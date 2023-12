Selon une étude, la solitude ou l'isolement social sont liés à des problèmes de santé graves

De nombreuses études ont été menées sur les liens entre l'isolement social, la solitude et le risque de mourir prématurément, mais certains résultats ont été controversés ou mitigés, selon l'article publié en juin 2023 dans la revue Nature Human Behaviour. Selon Turhan Canli, professeur de neurosciences intégratives au département de psychologie de l'université Stony Brook de New York, ces résultats contradictoires pourraient être dus au fait que les recherches ne portent que sur un groupe ou une région spécifique. Canli n'a pas participé à l'étude.

Celle-ci est toutefois une méta-analyse de 90 études qui ont examiné les liens entre la solitude, l'isolement social et la mort prématurée chez plus de 2 millions d'adultes. Les participants à l'étude ont été suivis pendant une période allant de six mois à 25 ans.

Les personnes souffrant d'isolement social avaient 32 % de risques supplémentaires de mourir prématurément, toutes causes confondues, par rapport à celles qui n'étaient pas isolées socialement. Les participants qui ont déclaré se sentir seuls étaient 14 % plus susceptibles de mourir prématurément que ceux qui ne l'étaient pas.

Cette étude "nous conforte dans l'idée" que l'isolement social et la solitude sont des facteurs de risque indépendants de décès prématuré, a déclaré Julianne Holt-Lunstad, professeur de psychologie et de neurosciences à l'université Brigham Young dans l'Utah, qui n'a pas participé à l'étude. Mme Holt-Lunstad a été la principale scientifique du rapport consultatif sur l'isolement social et la solitude publié en mai 2023 par le Surgeon General des États-Unis.

L'isolement social, tel qu'il est défini dans l'étude, se produit lorsqu'une personne manque objectivement de contacts avec d'autres personnes et peut avoir un réseau limité ou vivre seule.

Lasolitude, quant à elle, désigne la détresse subjective ressentie par une personne lorsqu'il existe un écart entre la qualité des relations sociales qu'elle entretient et ce qu'elle souhaite, selon la méta-analyse. Selon Anthony Ong, professeur de psychologie et directeur du Center for Integrative Developmental Science and Human Health Labs de l'université Cornell, dans l'État de New York, une personne dans cette situation peut avoir l'impression que ses relations ne sont pas satisfaisantes si elles ne répondent pas à ses besoins de connexion ou d'intimité. Ong n'a pas participé à la recherche.

"Les Américains passent de plus en plus de temps dans l'isolement et pourtant nous ne voyons pas cela comme un danger, surtout si c'est par choix. Les gens supposent qu'il n'y a pas de problème et qu'il est même bon d'être isolé si l'on ne se sent pas seul", a déclaré Mme Holt-Lunstad par courrier électronique. "Pourtant, ces données confirment et développent des données antérieures qui documentent le risque associé à l'isolement social, indépendamment de la solitude.

Solitude et isolement dans le corps

Le fait d'être isolé socialement ou de se sentir seul peut être considéré comme une forme de stress, a indiqué M. Canli.

"Nous pouvons tous nous sentir seuls de temps en temps, mais lorsque ce sentiment est permanent, il peut agir comme une forme de stress chronique, ce qui n'est pas bon pour la santé", a déclaré M. Canli par courrier électronique. "L'une des façons dont cela peut se produire est par l'intermédiaire des hormones de stress qui ont un effet néfaste sur l'organisme.

Les auteurs de l'étude ont également examiné les liens entre la solitude, l'isolement social et la mort chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou de cancer du sein ou colorectal - car des études antérieures ont montré que la relation entre le soutien social et la santé peut être une question de poule et d'œuf, "ce qui pourrait conduire à un cercle vicieux où une mauvaise santé entraîne les patients à perdre le soutien social ... au fil du temps, mais les patients ont tendance à avoir besoin de soutien social plus que la population générale", d'après l'étude.

Les participants isolés socialement et atteints d'une maladie cardiovasculaire étaient plus susceptibles de mourir prématurément que ceux qui ne souffraient pas de cette maladie. Les personnes socialement isolées atteintes d'un cancer du sein avaient un risque plus élevé de mourir de la maladie que celles qui n'étaient pas socialement isolées.

Le fait de mourir prématurément, quelle que soit la cause, ou d'une maladie cardiovasculaire pourrait également être lié au mode de vie des personnes, a indiqué M. Canli : "Les personnes qui se sentent isolées socialement ou seules ont tendance à avoir des habitudes malsaines, telles que le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation (ou) peu d'exercice physique.

Plusieurs facteurs pourraient contribuer à ce que l'isolement social ait un effet plus important sur le risque de décès précoce que la solitude, selon les experts.

"Les personnes qui se sentent seules, mais qui ne sont pas isolées socialement, souffrent de stress mental, mais pourraient y résister grâce à leurs réseaux sociaux, même si ces réseaux ne sont pas tout à fait ce que l'on voudrait qu'ils soient, a déclaré Fan Wang, premier auteur de l'étude et professeur d'épidémiologie à l'université médicale de Harbin, en Chine.

Le fait d'avoir un petit réseau social ou peu ou pas de contacts avec le monde extérieur peut également rendre une personne moins susceptible de recevoir des soins médicaux si personne ne s'occupe d'elle, a déclaré M. Canli.

"Bien que cette méta-analyse soit importante car elle fournit des preuves corroborantes des effets néfastes de l'isolement social et de la solitude, il est urgent d'aller au-delà des questions concernant les effets indépendants et d'examiner leur interaction conjointe", a déclaré par courriel M. Ong, qui faisait également partie des scientifiques impliqués dans le rapport du Surgeon General.

Cette étude plus approfondie ouvrirait la voie à une meilleure compréhension et à des interventions efficaces", a-t-il ajouté.

Élargir les liens sociaux

Les personnes souffrant d'isolement social et de solitude devraient rechercher activement un soutien social, a déclaré M. Wang.

"Considérez le maintien d'un réseau social comme n'importe quelle autre activité de promotion de la santé : faire de l'exercice régulièrement, bien manger, prendre soin de soi", a déclaré M. Canli. Faites de l'entretien de vos relations sociales une priorité en ne limitant pas les moments où vous dites "bonjour" à quelqu'un aux seules vacances, ou en réfléchissant à des moyens de participer à des activités qui pourraient vous exposer à de nouveaux cercles de personnes partageant les mêmes idées, a ajouté M. Canli.

Des stratégies de santé publique pour lutter contre la solitude et l'isolement social, y compris la sensibilisation, sont également nécessaires, a déclaré M. Wang.

Il est essentiel de développer des interventions avec l'aide des membres de la famille et des réseaux communautaires. Le système de soins de santé devrait également développer des méthodes pour identifier l'isolement social et la solitude chez les patients afin que les professionnels de la santé puissent fournir l'aide appropriée, a-t-il ajouté.

Source: edition.cnn.com