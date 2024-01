Michael Skakel, cousin de Kennedy, poursuit l'enquêteur principal et la ville du Connecticut, des années après l'annulation de sa condamnation pour meurtre.

Skakel, neveu d'Ethel et de Robert F. Kennedy, a été condamné pour meurtre en 2002 dans l'assassinat brutal de Martha Moxley, âgée de 15 ans, mais sa condamnation a été annulée en 2018 par la Cour suprême du Connecticut, qui a jugé que son avocat l'avait privé d'un procès équitable en omettant d'identifier un témoin alibi. En 2020, les procureurs de l'État du Connecticut ont déclaré qu'ils ne rejugeraient pas Skakel pour la mort de Moxley.

"Michael a passé plus de 11 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Le temps et les relations - sa vie telle qu'il la connaissait - ne peuvent lui être rendus", a déclaré mercredi l'avocat de M. Skakel, Stephan Seeger, à CNN. "Comme pour les autres personnes condamnées à tort, le recours est limité au système judiciaire.

Moxley a disparu le 30 octobre 1975, après une nuit de fête avec Skakel, son frère aîné et d'autres adolescents dans une communauté aisée de Greenwich, dans le Connecticut. Le lendemain, Moxley a été retrouvée matraquée et poignardée à mort, et un club de golf cassé a été trouvé près de son corps.

Skakel, qui avait également 15 ans à l'époque, a été suspecté pendant des années, mais n'a été jugé qu'en 2002, lorsqu'il a été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement allant de 20 ans à la perpétuité. Il a purgé plus de la moitié de sa peine avant d'être libéré sous caution en 2013 dans le cadre d'une procédure d'appel.

Les poursuites engagées par M. Skakel font état, entre autres, d'allégations de disparition d'enregistrements audio, de menaces proférées à l'encontre de témoins et de dissimulation de preuves aux avocats de la défense.

Le bureau du procureur de l'État du Connecticut, qui représente l'enquêteur principal, a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur l'action en justice. CNN a demandé aux avocats de la ville de Greenwich de s'exprimer à ce sujet.

L'une des poursuites porte sur des bandes sonores manquantes

Le premier procès, intenté en avril 2023, concerne un ensemble de cassettes audio et de documents de Skakel qui ont été utilisés contre lui lors du procès pour meurtre, selon les documents judiciaires.

En juillet, la ville de Greenwich a répondu à l'action en justice en niant de nombreuses allégations de M. Skakel et en faisant valoir que ses demandes étaient exclues en raison de l'immunité gouvernementale, entre autres moyens de défense. Le tribunal a également ordonné à M. Skakel de déposer une plainte révisée avant le 21 décembre.

La plainte révisée allègue que l'enquêteur principal dans l'affaire, Frank Garr, et le service de police de Greenwich ont conservé toutes les preuves recueillies dans le cadre de l'enquête sur la mort de Moxley.

Avant d'être inculpé, Skakel avait engagé l'écrivain Richard Hoffman pour rédiger un livre relatant sa version des faits, "y compris les événements concernant la soirée de la mort de Martha Moxley", indique la plainte, citant le témoignage de Garr.

Les discussions entre les deux hommes ont été enregistrées sur plusieurs microcassettes, selon la plainte.

Garr a ensuite "faussement représenté qu'il avait un mandat pour des documents liés au livre de Michael Skakel, et a saisi ces documents chez M. Hoffman sans autorité légale, sans consentement valide et/ou sans raison valable de le faire", indique la plainte.

"Les défendeurs, sans excuse légale, privilège, justification ou autorité statutaire, se sont engagés dans une conduite, contre la volonté du plaignant et sans son consentement, qui a abouti à une prise illégale et injustifiée, et/ou à la conversion de la propriété du plaignant", indique la plainte révisée.

Garr a "pris possession" des cassettes et "soit les a gardées personnellement, soit en a transféré la possession" à la police de Greenwich, selon la plainte.

Skakel a été inculpé en 2000 et, au cours de son procès, "des parties d'une cassette réalisée dans le cadre de la rédaction du livre du plaignant ont été diffusées" et utilisées dans les plaidoiries de l'accusation "dans le cadre d'une présentation multimédia trompeuse" aux jurés, selon la plainte.

En 2021, la police et les procureurs ont indiqué qu'une recherche des cassettes s'était avérée infructueuse, et l'endroit où se trouvent actuellement les cassettes n'est pas connu, selon la plainte.

Les actions des défendeurs "ont constitué une ingérence majeure dans les droits du plaignant" en matière de propriété personnelle "et/ou d'informations exclusives", peut-on lire dans la plainte.

"En raison de la conduite délibérée, imprudente, malveillante et oppressive des défendeurs, et en vertu de la violation délibérée des droits du plaignant, le plaignant a droit à des dommages-intérêts punitifs et exemplaires, en rapport avec les allégations de cette plainte", indique la plainte.

Une deuxième plainte accuse les autorités de dissimuler des preuves

Une autre plainte, déposée en novembre devant le tribunal de l'État du Connecticut par M. Skakel en vue d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, fait état d'actes et d'omissions commis "de manière malveillante, intentionnelle et délibérée", selon les documents du tribunal.

Les plaidoiries dans notre affaire détaillent des revendications et des questions qui n'ont jamais vraiment été mises en lumière, qui n'ont jamais vraiment fait partie de l'histoire dans le contexte du surnom beaucoup plus sensationnel de "cousin Kennedy"", a déclaré M. Seeger. "C'est une autre histoire qui sous-tend l'action en justice, et c'est maintenant à un tribunal, dans le cadre d'une procédure civile avec des normes de preuve différentes, qu'il est demandé de réparer une injustice qui a privé Michael de sa liberté et de sa famille de façon injuste.

Garr, l'enquêteur, a menacé les témoins lorsqu'il recueillait leurs déclarations "dans le but d'obtenir la condamnation" de Skakel, selon le second procès.

La plainte affirme également que Garr a tenté de tirer profit d'un livre et d'un film sur l'implication de Skakel dans le meurtre de Moxley alors qu'il était l'enquêteur principal dans l'affaire.

Le procès de novembre affirme que les autorités disposaient également de preuves "favorables à la défense" avant le procès, notamment un croquis qui ne ressemblait pas à Skakel, mais "ressemblait fortement" à un autre suspect, ainsi que des rapports psychologiques des autres suspects potentiels qui ont produit des résultats non concluants au détecteur de mensonges, et des déclarations de témoins affirmant que deux autres hommes se trouvaient près de la scène du crime la nuit de la mort de la victime.

Ces preuves ont été "intentionnellement cachées à (Skakel) et à ses avocats", affirme la plainte.

Hayley Wilson, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com