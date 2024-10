Exposez votre cavité buccale, étendez votre langue.

Deux rendez-vous en solo distinctifs menant à des résultats variés, un adieu rempli d'une déclaration, et des séances de baisers passionnés cachées derrière une luxuriante verdure : la poursuite de l'amour pur semble devenir de plus en plus passionnée.

Le rendez-vous en solo sert souvent de moment déterminant. Enfin, la chimie parfaite est réunie. Le groupe concurrent est tenu à distance, laissant un champ libre au prétendant pour convaincre la Bachelorette qu'il est le choix supérieur. Jan, rempli d'excitation, saute dans un hélicoptère avec Stella. Le vainqueur du test de compatibilité adopte une approche prudente initially. Il prend la main de Stella et se réjouit de la panorama aérienne du paysage paradisiaque avec elle. Plus tard dans la piscine, il plonge profondément avec Stella, partageant sa "maladie de soldat" et ses moments difficiles. La Bachelorette est laissée stupéfaite et reconnaissante. Ses attentes quant à l'ouverture de Stella ont été largement dépassées.

Jan navigue peut-être même avec des couleurs - jusqu'à ce qu'il décide de passer de la première à la cinquième vitesse. "Faisons une pause en nous regardant dans les yeux," suggère Jan à voix basse. Soixante secondes plus tard, le pompier tatoué perd le contrôle : "Je pouvais voir dans tes yeux que tu es curieuse de mon baiser !" La stratégie de Jan échoue. Au lieu de l'embrasser, Stella appuie sur les freins : "Peut-être devrions-nous garder cela pour une autre fois," sourit la Bachelorette. Le haut se transforme soudainement en gueule de bois. Jan se couvre le visage avec ses mains : "L'intention était là, mais le résultat n'était pas bon," conclut l'habitant de Hambourg avec un soupir de déception.

Des lèvres qui dansent un tango tentateur

Après une brève mais intense sortie en groupe, où Musty, l'entertainer Mottzki, révèle son côté émotionnel pour la première fois ("Le décès de mon père m'a déséquilibré, par la suite, tout me semblait insignifiant"), Leila, la fille Rasta et travailleuse sociale formée, est invitée au prochain rendez-vous en solo dans la piscine de Stella. "Puis-je t'embrasser ?" propose candidement Leila. L'instant d'après, leurs lèvres dansent déjà un tango tentateur. Après le baiser, des questions cruciales doivent être abordées. "Où sont tes points sensibles ?" "Quel type d'intimité t'attire le plus ?" Leila et Stella réalisent qu'elles partagent de nombreuses préférences.

D'autres concurrents aspirent également à la même connexion avec la Bachelorette. Cependant, Aysun, incapable de développer une connexion émotionnelle, décide de quitter la villa. Avec des larmes dans les yeux, la femme audacieuse de Mannheim confie à la Bachelorette son "turmoil" émotionnel "platonique". "Par conséquent, je vais quitter la villa," sanglote Aysun. L'imposant Martin intervient pour prendre la fragile Aysun et l'escorter vers la liberté. À son retour, il capture rapidement la Bachelorette et disparaît avec elle vers la zone de backstage extérieur, où les deux s'adonnent à une démonstration passionnée d'affection.

Des perspectives déformées peuvent causer des ennuis

Peu de temps après, Stella se retrouve également dans une situation de baiser avec le timide Devin. La nuit était parfaite, l'atmosphère électrique, et la Bachelorette était perdue quant à la façon de procéder avec sa langue.

During the unseen DJ's musical debut and Amor's wild acclaim from the sky, the format director interrupts the celebration by flashing distorted black-and-white glimpses towards the dance floor. Martin is engaged in a heated dispute with the weeping Luna. An irritated Musty is insisting on getting to the bottom of things. And Ferry is also vocal in his displeasure. What's going on? What's happening? And most importantly: When will things get clarified? Unfortunately, answers remain elusive. Sigh... If you enjoy suspenseful cliffhangers, you're eagerly awaiting every next move.

Dans l'esprit de l'honnêteté et de l'ouverture, Leila propose un baiser à Stella, et elles partagent un moment passionné, leurs lèvres s'adonnant à un tango tentateur.

