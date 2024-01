Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, répondra à des questions depuis la frontière sud des États-Unis

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, doit répondre aux questions de Jake Tapper, de CNN, mercredi après-midi, alors qu'il conduit une délégation de républicains de la Chambre des représentants en visite à la frontière américano-mexicaine, au Texas.

Cette visite intervient alors que les sénateurs tentent de parvenir à un accord bipartisan sur la frontière dans le cadre d'un programme de financement plus large pour l'Ukraine, l'aide à Israël et la sécurité des frontières - et on ne sait pas encore ce que fera le président de la Chambre si le Sénat parvient à un accord.

M. Johnson s'est rendu à Eagle Pass, au Texas, en compagnie d'une soixantaine de républicains de la Chambre des représentants, la conférence du GOP ayant fait de la frontière un point central de ses critiques à l'égard du président Joe Biden et de son administration. CNN a rapporté mercredi que les Républicains de la Chambre des représentants poursuivaient leurs démarches en vue de la mise en accusation du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en raison de sa gestion de la frontière.

Les conservateurs intransigeants de la Chambre des représentants veulent un projet de loi sur les frontières qui reflète le projet de loi HR2 adopté par les républicains de la Chambre des représentants, que les démocrates du Sénat considèrent comme impossible à mettre en œuvre.

Les négociations au Sénat sur la frontière se poursuivent depuis plusieurs semaines, les républicains ayant déclaré qu'ils n'accepteraient la demande de l'administration Biden d'allouer des fonds supplémentaires à l'Ukraine que si un projet de loi sur la frontière était également inclus.

La demande de fonds supplémentaires pour la frontière, l'Ukraine, Israël et Taïwan n'est que l'un des défis financiers auxquels le Congrès doit faire face en cette nouvelle année, alors qu'une fermeture partielle du gouvernement se profile à moins d'un mois de la fin de l'année.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré mercredi à la presse qu'il souhaitait que le Sénat parvienne d'abord à un accord sur la frontière, lorsqu'on lui a demandé si M. Johnson devait s'impliquer davantage dans les négociations. "Il a été très impliqué dans les négociations budgétaires. En ce qui concerne la frontière, étant donné que sa position est de ne pas bouger de H.R. 2, nous voulons que le Sénat parvienne d'abord à un accord", a déclaré M. Schumer.

Avant la visite de M. Johnson, les responsables de l'administration Biden se sont dits "encouragés par les progrès réalisés" dans les négociations sur la frontière au Congrès, tout en soulignant la baisse spectaculaire du nombre de passages à la frontière cette semaine.

Lundi, les autorités frontalières ont rencontré environ 2 500 migrants à la frontière sud des États-Unis, ce qui représente une baisse spectaculaire par rapport à la mi-décembre, lorsque les arrestations quotidiennes dépassaient les 10 000, selon un haut fonctionnaire de l'administration. Moins de 500 migrants ont été appréhendés lundi dans le secteur de Del Rio, qui a été submergé par des milliers d'arrivées à la fin du mois de décembre.

La demande supplémentaire de la Maison Blanche en matière de sécurité nationale comprend également 14 milliards de dollars pour la sécurité des frontières, et M. Biden a exhorté mardi le Congrès à fournir les fonds nécessaires.

"Nous devons faire quelque chose. Ils doivent me donner l'argent dont j'ai besoin pour protéger la frontière", a déclaré M. Biden lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il comptait faire au sujet de la frontière méridionale.

Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Morgan Rimmer et Ted Barrett ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com