Qantas présente ses excuses sincères après la projection d'un film inapproprié sur tous les écrans en vol pendant le voyage de Sydney à Tokyo

D'après une déclaration d'une compagnie aérienne australienne à CNN, un incident survolé la semaine dernière lors d'un vol de Sydney à l'aéroport de Haneda à Tokyo a empêché les passagers de choisir leurs films personnels en raison d'un défaut technique du système de divertissement à bord.

Selon l'annonce, l'équipage de bord a été fourni avec une liste restreinte de films à diffuser sur tous les écrans de l'avion. En raison des demandes de plusieurs passagers, un titre spécifique a été choisi pour tout le voyage.

La compagnie aérienne australienne n'a pas spécifié le film dans leur déclaration, mais des publications sur les réseaux sociaux, prétendument de passagers à bord, ont identifié le film comme étant "Daddio".

Ce drame de 2023, mettant en scène Dakota Fanning et Sean Penn, a reçu une classification R de l'Association américaine de classification des films pour "usage constant de langage ordurier, contenu sexuel explicite et brève apparition de nudité graphique".

Un utilisateur de Reddit, présumé être sur le vol, a rapporté que, outre la nudité, le film comportait "beaucoup de sexting - le genre où les messages étaient clairement visibles à l'écran sans avoir besoin d'écouteurs".

Le post a également mentionné qu'il a fallu environ une heure avant de passer à un film plus adapté aux enfants, ce qui a causé un certain inconfort, en particulier parmi les familles et les enfants à bord. Des images des messages à l'écran du film et des mentions de l'incapacité des passagers à mettre en sourdine ou à arrêter leurs écrans étaient incluses dans le post.

Dans leur déclaration, Qantas a affirmé que leur équipage avait tenté de corriger les écrans pour les passagers qui s'opposaient au film. Après avoir confirmé son impossibilité, ils l'ont remplacé par un film pour enfants.

La compagnie aérienne a reconnu le désagrément causé et s'est excusée, en particulier auprès des passagers qui avaient déposé des plaintes concernant le contenu. Ils ont également affirmé : "Nous regrettons sincèrement d'avoir joué un tel film pour tout le voyage et nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour cette expérience malheureuse".

"Depuis lors, tous les écrans ont été définis sur un film pour la famille pour le reste du vol, ce qui est notre pratique établie en cas d'incident rare d'impossibilité de sélection de film individuel. Nous examinons actuellement comment le film a été choisi", a déclaré le représentant de Qantas.

Malgré le problème technique avec le système de divertissement à bord, de nombreux voyageurs sur le vol ont exprimé leur intérêt pour regarder un film différent. En raison de cela, l'équipage de Qantas a décidé de changer le film pour une option adaptée à la famille, garantissant le confort de tous pendant leur voyage.

