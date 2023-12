Tout le monde est dans le même bateau" : La création de mode vaut-elle la peine de s'endetter ?

Findikoglu, née en Turquie et diplômée de Central Saint Martins en 2015, était l'un des noms les plus attendus du programme de cinq jours, qui s'est déroulé du 15 au 19 septembre.

Sa liste de clients comprend le genre de talents de la liste A dont beaucoup de marques ne peuvent que rêver, de Rihanna et Lady Gaga à Madonna et Bella Hadid. Elle est également à l'origine de certains des plus grands looks de l'été, comme la mini robe en soie rouge rubis que Margot Robbie a portée sur le tapis rouge VIP de "Barbie" à Londres, ou la robe au couteau sculptée à la main que Hari Nef a arborée lors de la première du film. Kylie Jenner est également une favorite connue, ayant choisi un look printemps-été 2023 à porter lors de la semaine de la mode à Paris en septembre dernier, et ayant posé dans des pièces personnalisées pour ses 399 millions de followers sur Instagram.

De l'extérieur, il semble que Findikoglu ait réussi. Voici tous les ingrédients qui devraient permettre à cette jeune femme de 33 ans de passer du statut d'artiste en devenir à celui de star londonienne. Mais il manque une chose : l'argent.

"Je n'avais pas assez de budget pour faire le spectacle. C'est aussi simple que cela", a déclaré Mme Findikoglu lors d'une interview accordée à CNN à l'extérieur de son studio de l'est de Londres, le premier jour de la semaine de la mode londonienne. "Le lieu était sur le point d'être réservé. Je me suis alors dit : 'Je ne peux pas refaire ça avec mon propre argent. Je ne peux pas m'infliger cela".

Mme Findikoglu affirme qu'elle est encore en train de payer le coût du défilé automne-hiver 2023 de la marque, qui a eu lieu en février de cette année. Si le défilé printemps-été 2024 s'était déroulé comme prévu, il aurait pu lui coûter entre 110 000 et 120 000 livres sterling (136 000 à 148 000 dollars). "Je parle à mes amis stylistes et tout le monde est dans le même bateau. Nous faisons un défilé, nous nous endettons tellement, et nous continuons à payer jusqu'au prochain défilé".

Cette saison, une vague de jeunes talents reconnus par l'industrie se sont retirés du programme officiel, notamment Steven Stokey-Daley, 26 ans (qui crée sous le nom de S.S Daley) et Nensi Dojaka, 30 ans, qui ont tous deux remporté le prestigieux prix LVMH en 2022 et 2021, respectivement. En outre, le créateur américain Michael Halpern, 31 ans, qui a reçu deux British Fashion Awards au cours de sa carrière, a annoncé la semaine dernière que non seulement sa marque ne participerait pas à la Semaine de la mode de Londres, mais qu'elle prévoyait de fermer définitivement ses portes.

Bien qu'elle pense que c'était la meilleure chose à faire pour sa marque, Findikoglu n'a pas pris cette décision à la légère. "Je n'ai pas pu travailler pendant une semaine", a-t-elle déclaré. Pendant des jours, elle a été "paralysée", bloquée par l'inquiétude que ses pairs et les initiés du secteur la considèrent comme faible. "Mais je représente une femme intrépide. Et si je ne sors pas pour en parler, alors je ne suis pas fidèle à moi-même, à ma marque et à tout ce que je représente".

La prise de contrôle du conglomérat de la mode

Aujourd'hui, les réalités de la gestion d'une marque de mode haut de gamme indépendante sont sombres et la concurrence pour les créateurs autofinancés est féroce. Selon le Savigny Luxury Index, un indice général du marché publié par le groupe de gestion de patrimoine Savigny Partners, les conglomérats tels que LVMH et Kering dominent le marché de la mode de luxe, LVMH représentant à lui seul 45,4 % du marché. Des marques telles que Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy et Marc Jacobs sont toutes détenues par LVMH, tandis que Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen et Saint Laurent sont toutes détenues par Kering.

La propriété de plusieurs marques est synonyme d'influence. Les petites marques détenues par Kering ou LVMH bénéficient de l'effet de levier qu'offrent les grandes marques comme Gucci et Louis Vuitton, qui peuvent être utilisées pour négocier de meilleurs emplacements dans les magasins. Elles profitent également d'un réseau exclusif (et à grande échelle) de fournisseurs. Mais surtout, ces sociétés faîtières bénéficient d'énormes flux de revenus, ce qui, avec le flux de trésorerie, constitue le principal fardeau pour des créateurs tels que Findikoglu.

Son label a été financé de manière indépendante depuis ses débuts en 2016, et Findikoglu dit qu'elle a longtemps lutté contre le manque d'investissement du gouvernement. "J'ai toujours eu peur de demander quoi que ce soit parce que je ne suis pas britannique. Cela n'a pas ouvert beaucoup de portes, surtout au début."

Le 13 septembre, deux jours avant le début de la semaine de la mode à Londres, le gouvernement britannique a annoncé qu'il investirait 2 millions de livres sterling (2,5 millions de dollars) au cours des deux prochaines années dans NEWGEN, le programme du British Fashion Council visant à soutenir les jeunes créateurs dont les marques ont moins de trois ans. Pour Findikoglu, ce n'est pas suffisant. "Je pense que NEWGEN devrait recevoir de l'argent. Mais je suis aussi une jeune créatrice et cela fait sept ans que j'essaie de gérer cette marque toute seule", a-t-elle déclaré. "Elle devrait être accessible à tout le monde sur le calendrier.

Je veux que les gens voient mon monde

La question que se pose Dilara Findikoglu est la même que celle que se posent de nombreux créateurs indépendants en difficulté : Comment faire pour augmenter sa production sans se retrouver en rupture de stock ? C'est un compromis qu'elle trouve presque excitant. Ayant déjà produit une ligne de maillots de bain à succès, Findikoglu prévoit de réduire la couture au profit d'une offre plus facile à porter. L'une des motivations est sa propre garde-robe de bureau. Assise à l'extérieur de son studio en cette fin d'été caniculaire, Findikoglu porte une magnifique robe ivoire en satin coupée en biais avec des manches bouffantes vampiriques. S'agit-il d'une de ses propres créations ? "Non ! Je veux faire plus de prêt-à-porter, parce que je ne trouve rien à porter de ma propre marque quand je viens travailler. Je ne vais pas venir au studio avec ma robe couteau, vous savez ?

Alors qu'elle termine sa collection printemps-été 2024 (qui sera présentée dans un showroom parisien à la fin du mois), elle parle avec enthousiasme de collaborations top secrètes qui, elle l'espère, auront une plus grande viabilité commerciale. Son objectif ? Une marque de style de vie à part entière. "Je veux faire des meubles, je suis vraiment intéressée par les intérieurs. Je veux faire des coussins. J'aimerais dormir dans mon propre lit (de marque Dilara). Je veux que les gens voient mon monde dans ses moindres détails. Même s'il s'agit de draps de lit, de mascara ou de rouge à lèvres rouge.

Et si certains peuvent être réticents à l'idée d'être la propriété d'un conglomérat, Findikoglu n'est pas un puritain. "J'ai amené ma marque à ce stade par mes propres moyens", dit-elle. "Mais j'ai vraiment besoin d'un partenaire commercial, d'un investisseur ou d'une grande maison qui m'amènera au niveau suivant.

