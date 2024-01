Plusieurs banlieues de Chicago votent pour limiter les départs non programmés de bus de migrants en provenance du Texas

Les responsables de plusieurs banlieues de Chicago ont voté pour empêcher les bus de déposer des migrants sans préavis dans leur municipalité, tandis que les autorités du New Jersey tentent de trouver une solution pour les bus qui utilisent des points de transit dans leur État pour échapper aux nouvelles règles visant à réduire l'afflux d'arrivées dans la ville de New York.

Frustrés par les "bus voyous" du Texas qui dépos ent des milliers de migrants, les maires de New York et de Chicago, ainsi que de Denver, ont tenté de ralentir l'afflux en exigeant des exploitants de bus qu'ils coordonnent les arrivées sous peine de mise en fourrière, d'amendes, voire de peines d'emprisonnement, par le biais de décrets exécutifs.

Mais depuis une semaine que le décret de New York a commencé à limiter le moment et l'endroit où les migrants peuvent être déposés, et à exiger une notification écrite préalable de l'arrivée des demandeurs d'asile, "aucun bus du Texas ne s'est conformé", a déclaré mardi Lisa Zornberg, conseillère principale du maire de New York, Eric Adams.

Aujourd'hui, les banlieues de New York et de Chicago voient des migrants déposés dans leurs communautés - et leurs ressources s'amenuisent.

Sous la direction du gouverneur républicain du Texas, l'État de l'étoile solitaire a transporté depuis avril 2022 plus de 90 000 migrants vers des "villes sanctuaires" dirigées par des démocrates, notamment New York, Chicago, Philadelphie, Denver, Los Angeles et Washington, selon les chiffres publiés vendredi par le bureau du gouverneur Greg Abbott.

Les autorités frontalières ont rencontré plus de 225 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours du seul mois de décembre, ce qui représente le total mensuel le plus élevé depuis 2000, selon les statistiques préliminaires de la sécurité intérieure communiquées à CNN.

"Nous prévoyons que le nombre de personnes rencontrées à la frontière continuera à fluctuer", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration Biden. "Au cours de l'année écoulée, nous avons connu des périodes d'augmentation et de diminution du nombre de rencontres.

La banlieue de Chicago adopte ses propres ordonnances

Ces derniers jours, les législateurs de la banlieue de Chicago ont approuvé de nouvelles lois similaires à l'ordonnance sur les bus de la troisième ville la plus peuplée du pays, qui vise à rationaliser la dépose des migrants et à empêcher les bus de laisser les nouveaux arrivants "au milieu de la circulation, au hasard des coins de rue et à l'aéroport international O'Hare", ont déclaré des responsables de Chicago.

Le Texas a envoyé plus de 28 000 demandeurs d'asile à Chicago depuis août 2022, selon les chiffres publiés vendredi par le bureau de M. Abbott.

"Il s'agit d'une décision difficile, car nous ne voulons pas donner l'impression que nous nous en fichons, mais nous devons aller de l'avant et nous occuper de tout cela", a déclaré Jan Quillman, conseillère municipale de Joliet, à propos de l'ordonnance adoptée à l'unanimité dans sa ville.

Trois jours avant Noël, le village de Hinsdale "a commencé à recevoir sans préavis des bus remplis de migrants du Texas qui étaient déposés à la gare principale de Hinsdale ou à proximité, afin qu'ils puissent prendre le train de Hinsdale à Chicago", a déclaré mardi le président du conseil d'administration du village, Thomas Cauley Jr.

Les communautés de banlieue qui ont déjà adopté de telles mesures ont réussi à empêcher les bus de migrants d'utiliser leurs villes comme points de transfert, a-t-il ajouté. "L'afflux de bus de migrants dans ces banlieues a cessé", a déclaré M. Cauley. "Les bus se rendent ensuite dans les banlieues qui n'ont pas adopté d'ordonnances.

La plupart des mesures adoptées par les banlieues de Chicago exigent un préavis de cinq jours pour les "services de bus interurbains non programmés" transportant des personnes dans un sens.

À Hinsdale, la violation de l'ordonnance est sanctionnée par une amende de 750 dollars pour chaque passager, et les bus peuvent être saisis et mis en fourrière. La communauté de Wilmington, au sud de Chicago, a adopté une ordonnance similaire mardi, a déclaré son maire, Ben Dietz.

Bien que les dirigeants de la banlieue de Chicago aient déclaré qu'il n'y avait pas eu d'incidents de sécurité publique connus liés à l'arrivée de migrants dans leurs gares, les responsables de Joliet ont encouragé les habitants à signaler tout bus qu'ils pensent être en train de déposer des migrants.

"Si quelqu'un voit un bus qui semble faire cela, nous vous demandons instamment d'appeler le 911", a déclaré le maire de Joliet, Terry D'Arcy, lors de la réunion de mardi. "Nos répartiteurs savent parfaitement comment gérer la situation.

