Pourquoi la côte saoudienne de la mer Rouge pourrait-elle être la prochaine grande destination du tourisme de luxe ?

La côte saoudienne de la mer Rouge s'étend sur plus de mille kilomètres, de la frontière nord avec la Jordanie, dans le golfe d'Aqaba, jusqu'au Yémen, à l'extrême sud.

Une grande partie de cette côte, en dehors des grandes villes comme Jeddah, n'est pas aménagée et se compose d'eau turquoise, d'îles au large, de plages immaculées et de récifs coralliens.

Aujourd'hui, dans le cadre du plan saoudien Vision 2030 visant à diversifier l'économie, à réduire sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières et à mettre en œuvre des réformes sociales, un certain nombre de projets ultra-luxueux, présentés par les promoteurs financés par le gouvernement comme le summum de la conscience écologique, sont en cours de réalisation sur les rives de la mer Rouge.

"C'est vraiment passionnant de voir ce pays s'ouvrir au monde", déclare Firas Jundi, directeur régional pour le Moyen-Orient de PADI, l'Association professionnelle des instructeurs de plongée.

"J'ai grandi en Arabie saoudite et j'ai commencé à plonger en 1989. À l'époque, le nord n'était accessible qu'en 4x4.

"Lorsque vous arrivez sur le rivage, vous voyez qu'il est vierge, intact, avec une visibilité claire, comme une immense piscine remplie de poissons.

"Ce n'est pas une destination de plongée, alors vous pouvez imaginer à quel point le corail est protégé.

De nombreuses nuances de bleu

La région de la mer Rouge englobe 28 000 kilomètres carrés de littoral et 90 îles au large, à quelque 300 miles au nord de Djeddah, et AMAALA, plus au nord dans la réserve naturelle du prince Mohammed bin Salman, font partie de ce que l'on appelle les "giga-projets" saoudiens.

Selon les promoteurs, ils comprendront des stations balnéaires de charme proposant une multitude de sports nautiques et d'autres activités, notamment artistiques, culturelles et éducatives, autour de la mer, du désert, des dunes et des montagnes.

Tous deux seront desservis par le futur aéroport international de la mer Rouge, dont l'ouverture aux vols intérieurs est prévue pour 2023.

"Lorsque je suis venue ici pour la première fois, que je suis allée sur les îles et que j'ai vu sept nuances de bleu, je me suis demandé combien de nuances de bleu on pouvait trouver dans la mer", raconte Rosanna Chopra, directrice exécutive du développement des destinations pour Red Sea Global, la société de développement qui chapeaute les projets et qui appartient au Fonds d'investissement public (PIF), contrôlé par le gouvernement saoudien.

"Aujourd'hui encore, je me demande ce que peut bien être cet endroit glorieux et pourquoi il est resté si longtemps secret.

"Les îles, la vie marine et les dauphins, c'est comme une sorte de monde fantastique. On est vraiment submergé par la responsabilité d'essayer de le préserver, car il y a une raison pour laquelle il est si étonnant, si précieux et si beau.

"Nous ne pouvons pas nous précipiter, nous devons le faire de manière responsable, nous devons le faire bien.

M. Jundi a plongé le long de la côte saoudienne de la mer Rouge et pense que le potentiel touristique est énorme.

"Lorsque la vie s'est arrêtée pendant le Covid, le corail a fait une pause et maintenant que j'ai recommencé à plonger, je vois beaucoup plus de vie marine, de plus gros animaux marins", a-t-il déclaré.

"Cela vous donne une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un endroit qui n'a pas été ouvert à quelque activité que ce soit.

"Ce qui est passionnant, c'est qu'ils ne veulent pas se précipiter. Ils ne veulent pas être une autre destination très fréquentée comme l'Égypte.

"Il n'y a pas que la plongée, l'Arabie saoudite offre bien d'autres choses intéressantes, avec ses sites historiques et ses déserts. Je pense que la plongée n'est que la partie émergée de l'iceberg que l'Arabie saoudite essaie de promouvoir.

L'hyper luxe

Le projet de la mer Rouge, entre les villes d'Umluj et d'Al-Wajh, développera 22 des 90 îles et sera alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, selon le promoteur. D'ici 2030, il devrait comprendre 50 hôtels, 8 000 chambres et jusqu'à 1 000 propriétés résidentielles.

