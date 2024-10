En changeant d'approche sur les réseaux sociaux, j'ai considérablement changé d'état émotionnel.

Je suis tombé sur une observation intrigante plus tôt. Elle ressemblait à une remarque anodine, mais elle a résonné en moi. J'ai ressenti un sentiment d'inconfort en me réveillant depuis un certain temps. Est-il possible que sauter le défilement des réseaux sociaux du matin aide à soulager cette sensation ?

Le lendemain, j'ai décidé de tester cette théorie. J'ai évité d'ouvrir toutes les applications jusqu'à ce que j'aie terminé une promenade avec mon compagnon poilu.

Incroyablement, l'angoisse avait disparu ! La routine sans téléphone a fonctionné à nouveau le lendemain et continue depuis. Étrange mais vrai, selon Dr. Pamela Rutledge, directrice du Centre de recherche en psychologie des médias, basée à Newport Beach, en Californie.

S'engager dans des activités du monde réel, comme une promenade matinale, et maintenir le contrôle sur vos décisions peut avoir un impact significatif sur votre humeur, a déclaré Rutledge.

"Vous étiez alors prêt à commencer la journée avec quelques émotions positives, ce qui peut renforcer la résilience, la productivité et l'ouverture à de nouvelles expériences", a expliqué Rutledge. "Cela vous rend également plus agréable à fréquenter."

Un retrait complet des réseaux sociaux peut être trop extrême. Cependant, apporter de simples ajustements à votre utilisation du téléphone peut produire des résultats positifs. Par exemple, reporter la vérification de votre téléphone jusqu'après une promenade matinale peut avoir un impact notable, selon les experts.

Un début de matinée brutal

Passer directement du sommeil à l'écran de votre téléphone est un moyen difficile de se réveiller, a déclaré Dr. Charlotte Armitage, psychologue de Be Device Wise, un programme basé au Royaume-Uni conçu pour aider les étudiants à gérer leur temps d'écran.

Les téléphones émettent de la lumière bleue, qui stimule la libération de l'hormone du stress cortisol, a expliqué Armitage.

"Le cortisol augmente votre fréquence cardiaque et peut provoquer des sentiments d'anxiété", a ajouté Armitage.

De plus, le contenu de votre téléphone peut vous submerger le matin, a mis en garde Armitage. Les mauvaises nouvelles, les conflits en ligne ou un flux d'informations nécessitent une énergie et des ressources mentales importantes, que vous ne devriez pas dépenser immédiatement en vous réveillant.

Les algorithmes des réseaux sociaux s'assurent également de vous présenter un contenu négatif qui vous intéresse, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre humeur dès le début de la journée, a déclaré Armitage.

"Le matin, lorsque vous n'avez pas encore ajusté à la journée, le contenu négatif peut fixer un ton négatif pour la journée", a expliqué Armitage. "Vous pouvez vous sentir léthargique et dénué d'intérêt lorsque vous passez trop de temps en ligne tôt le matin."

Votre téléphone vous appartient, pas l'inverse

Tous les comportements d'utilisation du téléphone n'ont pas un effet négatif sur vous, a noté Rutledge.

"Si votre téléphone sert de réveil, de vérification de l'heure ou de la météo, cela améliore votre sentiment d'agence", a déclaré Rutledge.

Cependant, si vous vous surprenez à être happé par les e-mails, les réseaux sociaux ou les actualités le matin, vous lancez la journée sur une note tendue sans vous donner une chance de planifier, a souligné Rutledge.

En évitant les réseaux sociaux le matin, vous pouvez également ressentir une augmentation de votre sentiment d'agence sur le type de contenu que vous consommez, a suggéré Rutledge. Au lieu de faire défiler mécaniquement le contenu publié, pouvez-vous chercher activement un contenu qui vous inspire ?

"Il est essentiel d'être conscient de votre dépendance aux réseaux sociaux pour lancer votre journée", a mis en garde Rutledge, conseillant de ne pas compter sur un coup d'adrénaline ou une décharge de dopamine pour démarrer aux dépens de la réflexion et de la planification.

De plus, les êtres humains sont des créatures sociales par nature, et il peut être difficile de ne pas répondre à chaque appel, texto ou notification, a noté Rutledge. Cependant, il est crucial de faire des choix conscients concernant votre utilisation du téléphone.

"Nous oublions souvent que nous sommes les propriétaires de nos téléphones, pas l'inverse", a conclu Rutledge.

Changements supplémentaires que vous pouvez apporter

Si vous êtes tenté par l'idée d'éviter les réseaux sociaux le matin mais craignez de manquer quelque chose, Armitage recommande de mettre votre téléphone en mode avion pendant la nuit et de ne pas le vérifier jusqu'à ce que vous ayez commencé votre journée, comme après avoir déposé vos enfants à l'école ou être arrivé au travail.

"Utiliser votre temps matinal pour vous concentrer sur les relations du monde réel peut en réalité améliorer votre sentiment de connexion", a suggéré Armitage par e-mail. "Cela permet également à votre corps et à votre esprit de s'ajuster progressivement à la journée calmement avant de faire face à la vie quotidienne."

Même lorsque vous autorisez l'accès aux écrans plus tard dans la journée, essayez de ne pas utiliser les réseaux sociaux lors d'interactions en personne, comme avec votre famille, votre partenaire ou vos amis, a conseillé Rutledge.

Enfin, évitez d'utiliser votre téléphone une heure avant l'heure du coucher, a suggéré Armitage.

"Le contenu qui attire votre attention active votre cerveau, ce qui le rend plus difficile pour s'endormir", a expliqué Rutledge. "Les bons conseils d'hygiène du sommeil incluent l'évitement des choses qui suscitent des émotions et permettent à votre cerveau et à votre corps de se détendre."

Armitage a également suggéré d'établir des limites pour votre utilisation du téléphone. Par exemple, vous pouvez supprimer les applications de votre écran d'accueil, les placer dans des dossiers plus difficiles à atteindre ou basculer votre téléphone en mode de désactivation pour empêcher les alertes non souhaitées.

"En mettant en place ces mesures, vous prenez le contrôle de votre téléphone plutôt que de le laisser vous contrôler", a conclu Armitage.

D'après les informations fournies, voici deux phrases qui contiennent les mots "santé" et "bien-être" :

S'engager dans des activités du monde réel, comme une promenade matinale, peut avoir un impact significatif sur votre humeur et contribuer à la santé et au bien-être globaux, selon Rutledge.

De plus, éviter les réseaux sociaux le matin et adopter des habitudes saines d'utilisation du téléphone peut améliorer votre capacité à planifier votre journée, améliorer votre humeur et contribuer à votre bien-être mental.

Lire aussi: