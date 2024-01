Faits marquants de l'histoire

Dans l'univers de Charles et Ray Eames, le couple le plus illustre du design

Une nouvelle exposition à la Barbican Art Gallery de Londres célèbre l'héritage de Charles et Ray Eames.

Les Eames étaient deux des designers les plus influents du XXe siècle.

Leurs créations sont encore reproduites aujourd'hui, et les originaux ont une grande valeur.

Leur histoire est également relatée dans The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson).

Les Eames comptent parmi les designers les plus influents du XXe siècle et de nombreux exemples de produits et de meubles développés dans le bureau de Los Angeles qu'ils ont fondé pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore en production aujourd'hui. Charles est décédé en 1978 et Ray dix ans plus tard, mais leur influence sur de nombreuses disciplines du design a perduré et est soutenue par le travail de l'Eames Office, qui a permis à l'équipe du Barbican d'accéder à ses vastes archives.

Le monde de Charles et Ray Eames est la première exposition britannique consacrée au couple depuis 1999, et vise à aller au-delà des meubles qui sont familiers à beaucoup d'entre nous en raison de leur omniprésence dans les hôtels, les restaurants et les terminaux d'aéroport.

"La plupart des gens comprennent leur travail à travers le mobilier, mais le reste de la production du bureau, comme les films qu'ils ont réalisés et leur design graphique, n'est connu que des personnes ayant ces intérêts spécifiques", me dit la conservatrice Catherine Ince, qui a édité le catalogue extrêmement instructif avec Thames & Hudson.

"Nous avons estimé qu'il y avait beaucoup à dire sur les aspects moins connus de leur travail et nous avons donc essayé de nous concentrer sur la mise en lumière de projets qui étaient peut-être temporaires ou non réalisés et qui n'ont survécu que grâce à la documentation. Cette approche permet de montrer l'étendue et la profondeur du travail qu'ils ont entrepris et les sujets qui les préoccupaient".

Offrant un aperçu approfondi de leur contribution aux domaines de l'architecture, du design de mobilier et de la communication visuelle, l'exposition présente plus de 380 œuvres allant d'une simple carte de visite à l'énorme cône de nez en contreplaqué moulé d'un avion militaire expérimental.

Les amateurs de mobilier ne seront pas déçus - les modèles grandeur nature des premières chaises en plastique moulé et une série de prototypes de sièges en contreplaqué, en fibre de verre et en métal figurent en bonne place - mais un effort a été fait pour présenter la diversité de la production de l'Eames Office sur quatre décennies.

En effet, s'il y a un thème dominant dans le parcours de l'exposition, c'est bien la capacité du bureau à communiquer des idées à l'aide d'un large éventail de techniques et de médias. Plusieurs projets photographiques et cinématographiques réalisés pour des entreprises et des administrations témoignent de cette approche multimédia pionnière. Parmi eux, la recréation du film multi-écrans présenté par IBM lors de l'exposition universelle de New York en 1964-1965, qui a été récemment restauré et numérisé par la Bibliothèque du Congrès à Washington D.C.

La production architecturale du couple est représentée par des dessins et des maquettes, dont un modèle à l'échelle 1:50 spécialement commandé pour deux Case Study Houses conçues dans les années 1940. Les maisons ont été construites à l'aide d'un système innovant d'éléments préfabriqués et les Eames ont vécu dans l'une d'entre elles depuis son achèvement en 1949 jusqu'à la fin de leur vie.

L'intérieur encombré et excentrique de la maison Eames est illustré par des photographies et, avec des étagères présentant des collections de jouets en fer-blanc et de masques mexicains, il donne une idée des goûts éclectiques du couple et de ses nombreuses sources d'inspiration.

S'il manque une chose, c'est un sens plus intime de la personnalité et de la vie des Eames en dehors du bureau. Ince explique qu'elle a estimé qu'il était plus important de raconter leur histoire à travers l'œuvre et souligne à juste titre que "leur caractère est présent dans tout ce qu'ils ont fait". Plusieurs exemples de lettres, de notes et de cadeaux qu'ils ont échangés donnent un aperçu de leur relation, mais on en ressort avec le sentiment d'avoir regardé un documentaire solide plutôt qu'un biopic à l'eau de rose.

Les fans des Eames qui visiteront l'exposition prendront plaisir à découvrir de nouveaux aspects de la production multidisciplinaire du duo et à absorber la richesse du matériel inédit, tandis que les néophytes seront impressionnés par l'ambition et la pertinence de leur travail.

À l'heure où j'écris ces lignes, je suis confortablement assis dans une chaise créée en 1958, qui incarne l'héritage durable de ces designers avant-gardistes et fondamentalement humanistes.

L'exposition The World of Charles and Ray Eames est présentée à la Barbican Art Gallery du 21 octobre 2015 au 14 février 2016. Le catalogue de l'exposition, publié parThames & Hudson, est disponible dès maintenant.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com