Selon M. Chopra, le tourisme "régénérateur" est le mot à la mode, les projets visant à voyager de manière responsable, à préserver et à améliorer la communauté locale et l'environnement, et à offrir des expériences transformatrices aux visiteurs.

"Je pense que le voyage de luxe est en train d'être redéfini", déclare M. Chopra.

Les plages de sable des îles Ummahat accueilleront le premier complexe de la mer Rouge, qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2023. Regis Red Sea Resort sera un centre de sports nautiques conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma, avec des villas sur terre et sur l'eau.

Nujuma, une réserve Ritz-Carlton sur Ummahat, disposera d'un centre de plongée.

L'île de Shura sera située à 30 minutes de route de l'aéroport et sera reliée par un pont de 1,2 kilomètre. Elle servira de plaque tournante et comprendra 11 complexes hôteliers de faible hauteur, conçus pour ressembler aux coraux échoués sur la plage.

Il y aura un terrain de golf, une marina, des boutiques et des restaurants.

Deux complexes situés à l'intérieur des terres, Desert Rock et Southern. Dunes, tireront le meilleur parti du paysage naturel de la côte.

Sheybarah, à 45 minutes de bateau du continent, est présenté par les promoteurs comme un centre de villégiature hyper-luxueux et autonome, avec une série de nacelles au-dessus de l'eau qui, selon le cabinet d'architecture Killa Design, reflètent les bulles d'un plongeur.

Je défie quiconque de ne pas regarder cette eau et de ne pas se poser la question "comment puis-je y entrer, passer dessous, passer dessus" - il voudra en faire partie", déclare Chopra.

Le développement d'AMAALA commencera par Triple Bay, un "hub" de bien-être et un centre de sports nautiques et d'autres activités.

Une marina accueillera les plaisanciers internationaux et un institut de la vie marine sera à la fois un centre de recherche scientifique et une destination touristique avec 10 zones allant des expériences de réalité augmentée aux passerelles sous-marines, en passant par les submersibles et la plongée de nuit.

Les gens seront étonnés

L'ouverture de Triple Bay est prévue pour 2024, avec une autre île offshore et un développement côtier à venir. Une fois achevé, AMAALA proposera plus de 3 000 chambres réparties dans 25 hôtels et environ 900 villas et appartements, tous alimentés par ce que les promoteurs affirment être une énergie 100 % renouvelable et fonctionnant avec une empreinte carbone nulle.

Pour The Red Sea et AMAALA, des hydravions, des bateaux et des véhicules électriques assureront le transfert des clients du nouvel aéroport à leur lieu de villégiature, les bagages étant enregistrés jusqu'à leur destination.

"Notre tâche consiste à ouvrir l'aéroport de manière intelligente", déclare M. Chopra. "Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à faire de la voile, du kitesurf ou du foil, mais aussi de respecter la mer. Mère Nature est plus grande que nous tous et plus vous la respectez, plus vous profitez du terrain de jeu qu'est l'eau.

"Nous voulons que vous nous quittiez en ayant le sentiment d'avoir non seulement contribué à la régénération de nos récifs coralliens et de notre planète, mais aussi de vous être régénéré en tant qu'être humain, et c'est une chose très difficile à fabriquer ou à adapter à une autre destination. La possibilité d'explorer cette région sous l'effet de la force naturelle sera une expérience vraiment bouleversante pour les gens".

Les promoteurs ont fixé un plafond d'un million de visiteurs par an pour la Mer Rouge et de 500 000 pour Amaala, mais la question est de savoir si ce plafond sera même nécessaire. Compte tenu du bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme, les touristes viendront-ils ?

"Absolument, je pense que les touristes viendront", déclare Jundi, qui est né en Syrie, mais qui est basé aux Émirats arabes unis.

"Je me rends en Arabie saoudite trois fois par an et vous commencerez à ressentir la diversité qui se dégage de cette nouvelle vision.

M. Chopra a ajouté : "À l'instar de nombreux pays qui ont connu des périodes troublantes et déroutantes pour d'autres pays, nous devons tous vivre dans un monde où les gens peuvent évoluer, et je ne saurais trop insister sur la jeunesse du royaume.

"Les gens seront étonnés lorsqu'ils viendront. L'hospitalité des Saoudiens les fera tomber à la renverse.

