Mme Haley, a dépensé 30 millions de dollars en publicité dans l'Iowa, tandis que la campagne de Mme Haley a dépensé 4,7 millions de dollars supplémentaires, dont une grande partie au cours des dernières semaines. Les super PAC qui soutiennent M. DeSantis n'ont dépensé que 25,9 millions de dollars. La campagne du gouverneur de Floride a dépensé 2,7 millions de dollars dans l'État.

M. DeSantis s'est montré confiant mercredi en affirmant qu'il se débrouillerait bien dans l'Iowa, en citant le travail de terrain de sa campagne, notamment les 1 500 capitaines de circonscription qui le soutiennent.

"Il ne s'agit pas d'une primaire où il suffit d'envoyer un bulletin de vote ou de poinçonner son billet", a déclaré M. DeSantis à la presse après l'événement. "Nous avons donc fait tout ce que nous avons fait en gardant cela à l'esprit, et je pense que vous allez continuer à voir de très, très bonnes choses.

À Waukee, M. DeSantis a mis l'accent sur le fait que M. Trump n'avait pas réussi à mettre en œuvre des éléments clés de son programme de 2016, comme un mur frontalier payé par le Mexique, et a déclaré que l'ancien président aurait du mal à recruter du personnel. Il a également affirmé que M. Trump aurait des difficultés à se faire élire.

"Nous avons besoin de quelqu'un qui sera capable de galvaniser les républicains et de gagner les personnes qui désapprouvent les politiques de M. Biden", a déclaré M. DeSantis. "Ce que je crains avec Trump, c'est qu'il y ait des gens qui désapprouvent Biden, mais qui ne sont pas non plus d'accord avec Trump, donc ils ne le feraient pas.

Sur ce point, M. Garcia semble d'accord.

"Je suis prêt à le soutenir parce que je ne pense pas que Trump soit éligible", a-t-il déclaré à CNN.

David Wright de CNN a contribué à cette histoire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com