L'ancien président philippin Duterte a l'intention de se présenter à la présidence de la ville, en ignorant son passé controversé de campagne contre la drogue.

Manille, Philippines (AP) — L'ancien président philippin Rodrigo Duterte a annoncé lundi son intention de se présenter aux élections municipales de sa ville natale du sud, malgré la surveillance internationale entourant sa guerre contre la drogue, qui est examinée par la Cour pénale internationale (CPI) en tant que potentiel crime contre l'humanité.

À 79 ans, Duterte a remis ses documents à la Commission électorale dans la ville de Davao, où il a occupé le poste de maire pendant environ deux décennies avant d'être élu président en 2016. Selon les officiels, son fils, l'actuel maire de Davao, Sebastian Duterte, se présentera avec lui en tant que vice-maire dans les élections intermédiaires à venir.

Plus de 6 000 personnes, principalement des suspects de drogue dans le besoin, ont été tuées pendant la vaste crackdown sur la drogue menée par Duterte, soutenue par les forces de l'ordre. Cependant, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que le nombre de morts est beaucoup plus élevé et devrait inclure de nombreux meurtres non résolus commis par des assassins à moto, possibly engagés par la police.

Duterte a nié à plusieurs reprises avoir autorisé des meurtres extrajudiciaires de suspects de drogue, malgré ses menaces publiques de les tuer et ses ordres aux policiers de tirer sur les suspects qui résistent dangereusement à l'arrestation.

Face à la vaste crackdown sur la drogue de son administration, Duterte a admis que les drogues continuent de poser un défi important. During sa campagne présidentielle, il avait promis de résoudre le problème de la drogue en trois à six mois, mais a finalement reconnu avoir sous-estimé l'ampleur du problème.

Duterte a retiré les Philippines de la CPI en 2019, un geste que les critiques ont considéré comme une tentative d'échapper à la responsabilité. Malgré cela, le procureur de la CPI a déclaré que le tribunal conservait sa juridiction sur les allégations de crimes commis pendant que les Philippines étaient encore membre du tribunal.

During son mandat présidentiel tumultueux, qui s'est terminé en 2022, Duterte avait déclaré son intention de se retirer de la politique, mais il a depuis revenu sur ses engagements publics à plusieurs reprises.

Sa fille, l'actuelle vice-présidente Sara Duterte, a révélé en juin que son père et ses deux frères avaient l'intention de se présenter aux élections sénatoriales. Cependant, Duterte lui-même a déclaré aux journalistes dans la ville de Davao samedi que sa santé, qui n'était pas au mieux, ne lui permettrait pas de mener une campagne pour un poste national.

Duterte continue de jouir de la popularité malgré son départ de la présidence, mais les groupes de défense des droits de l'homme et les opposants politiques sont probablement opposés à son retour en politique. Duterte et sa famille sont également en désaccord avec son successeur, le président Ferdinand Marcos Jr., qu'il a publiquement dénigré en le qualifiant de leader faible et de toxicomane.

Marcos a rejeté les accusations de Duterte et a riposté en accusant Duterte d'être un utilisateur de fentanyl, un opioïde puissant.

