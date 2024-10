5 idées clés de la discussion en solo de Kamala Harris avec 60 Minutes

La rencontre de la candidate démocrate potentielle avec CBS se produit dans le cadre d'une campagne médiatique étendue, plaçant également Harris devant des interlocuteurs et des auditoires plus sympathiques. Sa discussion sur le podcast "Call Her Daddy" animé par Alex Cooper a été diffusée dimanche. Elle apparaîtra ensuite sur "The View" mardi, discutera avec Howard Stern et sera invitée sur "The Late Show with Stephen Colbert" sur CBS. Enfin, elle est prévue pour un débat sur Univision jeudi.

En l'absence de débats prévus entre Harris et l'ex-président Trump, cette série d'interviews pourrait offrir certains des moments les plus captivants et dignes de faire la une dans les quatre dernières semaines précédant le jour de l'élection.

Voici cinq points clés de sa conférence "60 Minutes" :

Harris souligne la nécessité pour le Congrès d'aborder les problèmes de sécurité aux frontières

Interrogée sur les politiques migratoires de l'administration Biden et le moment opportun pour des mesures plus fermes, Harris a maintenu que "des solutions sont à portée de main" sans confirmer que des mesures plus fermes étaient nécessaires plus tôt.

Depuis le début, l'administration Biden a lutté avec des afflux records de migrants à la frontière sud, exacerbés par la pandémie de coronavirus. En réponse, les officiels américains ont élaboré diverses stratégies pour faire face à l'afflux.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles aucune mesure plus ferme n'avait été prise, Harris a fait référence au projet de loi sur l'immigration présenté au Congrès en début d'année 2021 et a critiqué les républicains pour avoir bloqué un projet de loi bipartisan sur la frontière après que Trump les ait exhortés à rejeter la mesure.

Bill Whitaker, le correspondant de CBS, a demandé : "Mais il y a eu une augmentation sans précédent d'immigrants clandestins franchissant la frontière pendant les trois premières années de votre administration. Elle a même quadruplé par rapport à la dernière année de l'administration précédente. Était-il une erreur d'assouplir les politiques migratoires à ce point ?"

Harris a répliqué en mettant en avant un problème de longue date et en insistant sur l'intervention du Congrès :

"Nous avons besoin que le Congrès intervienne pour résoudre réellement le problème."

Absence de rencontre bilatérale avec Poutine

En réponse aux questions sur une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine pour négocier un règlement pour le conflit en Ukraine, Harris a réaffirmé : "L'Ukraine doit avoir son mot à dire sur l'avenir de l'Ukraine."

Harris a exprimé son opposition aux rencontres bilatérales individuelles, affirmant que "le succès ne sera pas atteint sans la participation de l'Ukraine et de la charte de l'ONU dans ce que ce succès sera."

Elle a également refusé de prendre position sur l'élargissement de l'OTAN, déclarant qu'elle aborderait la question si nécessaire.

Harris a souligné que si Trump avait été en fonction, "Poutine serait assis à Kyiv en ce moment", en référence à la capitale ukrainienne.

"Il parle de mettre fin à tout cela dès le premier jour. Vous savez ce que c'est ? C'est une reddition", a-t-elle conclu.

Harris a eu une session avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche le mois dernier, réaffirmant son soutien inébranlable au pays.

"Mon soutien au peuple d'Ukraine est inébranlable", a-t-elle affirmé. "Je suis avec l'Ukraine - je continuerai à être avec l'Ukraine, et je travaillerai activement pour assurer que l'Ukraine triomphe dans cette guerre, pour être en sécurité, en sécurité et prospère."

Mise en valeur de l'alliance Harris-Cheney

L'alliance Harris-Cheney était évidente lors de la conférence, alors qu'elles ont collaboré à Ripon, Wisconsin - prétendument le berceau du parti républicain.

Cheney, qui a été renversée dans une primaire en raison de son rôle dans l'enquête de la Chambre sur l'assaut des partisans de Trump sur le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, a endossé Harris et a parlé à un meeting dans un État pivot crucial la semaine dernière.

"Je ne peux qu'imaginer dire : 'Notre Constitution est menacée, et il est crucial que les partis se réunissent et soutiennent la vice-présidente Harris car elle défendra la règle de loi.' Je sais que je l'aurais fait", a déclaré Cheney.

Interrogée sur une éventuelle collaboration avec Cheney il y a quatre ans, Harris a répondu favorablement.

"Ce serait formidable", a déclaré Harris, accompagnées de rires des deux femmes.

"Elle est très diplomate", a plaisanté Cheney.

Walz aborde les conseils de Harris pour choisir ses mots avec plus de soin

La conférence a présenté le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, qui a admis avoir fait face à des critiques pour ses déclarations antérieures après avoir été choisi comme colistier. Il a reconnu de fausses allégations concernant son dossier militaire et avoir été témoin des événements de la place Tiananmen à Hong Kong.

Cependant, il a insisté sur le fait que ces erreurs étaient des emportements émotionnels ou des erreurs dans le récit, les contrastant avec les exagérations de Donald Trump.

Cependant, Walz a révélé que Harris l'avait encouragé à utiliser un langage plus mesuré :

"Elle a dit : 'Tim, vous savez, vous devez être un peu plus prudent dans la façon dont vous dites les choses, quoi que ce soit.'"

Harris critique Trump pour avoir annulé son interview avec "60 Minutes"

En ce qui concerne la décision de Trump d'annuler son interview avec "60 Minutes", Harris a critiqué son choix, affirmant qu'il manquait de courage pour faire face à des questions difficiles.

Trump a annulé son interview prévue avec "60 Minutes" après avoir accepté et programmé celle-ci à sa propriété Mar-a-Lago, comme révélé par le correspondant de CBS Scott Pelley lors de la diffusion de l'émission populaire d'information lundi soir.

En octobre 2020, Trump a rencontré le journaliste de "60 Minutes" Leslie Stahl, mais a mis fin abruptement à la séance en raison de ses objections envers ses questions. Trump a exprimé son désir d'obtenir des excuses pour cette interview avant de considérer une autre, selon des déclarations faites au Wisconsin la semaine dernière.

Récemment, Trump a principalement interacté avec des interviewers bienveillants, comme Fox News, démontrant une tendance à choisir des plates-formes favorables.

During an interview on Fox News, Kamala Harris suggested that if Trump does not offer viewers a substantial, insightful dialogue, they should tune into his rallies instead.

"If he's not going to provide your audience with a meaningful, contemplative exchange of questions and answers, then watch his rallies", Harris told Whitaker.

Vous entendrez des discussions axées sur lui-même et ses griefs personnels. Ce que vous n'entendrez pas, ce sont ses opinions personnelles sur la manière dont il compte unir la nation et trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi je suis fermement convaincue, dans mes convictions les plus profondes, que le peuple américain aspire à aller de l'avant, a-t-elle expliqué.

