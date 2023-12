Guide des termes volcaniques : Cheveux de Pelé, caldeira, cendres volcaniques - apprenez ce qu'ils signifient.

Les éruptions volcaniques peuvent avoir des effets désastreux sur l'environnement et les communautés qui vivent autour d'elles. L'éruption de dimanche soir a entraîné l'annulation des vols à destination et en provenance d'Honolulu et a fait couler de la lave sur les flancs du volcan.

En entrant en éruption pour la première fois depuis 1984, le Mauna Loa est entré en éruption pour la première fois depuis près de 40 ans, rejoignant ainsi son voisin, le Kilauea, qui était en éruption depuis plus d'un an. Cette double éruption rare devrait attirer un afflux de visiteurs désireux de voir les coulées en fusion, a indiqué le parc national dans un message publié sur Facebook.

Voici quelques mots de vocabulaire volcanique à connaître pour suivre les éruptions.

Caldeira : Une caldeira est une vaste dépression volcanique en forme de bassin qui se forme lorsqu'un volcan entre en éruption et libère le magma stocké sous la surface, provoquant l'effondrement des roches sus-jacentes. Une caldeira est différente d'un cratère, qui est une dépression plus petite formée par l'éruption d'un volcan et l'explosion de roches vers l'extérieur. Le parc national de Yellowstone abrite une célèbre caldeira, mesurant 43 miles sur 28 miles.

La lave : La lave est ce que les scientifiques appellent le magma qui se détache de la surface de la Terre, comme lors d'une éruption volcanique. Selon l'US Geological Survey, la lave se déplace comme une masse fluide ou visqueuse.

Fontaines de lave : Une fontaine de lave est exactement ce à quoi elle ressemble : un jet de lave pulvérisé dans l'air "par la formation et l'expansion rapides de bulles de gaz dans la roche en fusion", explique l'USGS. Les fontaines peuvent atteindre plus de 500 mètres de haut.

Coulées de lave : Les coulées de lave décrivent à la fois les masses de lave en mouvement qui jaillissent à la surface de la terre lors d'une éruption et le dépôt solidifié qu'elles laissent derrière elles une fois qu'elles se sont refroidies.

Magma : Selon l'USGS, le magma désigne la roche en fusion très chaude qui se trouve sous la surface de la Terre. Les réserves de magma se trouvent dans des réservoirs ou des chambres magmatiques sous les volcans.

Cheveux de Pelé : Ce terme décrit les longs et minces fils de verre volcanique qui se forment dans les fontaines de lave et les coulées de lave rapides, selon l'USGS. Ces filaments portent le nom de Pelé, la déesse hawaïenne du feu. Des bandes de cheveux de Pelé peuvent subsister pendant des années, voire des décennies, selon le service, bien que le vent finisse par les décoller de la plupart des surfaces.

Téphra : Le téphra est un terme générique qui désigne tous les fragments de roche éjectés dans l'air par un volcan en éruption, selon le service géologique.

Cendres volcaniques : Les cendres volcaniques ne sont pas les mêmes que les cendres produites par la combustion d'une feuille de papier. Les cendres volcaniques, une forme plus fine de téphra, sont constituées de minuscules morceaux de roche et de verre. Elles sont dures et abrasives et ne se dissolvent pas dans l'eau, selon l'USGS. Les nuages de cendres volcaniques constituent un danger pour le trafic aérien car ils réduisent la visibilité, peuvent endommager les commandes de vol et même provoquer des pannes de moteur.

Vog : Selon le tableau de bord interagences sur le Vog, le Vog, qui est le fruit de la fusion des mots "volcanique" et "smog", décrit la "pollution atmosphérique brumeuse" produite par les émissions volcaniques.

Cette pollution se compose principalement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Le Vog peut présenter des risques pour l'environnement et la santé, selon l'USGS.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com