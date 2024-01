Pourquoi le Congrès est toujours divisé sur le programme de dépenses publiques

Les dirigeants de la Chambre des représentants et du Sénat s'efforcent de combler le fossé, mais des désaccords subsistent à la fois sur les dépenses et sur l'idéologie. Ils n'ont pas encore réussi à s'entendre sur un chiffre de financement maximal, qui est le point de départ essentiel, bien que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ait fait part de son optimisme mercredi, en déclarant qu'il espérait que "nous pourrions bientôt parvenir à un accord sur le budget".

Toutefois, un collaborateur familier des négociations a souligné la lourdeur de la tâche à accomplir.

"Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire une fois que l'objectif principal est atteint, et nous nous rapprochons dangereusement de la première échéance", a déclaré ce collaborateur à CNN mercredi.

Le Congrès a eu du mal à approuver un plan de financement pour l'année fiscale 2024, qui a commencé le 1er octobre. Au lieu de cela, les législateurs ont opté pour deux mesures à court terme afin d'éviter la fermeture du gouvernement. Le dernier projet de loi provisoire, adopté à la mi-novembre, a prolongé le financement de plusieurs agences, dont l'agriculture, les transports, le logement, les affaires des anciens combattants et l'énergie, jusqu'au 19 janvier, et le reste du gouvernement jusqu'au 2 février.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré qu'il s'opposait à un autre projet de loi de financement à court terme, mais qu'il était prêt à discuter d'une résolution permanente qui financerait le gouvernement jusqu'à la fin de l'année fiscale. Cependant, la sénatrice Patty Murray, démocrate de l'État de Washington qui préside la commission des crédits de la Chambre des représentants, a rejeté cette idée, arguant qu'elle aurait pour effet de bloquer les réductions de dépenses.

L'accord sur le plafond de la dette adopté en juin plafonne les dépenses discrétionnaires de base pour l'exercice 2024 à 1,59 billion de dollars, mais comprend également des "ajustements de crédits convenus", selon les termes de la Maison-Blanche, qui auraient permis un financement supplémentaire pour les dépenses non militaires.

Les républicains de la Chambre des représentants ont initialement fixé leur limite de financement de base au niveau de l'exercice 2022, soit 1,47 billion de dollars, bien que certains conservateurs aient depuis lors assoupli leur appel à des réductions aussi importantes. Les démocrates du Sénat veulent dépenser 1 630 milliards de dollars, dont 37 milliards de dollars en financement d'urgence pour les besoins de base, selon le Comité pour un budget fédéral responsable, un organisme de surveillance du gouvernement. L'accord sur le plafond de la dette prévoyait un financement d'urgence de 23 milliards de dollars, tandis que les dirigeants de la commission sénatoriale des crédits ont négocié un accord bipartisan pour le reste.

D'autres obstacles à surmonter

Même lorsqu'un montant maximal aura été fixé, les législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat devront s'entendre sur des exigences partisanes, dont une multitude de demandes émanant des conservateurs du Parti républicain (GOP) de la Chambre des représentants, qui ne font pas l'unanimité auprès des démocrates du Sénat. Parmi les plus récentes : Le représentant républicain du Texas, Chip Roy, a envoyé mardi une lettre à ses collègues pour leur demander de ne pas soutenir le financement du gouvernement tant que le président Joe Biden n'aura pas signé le projet de loi du GOP sur la sécurité des frontières ou son équivalent.

Les législateurs pourraient rapidement se heurter à des obstacles, car les projets de loi relatifs à l'agriculture et aux transports présentent des différences majeures. Il reste à voir si les conservateurs de la Chambre des représentants céderont davantage sur leurs exigences.

Par exemple, le projet de loi sur l'agriculture de la Chambre comprend une disposition controversée qui interdirait la vente par correspondance de médicaments chimiques pour l'avortement, disposition qui a été rejetée par certains républicains modérés et qui n'a pas été adoptée par la Chambre l'année dernière. En novembre, la Chambre des représentants a rejeté le projet de loi sur les transports parce que certains républicains modérés du Nord-Est s'opposaient à la réduction des dépenses d'Amtrak.

Le projet de loi sur les transports réduirait le financement des programmes de subventions du ministère des transports de 6,6 milliards de dollars, soit 59 % de moins que le niveau promulgué pour l'année fiscale 2023, selon la commission des crédits de la Chambre des représentants. Cette loi, qui finance également le ministère du logement et du développement urbain, réduirait les fonds destinés aux programmes de subventions de cette agence de 1,7 milliard de dollars, soit 28 % de moins que le niveau de l'année dernière.

Par ailleurs, les législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat sont divisés sur le montant du financement du Programme spécial de nutrition complémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants, connu sous le nom de WIC, dans le cadre du projet de loi sur l'agriculture. Les républicains de la Chambre des représentants ont proposé de réduire le financement du WIC à 5,5 milliards de dollars, ce qui représenterait 185 millions de dollars de moins que le niveau de l'année fiscale précédente et 800 millions de dollars de moins que ce que prévoit le projet de loi sur les crédits du Sénat.

La Chambre des représentants réduirait également le programme de distribution de fruits et légumes, initialement autorisé par la loi démocrate "American Rescue Plan Act" en 2021, puis reconduit avec le soutien des deux partis dans les projets de loi de finances ultérieurs. Les bénéficiaires recevraient entre 11 et 15 dollars par mois pour acheter des produits frais au cours de l'exercice 2024, contre 25 à 49 dollars auparavant.

Pour compliquer les choses, le programme WIC, qui bénéficie depuis longtemps d'un soutien bipartisan, a vu le nombre d'inscriptions augmenter, ce qui a incité l'administration Biden, fin août, à demander 1,4 milliard de dollars supplémentaires pour répondre à la demande accrue.

Sans un financement complet, le programme devrait réduire la participation d'environ 2 millions de jeunes enfants, de femmes enceintes et de nouvelles mamans, soit 28 %, d'ici septembre, par rapport aux inscriptions prévues, selon le Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de recherche orienté à gauche.

