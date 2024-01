Des toilettes en or massif dans un château anglais

Des toilettes en or massif 18 carats seront installées au palais de Blenheim, résidence du duc de Marlborough, dans le cadre d'une exposition de l'artiste italien Maurizio Cattelan - sa première exposition personnelle en Grande-Bretagne depuis 20 ans.

"Je suis constamment inspiré par le passé et par le fait que rien n'a vraiment changé, c'est pourquoi exposer mon travail à Blenheim Palace - un lieu chargé d'histoire et d'humanité - est significatif pour moi", a déclaré l'artiste dans un communiqué de presse.

L'exposition, organisée par la Blenheim Art Foundation, présentera de nouvelles œuvres de l'artiste, mais l'attraction principale sera certainement "America", des toilettes en or entièrement fonctionnelles qui seront installées dans une pièce adjacente à celle où Winston Churchill est né.

L'œuvre pourrait être considérée comme un commentaire sur les disparités sociales, politiques et économiques aux États-Unis, selon un communiqué de presse annonçant l'exposition.

Elle "met également en évidence les points communs inéluctables du corps humain malgré les différences sociales et économiques", poursuit le communiqué.

L'artiste, âgé de 58 ans, est connu pour ses installations controversées et son mépris du monde de l'art. En 1989, lors de sa première exposition personnelle, Cattelan a fermé la galerie et a laissé une pancarte sur la porte indiquant "Back Soon" (retour prochain). L'une de ses œuvres les plus populaires est un gigantesque majeur installé juste devant la bourse de Milan.

En 2011, après avoir exposé ses dernières œuvres dans l'atrium du musée Guggenheim de New York, l'artiste a annoncé qu'il prenait sa retraite.

"America", son œuvre de retour, a fait la une des journaux en 2016 lorsqu'elle a été exposée au Guggenheim.

Les interprétations de l'œuvre varient. Un Américain faisant la queue avec sa fille a déclaré à CNN qu'il n'était pas intéressé par l'œuvre : Il voulait juste une photo à poster sur Instagram. Une Russe a déclaré qu'elle voulait savoir ce que c'était que d'être riche, tandis qu'une Allemande a dit que c'était un rappel que "tout le monde chie".

Et le bol d'or a eu droit à un autre moment au soleil en 2017.

La Maison Blanche du président Donald Trump a envoyé un courriel au Guggenheim pour lui demander d'emprunter le tableau "Paysage avec neige" de Vincent Van Gogh datant de 1888, mais le conservateur de la célèbre institution avait une contre-offre : les toilettes en or.

Aujourd'hui, Cattelan arrive au Blenheim Palace, dans l'Oxfordshire, au sud de l'Angleterre, où l'exposition se tiendra du 12 septembre au 27 octobre.

"Son travail peut nous faire rire et trembler à la fois, avec ses commentaires acerbes sur le monde dans lequel nous vivons. Je pense que son esprit ironique, son stoïcisme et sa vision fantastique sont exactement ce dont nous avons besoin en ces temps de changement et d'incertitude au niveau mondial", a déclaré Edward Spencer-Churchill, demi-frère de l'actuel duc de Marlborough et fondateur de la Blenheim Art Foundation, dans le communiqué de presse.

Source: edition.cnn.com