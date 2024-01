Park Chan-wook, réalisateur de "Oldboy", parle de la nouvelle ère du cinéma chinois

"Peut-être que si je fais le genre de films que je fais, c'est pour ne pas éprouver ces sentiments", a déclaré M. Park à CNN à Hong Kong, où il a récemment animé une classe de maître sur la réalisation de films au musée M+.

"Je ne passe jamais à l'action, mais j'y réfléchis beaucoup", a-t-il ajouté par l'intermédiaire d'un traducteur. "Je réfléchis à la manière dont je vais causer des ennuis à cette personne... à la manière dont je vais lui infliger le plus de douleur. Cela m'a aidé dans mes films".

Les films de M. Park traitent des aspects les plus sombres et les plus tabous de la nature humaine, racontant des histoires de vengeance, d'inceste et de tragédie. Son film de 2016, "The Handmaiden", une adaptation libre de "Fingersmith" de l'auteure galloise Sarah Water, qui se déroule dans la Corée des années 1930 pendant l'occupation coloniale japonaise, est une histoire d'amour dans un monde tordu de contrôle patriarcal et d'érotisme pervers. Il est également connu pour un trio de films baptisé "La trilogie de la vengeance" - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" et "Lady Vengeance" - ainsi que pour le thriller romantique "Decision to Leave", un film noir datant de 2022.

Plus récemment, il s'est intéressé à l'histoire d'un espion communiste mi-français, mi-vietnamien, racontée dans le roman de Viet Thanh Nguyen "The Sympathizer", lauréat du prix Pulitzer. L'adaptation de HBO, pour laquelle M. Park est co-showrunner et producteur exécutif aux côtés de l'acteur et cinéaste canadien Don McKellar, met en scène Robert Downey Jr, Sandra Oh et Hoa Xuande. Le film raconte la vie et les dilemmes du capitaine, un agent double nord-vietnamien contraint de fuir aux États-Unis à la fin de la guerre du Viêt Nam, et qui vit au sein d'une communauté de réfugiés sud-vietnamiens qu'il continue d'espionner. (HBO appartient à Warner Bros. Discovery, la société mère de CNN).

"Les Américains ne le savent peut-être pas, mais le fait que la Corée du Sud ait participé à la guerre du Viêt Nam est un événement très important pour les Coréens", a déclaré M. Park pour expliquer ce qui l'a attiré dans ce projet. "Un pays divisé en deux, souffrant d'une grave crise idéologique... et traversant une guerre, une guerre civile... La Corée du Sud a également connu une telle tragédie, et je n'ai donc pas eu l'impression que cette histoire était celle de quelqu'un d'autre".

Tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau nouveau

Dans un contexte d'intérêt mondial soutenu pour la culture pop sud-coréenne au cours de la dernière décennie, le cinéma du pays et de la diaspora recueille une audience internationale, et ses réalisateurs sont de plus en plus reconnus à l'étranger. M. Park a déclaré à CNN qu'il pensait que l'histoire récente tumultueuse de la Corée du Sud - la transition de la dictature à la démocratie à la fin des années 1970 et dans les années 1980, et l'assouplissement des restrictions de censure qui s'en est suivi - avait contribué à créer la magie à l'écran produite par les réalisateurs coréens au cours des dernières années. "Nous sommes des gens qui ont vécu une gamme d'émotions plus profonde et plus large", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, mais je pense que cela aide à faire des films et des drames.

"Vous pouvez vous demander pourquoi de bons films n'ont pas été réalisés immédiatement après la démocratisation, pourquoi il a fallu 10 à 20 ans. C'est parce que la génération habituée à traiter des pensées basées sur la censure n'a pas pu soudainement faire preuve de créativité immédiatement après la levée des restrictions. Elle ne s'est épanouie sur le plan artistique que lorsque la génération qui a grandi en étant capable de regarder des œuvres créées à une époque où la créativité n'était pas entravée est devenue cinéaste", a-t-il ajouté.

Parmi cette nouvelle génération de réalisateurs figure Bong Joon Ho, dont le film "Parasite" - une comédie noire sur les Kim, une famille pauvre qui cherche à infiltrer la vie de la riche famille Park - a jeté un regard incisif sur l'inégalité des classes en Corée du Sud et a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, en 2020. Le film "Minari" du réalisateur américano-coréen Lee Isaac Chung, qui suit les difficultés d'une famille d'immigrés coréens vivant dans l'Arkansas rural, a quant à lui reçu six nominations et un Oscar (pour Youn Yuh-jung dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle) un an plus tard.

À l'automne 2021, "Squid Game" du réalisateur Hwang Dong-hyuk, un thriller dans lequel des centaines de personnages financièrement démunis s'affrontent dans des jeux d'enfants mortels, a touché une corde sensible chez les téléspectateurs et est devenue la série télévisée la plus regardée de Netflix à ce jour. Le géant de la diffusion en continu a déclaré que ses données d'audience montraient que plus de 60 % de tous les membres de Netflix avaient regardé des titres coréens en 2022.

