La tempête du week-end offre la première chance de neige pour certaines parties du nord-est et du centre du littoral atlantique depuis près de deux ans

Mais il est tout simplement trop tôt pour dire quelles parties de ces régions verront de la neige - ou quelle quantité tombera - alors que l'arrivée de la tempête n'est prévue que dans cinq jours. Ces résultats dépendront fortement du moment, de l'intensité et de la trajectoire de la tempête, qui sont encore très incertains étant donné que le système qui en est responsable se trouve encore à des milliers de kilomètres, au large de la côte ouest des États-Unis.

Ce que l'on sait, c'est qu'une trajectoire de tempête active dans le Pacifique, typique d'un hiver El Niño, enverra une série de tempêtes à travers les États-Unis au cours de la semaine prochaine, présentant la plus grande chance de neige impactante jusqu'à présent cet hiver dans certaines des régions les plus peuplées du pays sur la côte Est.

Le système responsable de ces conditions hivernales potentielles traversera d'abord la moitié sud des États-Unis jusqu'à vendredi, avant de remonter vers l'est au cours du week-end.

Dans une grande partie du Sud, cela se traduira par des pluies fraîches. L'est du Texas, la Louisiane et le sud du Mississippi, qui souffrent encore de la sécheresse après un été marqué par une chaleur extrême et un manque de pluie, sont dans le collimateur pour ce qui serait une pluie largement bénéfique.

La pluie commencera jeudi soir dans l'est du Texas et progressera avec la trajectoire de la tempête vers l'est, dépassant le sud-est et certaines parties du centre de l'Atlantique avec le temps. Cette tempête pourrait provoquer des inondations dans le Sud, en particulier dans les régions qui ont été arrosées mardi et mercredi par un autre système humide.

La confiance dans la trajectoire exacte de la tempête diminue après qu'elle ait quitté le sud-est. Mardi, les modèles de prévision s'accordaient sur le fait qu'une tempête violente traverserait le centre de l'Atlantique et le nord-est et apporterait de la neige là où il y a de l'air froid, mais ils divergeaient quant à la quantité de neige qui tomberait et à l'endroit où elle tomberait.

"De fortes précipitations s'étendront sur le sud-est/le centre de l'Atlantique et peut-être sur le nord-est le week-end prochain, avec un potentiel croissant de fortes chutes de neige au nord et à l'ouest de la dépression", a déclaré le Weather Prediction Center. "Les quantités exactes et le type de précipitations pour certaines des principales villes de la côte Est restent très incertains à ce stade, mais doivent être surveillés.

Les zones d'altitude des Appalaches et de l'intérieur du Nord-Est, y compris le centre de la Pennsylvanie, sont les plus susceptibles d'être touchées par des chutes de neige importantes.

Avec les fortes précipitations attendues, la question clé sera de savoir où elles tomberont sous forme de neige et où elles tomberont sous forme de pluie, en particulier le long du corridor très peuplé de l'I-95 entre Washington, DC, et Boston.

Si un seul centimètre de neige tombait à cet endroit, cela mettrait fin à d'importantes périodes sans neige pour certaines grandes villes, qui durent depuis près de deux ans.

La ville de New York a attendu près de 700 jours avant de recevoir un centimètre de neige en un seul jour calendaire. En 2023, Central Park n'a reçu que 2,3 pouces de neige, ce qui en fait l'année calendaire la moins enneigée jamais enregistrée dans la ville, selon le National Weather Service. Il en a été de même à Philadelphie et à l'aéroport international de Dulles, dans la région de Washington.

Ce n'est pas comme si le nord-est n'avait pas connu de précipitations. À la mi-décembre, une puissante et meurtrière tempête côtière a privé d'électricité des centaines de milliers de personnes et provoqué de graves inondations dans toute la région.

Mais il a fait trop chaud pour que les précipitations tombent sous forme de neige, ce qui est de plus en plus fréquent à mesure que les températures mondiales augmentent en raison de la pollution due aux combustibles fossiles qui réchauffent la planète.

Une grande partie des États-Unis a connu un mois de décembre plus chaud que la moyenne. Les températures plus élevées ont rendu la neige plus difficile à trouver. En conséquence, la couverture neigeuse, c'est-à-dire la quantité de terre recouverte de neige, est à son niveau le plus bas en Amérique du Nord depuis 2005, selon les données de la NOAA.

