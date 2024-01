Le Sud est à nouveau dans la ligne de mire des phénomènes météorologiques violents, alors que la menace de grosses grêles et de tornades se poursuit pendant plusieurs jours.

Selon le Storm Prediction Center, il existe un "risque léger" de niveau 2 sur 5 pour certaines parties de la côte du golfe du Mexique, de la côte sud-est et du centre du Sud. Des villes comme Jacksonville (Floride), Memphis (Tennessee) et Orlando (Floride) sont incluses dans la zone à risque.

Les principales menaces de phénomènes météorologiques violents pour jeudi soir sont des vents destructeurs, de la grosse grêle et des tornades isolées.

Une douzaine de maisons ont été détruites et une vingtaine d'autres endommagées après qu'une tornade a touché le sol jeudi soir près de Hosford, en Floride, selon le directeur de la gestion des urgences du comté de Liberty. Hosford se trouve à environ 30 miles à l'ouest de Tallahassee.

Lors d'un appel téléphonique avec CNN, la directrice Rhonda Lewis a déclaré que tout le monde a été retrouvé après un piégeage, et qu'aucun blessé n'a été signalé.

Le niveau 1 sur 5 de "risque marginal" de phénomènes météorologiques violents s'applique à près de 20 millions de personnes, de l'Arkansas à la Floride. Cette zone comprend des villes comme Tampa, en Floride, et Birmingham, en Alabama.

La côte du golfe du Mexique, du sud-est de la Louisiane à la Panhandle de Floride, est également menacée par des crues soudaines. Des endroits comme la Nouvelle-Orléans, Mobile (Alabama) et Pensacola (Floride) pourraient connaître des pluies torrentielles susceptibles d'entraîner des crues soudaines.

"Le bureau du National Weather Service de la Nouvelle-Orléans a indiqué que des précipitations de l'ordre de 3 à 6 pouces pourraient être observées dans des endroits isolés.

Une nouvelle vague de temps violent vendredi pour Dallas

Vendredi, le temps violent frappera à nouveau alors qu'un autre système de tempête se déplacera dans le Sud. Plus de 50 millions de personnes seront sous la menace d'orages, y compris de grêlons géants et de tornades.

Veille ou alerte tornade

Le centre des tempêtes a émis un niveau 3 sur 5 de "risque accru" de temps violent pour certaines parties de l'est du Texas, y compris la région de Dallas.

"Nous terminerons la semaine avec une nouvelle série d'averses et d'orages alors qu'un système puissant traversera notre région vendredi", a déclaré le bureau du NWS à Fort Worth, au Texas. "De gros grêlons à potentiellement de très gros grêlons (2+ inches) et des vents destructeurs seront les principales menaces, avec des tornades isolées possibles".

Comment la grêle se forme-t-elle ?

Cette menace fait suite aux intempéries de mercredi soir qui ont provoqué des grêlons de la taille d'une balle de baseball dans certaines parties du Texas.

Il existe un risque plus large de temps violent qui s'étend de certaines parties du sud de l'Oklahoma jusqu'au sud du Texas. Des villes comme Houston, San Antonio et Austin sont incluses dans ce niveau 2 sur 5 de "risque léger" de temps violent.

Cette zone présentera également une menace importante de grêle, dont le diamètre pourrait atteindre 2 pouces, ainsi que des vents destructeurs.

En outre, deux zones de niveau 1 sur 5 "risque marginal" de temps violent toucheront près de 40 millions de personnes dans certaines parties du Sud vendredi. La première zone s'étend du sud de l'Oklahoma au sud du Texas. L'autre zone couvre une grande partie du Sud-Est et comprend des villes comme Miami, Jacksonville (Floride), Raleigh (Caroline du Nord) et Charlotte (Caroline du Nord).

Outre la menace d'orages épars, de très fortes précipitations et des crues éclair seront à craindre.

"On s'attend à des précipitations totales de 1 à 3 pouces sur trois jours, avec des quantités localement plus élevées de 3 à 6 pouces, dont la plupart aideront les conditions de sécheresse actuelles dans le nord-est de la Floride et le sud-est de l'État de Géorgie, mais produiront probablement des conditions d'inondation temporaires localisées et des crues de rivières importantes dans certains bassins", a déclaré le bureau du NWS à Jacksonville, en Floride.

Samedi, la plupart des phénomènes météorologiques violents auront disparu. Toutefois, un niveau 1 sur 5, "risque marginal" de temps violent, subsistera le long de la côte du golfe du Mexique.

Bien que les prévisions soient encore incertaines, des endroits comme la Nouvelle-Orléans, Montgomery (Alabama) et Tallahassee (Floride) pourraient connaître des vents destructeurs, de la grêle et même une tornade isolée.

Source: edition.cnn.com