Park, qui a été nommé meilleur réalisateur à Cannes en 2022 pour Decision to Leave, a déclaré que Bong et Hwang "ont joué un rôle bien plus important que le mien" en faisant connaître la télévision et le cinéma coréens au monde entier. Il estime que lui et ses collègues réalisateurs ne cherchaient pas à séduire spécifiquement le public étranger, mais qu'ils essayaient de réfléchir profondément à "ce que sont les émotions universelles d'un être humain" et aux situations dans lesquelles les gens se trouvent aujourd'hui, où qu'ils soient. "C'est ce qui suscite la sympathie des gens et des spectateurs du monde entier", a-t-il déclaré.

L'un des thèmes explorés par Park, qui trouve un écho en Corée du Sud et à l'étranger, est la place et le traitement des femmes dans la société. Jeong Seo-Kyeong, la scénariste à l'origine de plusieurs de ses plus grands succès, et lui collaborent fréquemment pour créer des personnages féminins complexes, convaincants et racontables. Dans "The Handmaiden", ils montrent le potentiel de la sexualité et de l'autonomie d'une femme, tandis que dans "Decision to Leave", Park a déclaré qu'il voulait subvertir les idées concernant la perspective, en commençant par le "regard masculin complet" du protagoniste masculin Hae-joon avant de passer à celui de Seo-rae, le personnage principal féminin, dans le deuxième acte.

"Je ne dis pas que la partie féminine écrase la partie masculine. C'est presque comme si l'équilibre était atteint à la fin", a déclaré Park lors d'une précédente interview avec CNN, ajoutant : "(Seo-rae) n'est plus cette figure énigmatique que le protagoniste masculin doit résoudre".

Quant à savoir s'il qualifierait un jour l'un de ses films de féministe, c'est une toute autre question. "Je me contente d'exprimer mon point de vue et ce que je pense être juste", a-t-il déclaré. "En ce sens, j'ai toujours été féministe et je pense que je fais des films (qui sont féministes).

"Mais cela ne signifie pas que les femmes représentées dans mes films sont toujours les plus gentilles, les plus héroïques et les plus justes. Je ne pense pas que ce soit ce qui rend un film féministe", a-t-il ajouté. "Les femmes peuvent commettre des erreurs, elles peuvent faire de mauvaises choses et elles peuvent aussi être stupides. Je pense qu'un film féministe est celui qui dépeint tous ces aspects (des femmes) et qui donne vie à un personnage autonome, indépendant et détaillé. C'est ce qui fait, selon moi, un film féministe".

Surfer sur la vague coréenne

C'est peut-être la capacité étonnante de Park et de son équipe à transcender les barrières linguistiques tout en abordant des thèmes tels que la rédemption et la justice qui a permis à des films comme "Oldboy", qui a fêté son 20e anniversaire l'année dernière, de rester des films cultes. M. Park estime que leur attrait ne tient pas seulement à leur valeur de choc (pensez à la célèbre scène d'"Oldboy" dans laquelle le protagoniste vengeur Oh Dae-su mange une pieuvre vivante) ou à leur nouveauté (la célèbre scène de combat rapproché en un seul plan du film qui a été comparée à un jeu vidéo), mais aussi à l'universalité des émotions humaines et des histoires classiques qui confèrent à ses films leur longévité.

Ces dernières années, des services de diffusion en continu comme Netflix et Disney+ ont pris note du K-cinéma et ont augmenté leurs investissements. Après le succès de sa série d'espionnage surnaturelle "Moving" l'année dernière, Kim So-youn, de la Walt Disney Company Korea, a déclaré lors d'une conférence de presse en septembre que le financement du genre allait en fait "augmenter progressivement", selon le journal local Korea Times. Plus tôt dans l'année, Netflix a annoncé son intention d'investir 2,5 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour produire davantage de films, de drames et d'émissions de télé-réalité coréens.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait alors déclaré que les histoires produites en Corée du Sud représentaient "le zeitgeist culturel mondial", citant le succès d'émissions telles que "Squid Game", ainsi que "The Glory" et "Physical : 100". Peu après, le géant du streaming a annoncé que M. Park allait coécrire "War and Revolt", un thriller coréen se déroulant à la fin du XVIe siècle et racontant l'histoire de deux amis d'enfance devenus adversaires. Le réalisateur, qui vient de terminer le tournage de la série - sa production la plus coûteuse à ce jour - a félicité Netflix pour avoir "soutenu (sa) vision sans interférence énorme, en termes de créativité".

Une fois ses deux derniers projets télévisés terminés, Park espère revenir au grand écran - avec des productions sud-coréennes et américaines en cours. "J'ai de nombreux projets en cours, et je ne sais pas lequel sera le prochain, mais parmi eux figurent un western, un film d'action de science-fiction et un thriller psychologique", a-t-il déclaré.

Il a également ajouté qu'il était peu probable qu'il utilise l'IA pour produire ses films. "Je suis sceptique quant à la capacité de l'IA à produire une œuvre ingénieuse et artistique", a déclaré M. Park, ajoutant qu'il pensait que la technologie ne pouvait pas - et ne devait pas - remplacer les scénaristes et les producteurs.

"Mais peut-être pourrais-je l'utiliser de cette manière : Après avoir écrit un scénario, l'IA pourrait vérifier s'il est similaire à un film que j'ai regardé ou non. Je pourrais peut-être l'utiliser pour vérifier si mon scénario ressemble involontairement à un autre film".

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham et Thomas Page de CNN ont contribué à ce reportage.

