Les responsables de la santé aux frontières américaines commenceront à examiner les arrivées en provenance du Rwanda, en se concentrant sur les porteurs potentiels du virus de Marburg.

Aucun cas vérifié de la maladie à virus Marburg, une maladie hémorragique mortelle similaire à l'Ebola, n'a été signalé en dehors du Rwanda. Les autorités ont déclaré que le risque pour les États-Unis était minimal pour le moment. Cependant, le département de la Santé et des Services sociaux a annoncé que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis allaient commencer des contrôles de santé publique à l'entrée à partir de la semaine du 14 octobre. Cette mesure vise à réduire la probabilité de transporter et de propager des cas.

Le CDC a également émis une alerte de santé voyage de niveau 3, recommandant aux personnes de reconsidérer les voyages non essentiels au Rwanda. De plus, des messages automatisés sont envoyés aux passagers aériens arrivant du Rwanda, fournissant des informations et des directives.

À ce jour, 56 cas de Marburg ont été confirmés au Rwanda par le ministère de la Santé, avec 36 personnes en isolation et en traitement, et 12 décès. La plupart de ces cas sont liés à des travailleurs de la santé, selon le CDC.

La Marburg est un orthomarburgvirus, un virus naturellement présent chez les chauves-souris fruitières. Elle appartient à la même famille que le virus Ebola. La Marburg peut être transmise d'une personne à une autre lorsqu'une personne entre en contact avec des liquides corporels infectés. Il est également possible de contracter la maladie en manipulant les vêtements ou les literies d'une personne infectée.

La Marburg n'est pas un virus aérien, contrairement au coronavirus de la COVID-19, ce qui la rend un peu moins difficile à gérer, selon les experts.

Les symptômes peuvent ne pas apparaître avant trois semaines après l'exposition au virus. La maladie commence souvent par une éruption cutanée et de la fièvre. Les nausées et les maux de tête sévères, ainsi que les douleurs musculaires, sont courants. Dans les cas graves, les patients peuvent saigner du nez, de la bouche et des yeux, et les saignements internes se manifestent par du sang dans les vomissures, l'urine et les selles. Les saignements sévères peuvent entraîner un choc et la mort dans jusqu'à 90 % des cas.

Il n'y a pas de vaccins ou de remèdes spécifiques pour la Marburg. Le traitement consiste à se reposer et à boire suffisamment.

Le CDC et l'Organisation mondiale de la santé ont envoyé des équipes d'experts au Rwanda pour apporter leur aide et leurs conseils aux travailleurs de la santé publique locaux.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Sean Savett, a publié un communiqué lundi, déclarant que le gouvernement américain coopère étroitement avec le Rwanda pour gérer l'épidémie.

"Depuis la prise de connaissance de cette épidémie, les États-Unis ont promis de fournir

