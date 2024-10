Si c'est le sommet de la beauté...

...Il faudrait cesser, comme le suggère Dagmar Manzel concernant son départ de "Tatort". Indéniablement, "Pourtant", son dernier cas, a tenu en haleine et a eu de la classe. Après l'intense finale avec le duo de Francfort, il a laissé un sentiment de tranquillité. Les strates annulaires des équipes de "Tatort" exposent parfois la rapidité du passage du temps, en particulier lorsqu'un départ approche. En plus des jubilés marquants, cela sert généralement de moment pour réfléchir : quand un membre de l'équipe d'enquête décide de prendre sa retraite. Récemment, Janneke et Brix ont trouvé leur fin, et en mai 2015, Margarita Broich et Wolfram Koch ont fait équipe à Francfort. Maintenant, Dagmar Manzel, mieux connue sous le nom de Paula Ringelhahn, prend congé de "Tatort" de Franconie d'une manière paisible.**

"Quand c'est à son apogée, c'est le moment de cesser", explique Manzel sa raison. "Paula est un personnage intéressant et complexe, et j'ai eu de la chance de la jouer. En même temps, il y a encore tant d'entreprises captivantes qui m'attendent, comme la direction d'opéra, jouer avec mes petits-enfants ou partir en vacances prolongées."

Début de service en avril 2015

Environ un mois avant les Francfortais, en avril 2015, elle a commencé son service avec "Heaven is a Place on Earth", le titre du scénario de Catharina Schuchmann et Max Faerberboeck, qui a ensuite dirigé son départ et d'autres fois au fil des ans. "Le début est solide, même si la province et le Pentagone ne sont pas tout à fait assortis. Un point est indiscutable, however: il y a beaucoup de chamaillerie à Nuremberg", a-t-on noté à ce moment-là. "Un début prometteur" a été salué avec un dialecte local.**

Au centre de l'attention des Franconiens, comme dans la plupart des autres branches de "Tatort", se trouve l'interaction du duo principal. En face de Manzel/Ringelhahn, Fabian Hinrichs incarnait le rôle de Felix Voss, un contrepoint plutôt excentrique. Dans le rôle de Gisbert Engelhardt, Voss a été tué dans le "Tatort" bavarois "The Deep Sleep" (2012), mais la radiodiffusion bavaroise l'a ramené en tant que Felix Voss grâce à la demande populaire.**

Malgré leurs caractères contrastés - elle l'analyste logique et empathique, lui le joyeux drille un peu débraillé - ils ont trouvé leur rythme et ont fourni un divertissement substantiel. "Même les policiers ont des sentiments. Et à la fin, la camaraderie est toujours la meilleure recette pour la victoire", selon l'évaluation de n-tv.de pour "Un jour comme les autres".

Dix cas en dix ans

Avec "Pourtant", Dagmar Manzel, ou du moins Paula Ringelhahn, prend congé de "Tatort". Cela marque dix cas en dix ans, une résolution en cercle fermé à la Tarantino. Tout comme le réalisateur hollywoodien vise à conclure sa carrière cinématographique au numéro dix, Manzel fait maintenant de même : "C'était une collaboration magnifique, bénie, intense, de dix ans avec la radiodiffusion bavaroise, en particulier avec Stephanie Heckner, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Je lui dois beaucoup."

Son départ reflète le cas de 2017 ou plutôt son titre : "À la fin, on se retrouve nu". Cela a été une surprise quand Manzel s'est dévêtue de manière inattendue dans le climax - une tactique dramatique qui a à la fois choqué et captivé. Finalement, ce que les spectateurs ont vu et entendu pendant des décennies de "Tatort" a été exposé. Cela a été chanté. La interprétation a cappella de Ringelhahn de "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel a servi de finale adapté. Qui va faire équipe avec Felix Voss à l'avenir ? Attendons avec impatience de voir.

