La longue quête française de la souris dorée, qui dure depuis 30 ans, est terminée.

L'aventure, baptisée "À la poursuite de la Chouette d'Or", a été inspirée par un livre de casse-tête publié en 1993. Les concurrents devaient résoudre 11 casse-tête du livre et un supplémentaire caché pour trouver la véritable localisation du prix.

Un avertissement est apparu sur un canal Discord ayant de nombreux abonnés. "Hands off !", disait-il suite à la découverte de l'emblème de la Chouette d'Or la nuit précédente. "La nouvelle est sortie, l'emblème de la Chouette d'Or a été trouvé", poursuivait-il, déclenchant un déluge d'emojis mélancoliques et tristes. "Pas la peine de chercher plus loin."

Les solutions fournies par ceux qui prétendaient avoir trouvé le prix étaient en cours de vérification, selon l'avertissement.

Regis Hauser, l'auteur du livre, et Michel Becker, l'illustrateur, ont créé une communauté dévouée de plus de 200 000 joueurs, surnommés "chouettistes", en France et dans le monde entier, selon le site officiel de la chasse au trésor.

Dans un documentaire YouTube, Becker a expliqué qu'il était responsable du financement et de la création de la récompense : une chouette en or de 3 kg et une en argent de 7 kg, ornées de diamants sur le visage.

Des rassemblements de "chouettistes" ont été organisés dans toute la France pour se rencontrer et échanger des stratégies.

Hauser, le maître des énigmes, utilisait initially le pseudonyme "Max Valentin" pour éviter d'être harcelé par les chasseurs de trésor déterminés. Il est décédé en 2009, selon le journal français Le Monde.

Ensemble, Hauser et Becker ont décidé de enterrer une réplique de la chouette, la véritable récompense étant soigneusement cachée ailleurs. Selon les amateurs de chasse au trésor, la réplique vaut 150 000 euros (environ 165 000 dollars).

Pour réclamer le prix, le vainqueur devait remettre la réplique ainsi que les solutions à tous les mystères du livre.

Becker n'a pas souhaité commenter lorsque The Associated Press a demandé un entretien.

À l'annonce de la découverte de la réplique de la chouette, les membres de Discord du canal de la chasse ont réagi rapidement, inondant la plateforme de milliers de messages.

"Il est temps de sortir les mouchoirs", a écrit un participant. "C'est la fin d'une époque", a soupiré un autre.

Les médias français ont également salué la fin de cette chasse au trésor de trois décennies, l'une des plus longues en cours dans le monde. "Je suis déçu parce que je croyais être proche, mais en même temps soulagé que ce soit fini", a commenté un participant du sud de la France sur France Inter.

Ce participant de 30 ans a déclaré avoir passé tous ses week-ends à chercher la chouette pendant les deux dernières années et parfois à creuser la nuit.

Sur le site officiel de la chasse, Becker a rappelé aux "chouettistes" de ne pas creuser de trous sur des propriétés privées ou publiques sans permission.

Selon un documentaire de 2021, l'idée est née de "Masquerade", un livre de casse-tête de 1979 de Kit Williams, où les joueurs devaient également résoudre divers puzzles pour découvrir un lièvre en or.

Le style de cette chasse au trésor, inspiré par les casse-tête de Regis Hauser et Michel Becker, a considérablement influencé l'art de la résolution de puzzles et de la chasse au trésor. Les visiteurs de l'exposition "À la poursuite de la Chouette d'Or", qui présente les œuvres de Hauser, peuvent apprécier l'expression artistique de son style de création de puzzles dans les arts.

