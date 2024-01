Un baiser sulfureux, retourné - l'artiste transforme des photographies trouvées en nouvelles images troublantes

Les photos d'atelier formelles et les cartes postales avec lesquelles Koike travaille présentent souvent des portraits romantiques sur papier glacé de couples anonymes. Sur l'une de ces cartes postales, qu'il a découverte lors d'une résidence d'artiste à Naples, une femme allongée aux cheveux ondulés dans les années 1920 lève les yeux amoureusement vers son partenaire masculin, qui s'approche pour l'embrasser. Leurs lèvres étant figées à quelques centimètres l'une de l'autre, Koike a découpé un seul panneau allant d'une bouche à l'autre et l'a retourné, de sorte que la bouche sulfureuse de la femme se transforme en un sourire niais sur le visage de l'homme. À l'inverse, ses lèvres minces, auparavant retroussées, deviennent son petit sourire complice, ce qui semble modifier la dynamique de leur relation.

Koike a intitulé cette nouvelle œuvre "Say Cheese", expliquant à CNN qu'il souhaitait simplement donner de la légèreté à ces "expressions sérieuses".

"Say Cheese", de 2020, et "Little by Little", de 2023.

Mais l'ajustement de l'image est faussement simple, masquant un processus complexe qui a duré des semaines et au cours duquel Koike a effectué plus de 100 variations sur des copies de la photographie avant de choisir une direction finale.

"Je n'ai qu'une seule chance de couper la photo originale. C'est pourquoi, avant de découper, je fais toujours de très nombreux essais", explique-t-il. "Tout doit être parfait. Parfois, il ne s'agit que de couper une ligne, mais pour moi, c'est très émouvant.

Dans d'autres versions test de "Say Cheese", Koike a échangé les visages ou les parties du corps du couple, mais il a fini par réduire ses montages à ce seul petit détail, un processus qu'il a démontré dans une vidéo Instagram très populaire. Rose Shoshana et Jaushua Rombaoa, qui dirigent Rosegallery à Santa Monica, en Californie - qui expose actuellement une sélection d'œuvres de Koike dans le cadre de l'exposition collective "Fragmented Lucidity" - ont déclaré à CNN que Koike excelle dans l'art de modifier les perceptions par le biais de ses modifications.

"Il prend l'image stylisée et prototypique de la romance et de la passion, la dépouille de son romantisme et de son sentimentalisme, et la subvertit en un jeu plaisant et fantaisiste sur la connexion humaine", ont-ils écrit par courrier électronique. "Le monde de Kensuke est semblable au nôtre, mais adjacent. Il est inattendu et vivant, brouillant les frontières entre la réalité et l'imagination".

Lorsqu'il travaille sur une image à plusieurs reprises, Kensuke dit qu'il se surprend à créer des histoires sur la vie des personnes figurant sur les portraits, bien qu'il garde ces réflexions pour lui. Il les conserve précieusement : les photos de personnes inconnues ne sont souvent pas convoitées par les collectionneurs d'images anciennes, dit-il, et leur identité se perd dans les ventes de biens immobiliers et les reventes. Il ne veut pas que ces photos "disparaissent", explique-t-il, et leur donne donc une nouvelle vie dans son studio.

Après avoir fréquenté les mêmes friperies pendant quelques mois, leurs propriétaires ont eu vent de l'intérêt de Koike et ont commencé à le contacter pour lui proposer leurs caches d'images vintage, a-t-il ajouté. Bien qu'il ne travaille qu'avec une dizaine de photographies par an, il en possède aujourd'hui quelque 50 000. Il s'amuse de la quantité de photos qu'il a accumulées.

"Je ne pourrais jamais dire non", dit-il.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com