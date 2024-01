Balenciaga vend des baskets détruites pour 1 850 $.

Les images, prises par le photographe Léopold Duchemin pour la marque, de chaussures en lambeaux et abîmées sont devenues virales à la suite du lancement, lundi, de la nouvelle basket parisienne de la marque de couture, et l'indignation suscitée par l'apparence des chaussures montantes s'est répandue en ligne.

Mais les photos des baskets détruites qui circulent sur les réseaux sociaux ne disent pas tout. Bien qu'elles aient suscité la plus grande controverse, ces images représentent en fait des versions exagérées, en édition limitée, des baskets vendues par Balenciaga.

Selon la maison de couture, seules 100 paires de baskets "extra détruites" seront disponibles au prix de 1 850 dollars. L'édition non limitée, moins abîmée, est vendue sur le site de Balenciaga au prix de 495 et 625 dollars, selon le modèle.

Dans un communiqué de presse, la marque parisienne a déclaré que les photos de la campagne montrent les chaussures "extrêmement usées, marquées et salies".

Elle a ajouté que les portraits en nature morte "suggèrent que les Paris Sneaker sont faites pour être portées toute une vie" - un point qui semble particulièrement pertinent au milieu des conversations croissantes sur l' industrie de la mode rapide et l'impact de la surconsommation sur la planète.

Demna est connu pour son flair perturbateur et le lancement des Paris Sneaker n'est pas la première fois que ses créations suscitent des réactions déconcertantes.

En 2017, Balenciaga a sorti un sac qui coûtait 2 145 dollars et qui a été ridiculisé pour ses similitudes avec le sac "Frakta" d'Ikea. À l'époque, le sac original d'Ikea pouvait être acheté pour 99 cents.

Balenciaga décrit la sneaker comme un "modèle classique réactualisé", avec une finition en "toile usée et des bords rugueux, qui lui donnent un aspect usé".

Les réactions en ligne à la sneaker de Paris ont été mitigées.

SoleSavy, un site Web qui se décrit comme une communauté de "vrais amateurs de baskets", s'est demandé si la "tendance des baskets vieillies" n'était pas allée trop loin.

Tora Northman, rédactrice en chef de la publication Highsnobiety, a déclaré que la marque était "passée à la vitesse supérieure", ajoutant que Balenciaga "crée toujours des articles controversés qui suscitent la conversation".

Mais tout le monde ne pense pas que les baskets méritent d'être tournées en dérision.

Pam Boy, responsable du contenu éditorial de GQ France, a déclaré dans un commentaire sur Instagram que le message du produit était clair : "Achetez et gardez pour toujours". Demna (le directeur créatif de Balenciaga) va faire en sorte que les personnes qui peuvent se permettre des articles de luxe achètent des baskets à l'aspect 'pré-usé' pour 1450€. Il est en train de bouleverser l'essence même du luxe".

Le jury n'a pas encore décidé si cette dernière opération de marketing est digne d'éloges ou de moqueries. Quoi qu'il en soit, Demna et Balenciaga ont une fois de plus fait parler d'eux, attirant sans aucun doute de nombreuses personnes vers une marque qui semble de plus en plus à l'aise avec la controverse.

Image du haut : Images de la campagne de la sneaker Paris de Balenciaga.

Source: edition.cnn.com