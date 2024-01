Qui verra de la neige ce week-end ? La première grosse tempête hivernale de la saison vise le nord-est et le centre du littoral atlantique

Jeudi matin, la probabilité la plus élevée de neige significative concernait certaines parties de l'intérieur du nord-est, notamment le centre de la Pennsylvanie et le sud-est de l'État de New York, ainsi que le sud et le centre de la Nouvelle-Angleterre.

Cela signifie que des villes comme Washington, Baltimore et New York, qui attendent depuis près de deux ans de recevoir un centimètre de neige par jour, pourraient ne pas recevoir de neige, mais plutôt de la pluie ou un mélange hivernal.

Mais seulement 50 miles peuvent séparer les zones qui connaîtront de fortes chutes de neige de celles qui connaîtront des précipitations mixtes ou seulement de la pluie, ce qui signifie que de petits changements dans la trajectoire finale de la tempête et dans le calendrier feront une énorme différence.

Quels que soient les totaux de neige de la tempête, une tempête hivernale capable de perturber les déplacements s'annonce.

À quoi s'attendre dans les grandes villes

Les tendances des modèles de prévision n'ont pas été favorables aux amateurs de neige dans les grandes villes situées le long du corridor I-95 du nord-est, où il semble qu'il n'y aura pas suffisamment d'air froid pour produire beaucoup de neige. Au lieu de cela, il est plus probable qu'il y ait de la pluie et un mélange hivernal.

Mais plus à l'intérieur des terres, cette tempête pourrait produire de 6 à 12 pouces de neige dans certaines parties de l'intérieur du Nord-Est et de la Nouvelle-Angleterre, où l'on s'attend à la neige la plus abondante. Le principal épisode neigeux dans le nord-est aura lieu samedi soir et dimanche, lorsque la tempête traversera la région et s'éloignera de la côte.

Voici un aperçu de ce qui est attendu dans les principales zones métropolitaines à partir de jeudi matin, selon le National Weather Service.

Régions de Washington et de Baltimore: Les centres-villes ne devraient pas recevoir plus d'un centimètre de neige. Les plus grandes chances de neige se situent au nord et à l'ouest de l'I-95, où 1 à 3 pouces sont possibles - et des totaux encore plus importants sont possibles à l'ouest de l'I-81.

Les centres-villes ne devraient pas recevoir plus d'un centimètre de neige. Les plus grandes chances de neige se situent au nord et à l'ouest de l'I-95, où 1 à 3 pouces sont possibles - et des totaux encore plus importants sont possibles à l'ouest de l'I-81. Région de Philadelphie: Le centre-ville sera mouillé, mais pas blanc. Les plus grandes chances de neige se trouvent au nord et à l'ouest de la ville, où la vallée de Lehigh pourrait recevoir 3-4 pouces de neige, avec des quantités plus importantes dans les Poconos.

Le centre-ville sera mouillé, mais pas blanc. Les plus grandes chances de neige se trouvent au nord et à l'ouest de la ville, où la vallée de Lehigh pourrait recevoir 3-4 pouces de neige, avec des quantités plus importantes dans les Poconos. Région de New York: Moins d'un pouce de neige est attendu dans les cinq arrondissements et à Long Island. Les chances de neige augmentent au nord et à l'est de la ville dans la vallée de l'Hudson avec 2-4 pouces possibles et des totaux similaires attendus dans les zones côtières du Connecticut.

Moins d'un pouce de neige est attendu dans les cinq arrondissements et à Long Island. Les chances de neige augmentent au nord et à l'est de la ville dans la vallée de l'Hudson avec 2-4 pouces possibles et des totaux similaires attendus dans les zones côtières du Connecticut. Région de Boston: Les prévisions pour le centre-ville pourraient changer en raison d'une plus grande incertitude, mais on s'attend actuellement à des chutes de neige de 1 à 2 pouces. Des totaux plus élevés de 4 à 6 pouces - ou plus - sont possibles à l'ouest de l'I-95 dans des endroits comme Worcester, Massachusetts.

Possibilité de fortes pluies et de verglas

Le système responsable des conditions hivernales potentielles traversera d'abord la moitié sud des États-Unis jusqu'à vendredi, avant de remonter vers l'est pendant le week-end.

Dans une grande partie du sud et du sud-est, cela se traduira par des pluies fraîches, la tempête puisant dans l'humidité abondante du golfe du Mexique.

Certaines tempêtes pourraient devenir violentes vendredi, plus près de la côte du golfe du Mexique, où le risque de fortes pluies et d'inondations est plus élevé.

Pour la Louisiane et le Mississippi, qui souffrent encore de la sécheresse après un été de chaleur extrême et de manque de pluie, la pluie sera largement bénéfique.

La pluie commencera jeudi soir dans le centre du Texas et progressera avec la trajectoire de la tempête vers l'est, dépassant le sud-est jusqu'à vendredi.

La tempête se dirigera ensuite vers le nord jusqu'au milieu de l'Atlantique samedi, déversant de fortes pluies et des pluies verglaçantes sur certaines parties du sud des Appalaches et du Piémont. La possibilité d'une couche de glace de 0,1 pouce ou plus rendra les déplacements périlleux, en particulier en raison de l'altitude.

La sécheresse historique de la neige pourrait se poursuivre

Malgré les faibles probabilités d'enneigement, si un seul centimètre venait à tomber dans les grandes villes le long du corridor I-95, cela mettrait fin à d'importantes périodes sans neige pour certaines d'entre elles, qui durent depuis près de deux ans.

La ville de New York a attendu près de 700 jours avant de recevoir un centimètre de neige en un seul jour calendaire. En 2023, Central Park n'a reçu que 2,3 pouces de neige, ce qui en fait l'année civile la moins enneigée jamais enregistrée dans la ville, selon le National Weather Service. Il en a été de même à Philadelphie et à l'aéroport international de Dulles, dans la région de Washington.

Ce n'est pas comme si le nord-est n'avait pas connu de précipitations. À la mi-décembre, une puissante et meurtrière tempête côtière a privé d'électricité des centaines de milliers de personnes et provoqué de graves inondations dans toute la région.

Mais il a fait trop chaud pour que les précipitations tombent sous forme de neige, ce qui est de plus en plus fréquent à mesure que les températures mondiales augmentent en raison de la pollution due aux combustibles fossiles qui réchauffent la planète.

Une grande partie des États-Unis a connu un mois de décembre plus chaud que la moyenne. Les températures plus élevées ont rendu la neige plus difficile à trouver. En conséquence, la couverture neigeuse, c'est-à-dire la quantité de terre recouverte de neige, est à son niveau le plus bas en Amérique du Nord depuis 2005, selon les données de la NOAA.

Source: edition.cnn.com