Appel visuel hebdomadaire: La duchesse de Sussex, la tenue rouge vif de Meghan, présentée lors d'un événement caritatif samedi, n'est pas totalement inconnue.

Il y a peu de choses qui relient Meghan, Duchesse de Sussex, surtout en ce qui concerne sa transition vers la célébrité royale britannique et sa marque de mode de luxe, American Riviera Orchard. Cependant, une occasion de camaraderie est apparue lorsqu'elle a assisté au gala de l'hôpital pour enfants de Los Angeles 2024 dans une robe rouge Carolina Herrera, une pièce qu'elle avait portée en 2021.

Revitaliser les pièces de garde-robe est une pratique courante pour les gens ordinaires, mais c'est un choix délibéré pour les célébrités, comme Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow et Billie Eilish, qui ont récemment décidé de réutiliser des tenues vintage sur le tapis rouge pour susciter des discussions sur la durabilité de la mode.

La tenue de Meghan a subi quelques altérations par rapport à sa première apparition. Lors de sa première apparition à un gala à un événement de New York célébrant les vétérans il y a trois ans, elle portait une robe de soirée avec une traîne volumineuse, associée à des chaussures en satin pointues et ses boucles d'oreilles Birks Snowflake Snowstorm Diamant signature de 2,15 carats.

En accéléré jusqu'à son apparition sur le tapis rouge en 2022, Meghan, qui a quitté ses fonctions royales aux côtés de son mari le prince Harry, a repensé sa tenue. Elle a opté pour une version plus épurée de la robe, laissant ses cheveux détachés et gardant ses bijoux minimalistes, sans collier ni boucles d'oreilles apparentes, à l'exception de quelques bagues et son bracelet Cartier Love préféré. Elle a terminé la tenue avec des sandales ouvertes à brides de Giuseppe Zanotti.

Given her experience in adhering to the strict British royal family dress code, Meghan has adopted a more modern styling approach, embodying a style perhaps more reflected in her life before Prince Harry. She stunned at last September's Invictus Games closing ceremony in Germany, donning an off-the-shoulder emerald lace Cult Gaia tube dress. More recently, while in Nigeria and Colombia, she chose strappy patterned sundresses with noticeable thigh slits as her attire of choice.

Her more relaxed red tailored Carolina Herrera dress and loose hairstyle represent a more laidback approach to evening wear (in contrast to her royal duties, naturally). With no royal regulations to adhere to, Meghan had the liberty to hog the spotlight for the charity cause, notably the LA Children’s Hospital. She commended the hospital staff for their incredible work, providing top-notch healthcare for families who couldn't otherwise afford it, according to People Magazine.

