Une importante tempête apporte de la neige de début de saison dans l'ouest des États-Unis ce week-end

La tempête commence dans l'ouest des États-Unis ce week-end, apportant avec elle les premières chutes de neige significatives de la saison dans l'Intermountain West.

"Les conditions exceptionnellement chaudes et sèches du mois d'octobre prendront fin brusquement aujourd'hui alors qu'un puissant front froid apportera du vent, de la pluie, d'importantes chutes de neige en montagne et des températures beaucoup plus froides accompagnées d'un fort gel", a déclaré samedi le National Weather Service de Salt Lake City.

Des avertissements de tempête hivernale et des avis de conditions météorologiques hivernales sont en place dans huit États de l'ouest samedi, où l'on prévoit de 1 à 2 pieds de neige pour les altitudes supérieures à 7 000 pieds. Cette neige lourde et humide entraînera des conditions de conduite dangereuses et une visibilité réduite.

Ce système a déjà apporté de l'air froid, de la pluie et de la neige en altitude sur le nord-ouest du Pacifique depuis le début de la journée de vendredi, ce qui a considérablement amélioré la qualité de l'air et le confinement des incendies dans cette région.

Des effets bénéfiques sur les incendies de forêt et la qualité de l'air

Jeudi, Portland (Oregon) et Seattle se classaient respectivement première et deuxième pour la pire qualité de l'air parmi les grandes villes du monde, selon le site web IQAIR.

La qualité de l'air s'est nettement améliorée dans le nord-ouest du Pacifique grâce à un front froid puissant qui a apporté des pluies récentes et un changement de vent au cours des dernières 24 heures.

À Seattle, il est tombé plus de pluie vendredi (0,32") que durant l'ensemble des mois d'août et de septembre.

Alors que le mois d'octobre enregistre en moyenne plus de pluie que les mois d'août et de septembre à Seattle, cet été a été particulièrement sec avec moins d'un demi-pouce de pluie de juillet à septembre, ce qui fait de cette période la plus sèche jamais enregistrée.

Un système secondaire se déplacera vers le nord-ouest du Pacifique à partir de lundi, apportant encore plus de pluie dans la région.

Plusieurs incendies de forêt dans la région ont également été circonscrits au cours des dernières 24 heures. Jeudi, on comptait plus de 50 grands incendies actifs aux États-Unis, mais depuis samedi matin, ce nombre est tombé à 30.

Pour une grande partie de l'ouest des États-Unis, les vents violents seront également un sujet de préoccupation à mesure que ce système de tempête majeur progressera vers l'est. Cela signifie qu'avant l'arrivée de la pluie ou de la neige, les vents pourraient accroître le risque de propagation des incendies et des poussières.

"Les conditions douces et sèches associées aux vents violents susciteront également des inquiétudes quant aux conditions météorologiques propices aux incendies", a déclaré le service météorologique national de Denver. "La poussière soufflée a été ajoutée aux grilles de prévision à l'est et au sud d'une ligne allant de Denver à Sterling, [Colorado].

Dix États font l'objet de veilles et d'avertissements concernant les vents violents samedi, les rafales pouvant atteindre 75 mph.

Tempêtes violentes dans le Midwest

La confrontation des masses d'air - l'air froid s'installant à l'ouest et l'air chaud à l'est - fournira également les ingrédients nécessaires à la formation de violentes tempêtes dans le Midwest et les plaines centrales dimanche.

Plus de 10 millions de personnes dans le centre des États-Unis et le Midwest sont sous la menace d'orages violents dimanche. Le risque d'orages violents est de niveau 2 sur 5 et concerne Omaha et Lincoln dans le Nebraska et Sioux City dans l'Iowa. Un risque de niveau 1 est également en place et concerne Minneapolis, Kansas City et Des Moines.

Ces orages violents pourront produire de gros grêlons et des rafales dommageables dimanche soir et lundi en début de journée. Bien que les tornades ne soient pas la principale menace, il y a une faible possibilité qu'il y en ait une ou deux dans cette région.

Les pluies seront toutefois bénéfiques pour les États du centre des États-Unis tels que l'Oklahoma, le Texas, l'Arkansas, le Missouri et le Kansas, qui ont connu une aggravation des conditions de sécheresse au cours des dernières semaines.

"Des précipitations bénéfiques généralisées sont prévues de lundi à mardi sur l'ensemble de la région. Des quantités moyennes de 1 à 3 pouces avec localement des quantités plus élevées sont actuellement prévues", a déclaré le bureau NWS de Tulsa, Oklahoma.

Cent pour cent de l'État de l'Oklahoma est en situation de sécheresse, Tulsa se trouvant actuellement dans la catégorie extrême.

Un niveau 2 sur 4 de risque de précipitations excessives a été émis pour certaines parties de l'Oklahoma, de l'Arkansas, du sud-ouest du Missouri et du nord-est du Texas lundi, où des crues soudaines seront possibles.

Étant donné que la région a été très sèche, "on s'attend à ce que les précipitations soient généralement bénéfiques plutôt que problématiques", a également indiqué le Weather Prediction Center (centre de prévision météorologique ).

Les fortes précipitations seront également les bienvenues dans le bassin du fleuve Mississippi à partir de lundi, qui doit faire face à des niveaux d'eau historiquement bas depuis plusieurs semaines.

Source: edition.cnn.com