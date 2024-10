Dans certains cas, des poses particulières utilisées souvent pour mesurer la pression artérielle peuvent donner des résultats erronés.

Il a été suggéré que positionner et soutenir votre bras de manière inconsistante pendant un test de tension artérielle pourrait conduire à un diagnostic erroné d'hypertension, ce qui inquiète certains professionnels et pourrait potentiellement entraîner un traitement inutile.

Une étude publiée dans le journal JAMA Internal Medicine le lundi a découvert que reposer votre bras sur vos genoux pendant un test de tension artérielle peut entraîner une mesure systolique augmentée de 3,9 mm Hg et une lecture diastolique augmentée de 4 mm Hg. Placer votre bras le long de votre corps peut entraîner une lecture systolique augmentée de 6,5 mm Hg et une lecture diastolique augmentée de 4,4 mm Hg.

La tension artérielle est mesurée en mm Hg (millimètres de mercure), ce qui se compose de deux chiffres - la lecture supérieure ou systolique et la lecture inférieure ou diastolique. On considère qu'une personne souffre d'hypertension ou d'hypertension artérielle si elle a des lectures cohérentes de 130/80 ou plus.

Le Dr. Tammy Brady, auteur principal de l'étude et vice-présidente pour la recherche clinique au département de pédiatrie de l'Université Johns Hopkins School of Medicine, a déclaré : "Les professionnels de santé doivent être rappelés de l'importance de prendre le temps de suivre ces étapes correctement." Elle espère que l'étude sensibilisera sur l'importance de facteurs tels que la position du bras pour l'exactitude de la mesure de la tension artérielle.

Brady espère également que la recherche éduquera les patients, les incitant à demander des mesures précises en milieu clinique. Elle a ajouté : "Because so many patients rely on home blood pressure measurements for hypertension diagnosis, evaluation, and treatment, I hope this study also educates them on how to properly position their arms at home, as our findings also apply to home measurements."

L'étude a été menée par des chercheurs de l'Université Johns Hopkins, qui ont recruté 133 adultes de Baltimore, Maryland, entre août 2022 et juin 2023. Les participants, âgés de 18 à 80 ans, ont été assignés de manière aléatoire à avoir leur tension artérielle mesurée avec leur bras dans trois positions différentes - soutenu sur un bureau, comme le recommande la pratique clinique standard ; soutenu sur leurs genoux ; ou pendants le long de leur corps, sans soutien.

Chaque participant a subi un total de 12 mesures de tension artérielle avec leur bras dans chacune des différentes positions. Lorsque les bras des participants étaient soutenus sur un bureau conformément aux directives cliniques standard, la moyenne de leur lecture de tension artérielle était de 126/74, ont trouvé les chercheurs. Cependant, lorsque les bras des participants étaient reposés sur leurs genoux pendant les lectures, la moyenne de la lecture de tension artérielle était de 130/78, et lorsque leurs bras étaient pendants le long de leur corps, la moyenne de leurs lectures était de 133/78.

Brady a été surprise par la différence significative des lectures de tension artérielle lorsque les bras étaient placés dans des positions alternatives, déclarant : "We did not expect there to be such a difference when the arms were placed in these two alternative positions. We tested those positions because those are the positions that most people have their blood pressure measured, according to data and personal observations."

Il y a plusieurs raisons physiologiques pour lesquelles les mesures de tension artérielle pourraient être surestimées lorsque le bras n'est pas correctement positionné ou soutenu. Une plus grande distance verticale entre le cœur et l'endroit où le brassard est placé peut augmenter la pression hydrostatique dans les artères en raison de la gravité, ce qui peut entraîner une surestimation de la tension artérielle. Un bras non soutenu peut également entraîner une contraction musculaire, ce qui peut entraîner une augmentation de la tension artérielle.

Mesure de tension artérielle correcte

Les nouveaux résultats de l'étude sont cohérents avec les recherches antérieures qui ont montré que des positions de bras non soutenues ou positionnées en dessous du niveau du cœur peuvent surestimer une lecture de tension artérielle.

Le Dr. Nichola Davis, vice-présidente et chief population health officer à NYC Health and Hospitals, qui n'a pas participé à l'étude, a commenté : "This study gives us a more precise measure of just how much this has an impact."

