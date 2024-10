Selon le chef, en préparant correctement les légumes, vous en ferez le plus délicieux des aliments.

Et si elles pouvaient briller de mille feux sur la scène centrale ?

Les professionnels de la santé et les nutritionnistes recommandent constamment de manger plus de légumes. Cependant, pour de nombreuses personnes, cette tâche semble difficile en raison du manque d'enthousiasme envers les légumes ou simplement de l'antipathie à leur égard.

Pour de nombreuses personnes, la première rencontre avec les légumes se fait pendant l'enfance, où ils sont servis vapeur. Bien que la cuisson à la vapeur convienne à certaines variétés de légumes, d'autres perdent leur goût naturel et leur excitation de cette manière, selon Caroline Chambers, auteure du nouveau livre de cuisine "Que cuisiner quand on n'a pas envie de cuisiner".

Apprendre à apprécier les légumes peut signifier élargir son point de vue quant à leur préparation, suggère-t-elle.

Même si vous êtes friand d'un seul légume, les plantes ont généralement meilleur goût, sinon plus agréables, lorsqu'elles sont consommées de saison, comme le souligne Chambers, basée à Carmel Valley, en Californie.

Heureusement, Chambers se spécialise dans la préparation de plats engageants et délicieux sans trop de tracas. Elle a commencé sa carrière en tant que traiteur, puis est passée au développement de recettes. Lorsque les gens ont commencé à rester plus à la maison en raison de la pandémie de Covid-19, elle a commencé à partager des recettes de légumes faciles à préparer en ligne.

Transformer les légumes en la partie du repas que l'on attend avec impatience n'est pas un processus compliqué, assure-t-elle.

Avec une abondance de produits de saison d'hiver maintenant disponibles dans les épiceries, voici comment tomber amoureux des légumes.

Préparation des légumes

Si les légumes sur votre assiette semblent être une corvée plutôt qu'un plaisir, cela peut être dû à une préparation incorrecte, suggère Chambers.

"Je crois que les légumes ont plus de saveur que la viande dans de nombreux cas lorsqu'ils sont préparés correctement", ajoute-t-elle.

En automne et en hiver, la méthode de préparation des plats de légumes les plus savoureux est la cuisson au four, selon Chambers, qui partage des recettes sur Instagram et anime le podcast "So Into That".

"Les légumes d'été sont délicieux crus. Le maïs, les haricots verts, les tomates - ils sont tous merveilleux, même lorsqu'ils sont à peine cuits", dit-elle. Mais pour les légumes comme les choux de Bruxelles, le potiron et les patates douces, la cuisson au four met en valeur leur meilleur goût.

Pour cuire les légumes au four, faites chauffer votre four entre 200 et 220 degrés Celsius pendant environ 35 à 40 minutes, et jusqu'à une heure pour le potiron, suggère Chambers. La cuisson à des températures plus élevées donne aux choux de Bruxelles une délicieuse caramélisation et sucré le potiron.

"Je ne veux pas que la cuisson se fasse en dessous de 300 (Fahrenheit). Je veux 400 et plus pour un minimum de 35 minutes, sinon plus près de 450", ajoute-t-elle.

Choisir les bons légumes

Comment savoir quand vos légumes sont cuits à la perfection ? La texture est un bon indicateur.

Une croûte croustillante est merveilleuse, mais elle doit être associée à une chair tendre, dit Chambers. "C'est là que la haute température entre en jeu. Les avoir au-dessus de 400 aide l'extérieur à devenir légèrement croustillant, donnant aux choux de Bruxelles une belle croûte croustillante tout en gardant l'intérieur tendre et fondant en bouche", ajoute-t-elle.

Chambers ne retourne souvent pas ses légumes pendant la cuisson. Au lieu de cela, elle laisse le côté en contact avec la plaque devenir extra-croustillant. Près de la fin de la cuisson, elle préfère garder la lumière du four allumée et vérifier fréquemment.

"Une fois que les bords commencent à devenir brun doré, ils passeront rapidement du brun doré à brûlé", ajoute-t-elle.

Ajouter de la saveur

Une fois vos légumes cuits à la perfection, laissez-les prendre la vedette avec des assaisonnements délicieux.

Un peu d'huile d'olive, de sel et de poivre peut faire des merveilles, ou utiliser des sauces du commerce pour rendre les dîners en semaine plus agréables, suggère Chambers. Une sauce verte, contenant généralement une crème, un mélange d'herbes et du citron, ou du pesto tout prêt peut ajouter des saveurs vib

Préchauffez le four à 210 degrés Celsius. Égouttez les pois chiches, mais ne les rincez pas. Coupez les carottes et l'oignon rouge en morceaux de 2,5 cm et mettez-les de côté. Dans un grand bol, mélangez les pois chiches, les carottes et l'oignon rouge avec de l'huile d'olive, du harissa et du miel. Assaisonnez avec du sel de mer. Étalez les légumes sur une plaque de cuisson et faites-les rôtir pendant 35 à 40 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et tendres. Saupoudrez le fromage de chèvre sur les légumes et remettez-les au four pendant 5 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu et légèrement bouillonnant. Dans un petit bol, mélangez le yaourt grec, le zeste et le jus de citron. Assaisonnez avec du sel de mer. Saupoudrez le mélange de yaourt, les herbes fraîches et les noix grillées sur les légumes rôtis avant de servir. Étalez plusieurs feuilles de papier absorbant sur une plaque de cuisson avec des bords, puis placez les pois chiches égouttés dessus. Utilisez une autre feuille de papier absorbant pour les essuyer. Éliminez tous les papiers absorbants utilisés, puis étalez les pois chiches uniformément. Il y aura des peaux de pois chiches restantes sur la plaque - pas besoin de les enlever, elles deviendront croustillantes et savoureuses. Coupez les carottes en tranches diagonales de 1,25 cm d'épaisseur et hachez finement l'oignon. Mettez les carottes, l'oignon, l'huile, le harissa, le miel et 1 cuillère à café de sel dans un bol avec les pois chiches et mélangez bien. Faites cuire jusqu'à ce que les carottes soient brunies à l'extérieur mais tendres lorsqu'on les pique avec une fourchette, ce qui prend environ 25 à 30 minutes. Dans un mixeur ou un robot culinaire, mélangez le fromage de chèvre et le yaourt. Ajoutez le zeste et le jus de citron, ainsi qu'une pincée de sel. Mixez jusqu'à ce que cela soit lisse, raclez les côtés si nécessaire, pendant environ 30 à 45 secondes. Si le mélange est trop épais, ajoutez un peu d'eau, un peu à la fois, jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne consistance. Hachez les herbes et les noix. Retirez les légumes rôtis du four et placez-les sur une grille de refroidissement. Vérifiez le goût et ajoutez plus de sel si nécessaire. Ajoutez les herbes aux légumes. Mettez une bonne quantité de fromage de chèvre fouetté au fond d'un bol ou d'une assiette, puis ajoutez les légumes rôtis, suivis d'une cuillère de noix. Ajoutez un peu de harissa sur le dessus si vous aimez les aliments épicés.