Selon les dernières directives de pratique clinique, plusieurs étapes clés doivent être suivies pour une mesure de tension artérielle précise, notamment :

Porter le brassard de taille appropriée.

Avoir le dos soutenu.

Garder les pieds à plat sur le sol avec les jambes non croisées.

Positionner le brassard au niveau du cœur avec le bras soutenu sur un bureau ou une table.

L'utilisation d'un brassard de tension artérielle de taille incorrecte peut fausser les lectures prises par les appareils de mesure de tension artérielle automatique, comme l'a montré une étude publiée l'année dernière dans le journal JAMA Internal Medicine. Les chercheurs ont trouvé que l'utilisation de brassards de tension artérielle standard de taille régulière a donné des lectures "strikingly inaccurate" pour les participants qui nécessitaient des brassards de taille différente, en particulier pour ceux qui nécessitaient des brassards plus grands.

Il y a certaines étapes que les gens doivent suivre avant de se faire mesurer la tension artérielle, a déclaré le Dr. Gail Adler, endocrinologue cardiovasculaire et co-spécialiste à la Clinique d'Hypertension à l'Hôpital Brigham and Women's, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

"In the 30 minutes before you take your blood pressure, you want no smoking, no exercise, no caffeine, no alcohol, and... no major arguments. Don't be psychologically stressed," Adler a dit.

Tout d'abord, vous devriez trouver une chaise confortable, ajuster votre position de manière appropriée et vous détendre pendant cinq minutes sans parler. Gardez votre bras au repos, maintenez une posture droite avec un dos droit, et assurez-vous que vos jambes ne sont pas croisées, avec les deux pieds à plat sur le sol. Il est essentiel d'éviter d'avoir besoin de uriner pendant ce processus pour éviter une augmentation de votre tension artérielle. Lorsque vous mesurez votre tension artérielle, le brassard doit être placé directement sur votre bras, pas sur vos vêtements.

L'environnement domestique

Attention à la précision des mesures de la tension artérielle est devenue plus importante pour les membres de l'équipe d'étude, moi compris, lorsqu'il s'agit d'assurer une mesure correcte de notre propre tension artérielle ainsi que celle de nos proches.

'Évitons les conclusions hâtives'

L'hypertension augmente le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont les principales causes de mortalité aux États-Unis.

Environnement de la moitié des adultes américains souffrent d'hypertension, mais moins de 25 % de ces individus ont leur tension artérielle sous contrôle, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

Aux États-Unis, le traitement de l'hypertension n'est pas assez agressif, selon le Dr Dave Montgomery, cardiologue au Piedmont Healthcare à Atlanta, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

"L'hypertension est l'un des facteurs de risque les plus courants pour les maladies cardiovasculaires et est relativement facile à diagnostiquer et à gérer. Malheureusement, l'hypertension est souvent négligée, contribuant considérablement à la morbidité et à la mortalité cardiovasculaires", a déclaré Montgomery.

En ce qui concerne la nouvelle étude, il ne pense pas qu'une erreur de lecture de la tension artérielle de 4 à 5 mmHg due à la position du bras entraînerait un diagnostic erroné ou un traitement excessif, comme un changement de prescription ou un ajustement de la dose.

"Si une personne a une tension artérielle normale, une différence de 4 mmHg n'aura aucun impact. Cependant, chez une personne diagnostiquée avec de l'hypertension, une différence de 5 à 10 points peut indiquer que nous n'avons pas atteint le contrôle souhaité", a expliqué Montgomery. Il a souligné que la tension artérielle peut fluctuer considérablement en quelques minutes, influencée par des facteurs physiques et l'état émotionnel d'une personne.

"Dans l'ensemble, nous devons éviter de tirer des conclusions hâtives basée sur une seule lecture de la tension artérielle. Une tension artérielle élevée persistante nécessite un traitement agressif pour réduire le fardeau de la maladie cardiaque", a-t-il conclu.

L'importance de bien positionner et soutenir le bras pendant un test de tension artérielle est mise en avant dans une étude, car une position du bras incorrecte peut entraîner des lectures gonflées et potentiellement un traitement non nécessaire. Le maintien d'une bonne santé implique un monitoring régulier de la tension artérielle, à la maison et en clinique, et comprendre l'importance d'une bonne position du bras peut aider à assurer des lectures précises.

