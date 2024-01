Les recours de Trump sur l'accès aux bulletins de vote soulèvent des arguments constitutionnels existentiels

Toutefois, les deux recours déposés par M. Trump après avoir été exclu du scrutin au Colorado et dans le Maine ne s'inscrivent pas dans son habitude d'utiliser la loi pour retarder et perturber les moments où il doit rendre compte de ses actes. Ces efforts peuvent être égoïstes et motivés par sa propre conduite antidémocratique en 2020. Mais il s'agit également de rares exemples où l'ex-président soulève une question constitutionnelle vitale qui doit être résolue de toute urgence. M. Trump a fait appel auprès de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire du Colorado et auprès d'un tribunal de l'État du Maine. En fin de compte, si la Haute Cour ne parvient pas à régler la question pour l'ensemble du pays, l'élection de 2024 pourrait sombrer dans le chaos.

Donald Trump conteste les décisions de la Cour suprême du Colorado et du secrétaire d'État démocrate du Maine de le disqualifier en vertu de l'interdiction des "insurgés" prévue par le 14e amendement, à la suite de l'attaque de la foule de ses partisans contre le Congrès, qui a fait suite à sa campagne visant à renverser l'élection de 2020.

Dans la requête qu'il a adressée mercredi à la Cour suprême concernant l'affaire du Colorado, M. Trump a fait valoir qu'il n'avait pas pris part à une insurrection, que son éligibilité devait être déterminée par le Congrès, et non par les tribunaux, et que l'interdiction des insurgés ne s'appliquait pas à la présidence dans tous les cas. Dans une requête antérieure, le parti républicain du Colorado, qui est également partie à l'affaire, avait mis en garde contre les conséquences "catastrophiques" au niveau national si la décision de la Cour suprême de l'État était maintenue, car elle entraînerait des litiges sans fin au niveau national concernant l'éligibilité des candidats et pourrait donner lieu à des plaintes "nébuleuses" pour insurrection. Dans le dossier qu'il a déposé mardi auprès de la cour du Maine, M. Trump a fait valoir que la secrétaire d'État Shenna Bellows était une "décideuse partiale" qui n'avait pas l'autorité légale pour entendre une contestation visant à le disqualifier.

Toute décision de la Cour suprême des États-Unis serait le dernier mot sur la question de savoir si M. Trump peut figurer sur le bulletin de vote des primaires dans le Colorado, le Maine et d'autres États où son éligibilité est contestée. L'une des raisons pour lesquelles la Cour est soumise à d'intenses pressions pour qu'elle se saisisse de l'affaire du Colorado est qu'elle doit clarifier le sens de l'article 3 du 14e amendement, qui stipule que nul ne peut occuper une fonction aux États-Unis si, "après avoir prêté serment ... de soutenir la Constitution des États-Unis, il s'est engagé dans une insurrection ou une rébellion contre celle-ci, ou s'il a apporté aide ou réconfort aux ennemis de celle-ci".

D'un point de vue plus pratique, il incombe à la Cour suprême d'intervenir, car une situation dans laquelle certains États décident d'interdire un candidat sur la base de leur propre interprétation de l'amendement et d'autres non est intenable non seulement pour l'élection de 2024, mais aussi pour la démocratie américaine dans les générations à venir.

Les questions clés sont de savoir si les mensonges de Trump sur la fraude électorale en 2020, son appel à ses partisans à se rassembler à Washington, DC, le 6 janvier 2021, et à "se battre comme l'enfer" pour sauver leur pays avant l'émeute équivalent à un engagement dans une insurrection. Même si c'est le cas, la question qui se pose alors est la suivante : qui a le pouvoir de déterminer que quelqu'un est un insurrectionniste ? Les personnes concernées ont-elles droit à une procédure régulière pour trancher la question ? Même parmi ses 91 accusations criminelles, pour lesquelles il a plaidé non coupable, Trump n'a pas été formellement accusé d'insurrection. Le 14e amendement a été largement appliqué après la guerre de Sécession pour disqualifier les ex-Confédérés de la fonction publique, mais son utilisation en dehors de ce contexte n'a pratiquement pas été testée - en tout cas en ce qui concerne un ancien président.

La Cour suprême du Colorado a estimé, dans une décision stupéfiante rendue le mois dernier, que M. Trump avait bel et bien incité à l'insurrection et qu'il avait continué à la soutenir ouvertement et directement, même lorsque le siège du Capitole était déjà bien entamé. Dans le Maine, Mme Bellows a écrit que si aucun secrétaire d'État n'avait jamais privé un candidat à la présidence de l'accès au scrutin sur la base du 14e amendement, "aucun candidat à la présidence ne s'était jamais engagé dans une insurrection".

C'est exactement le type de nœud constitutionnel pour lequel la Cour suprême des États-Unis a été créée.

"C'est de la Constitution américaine dont nous parlons, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a le dernier mot sur ce qu'elle signifie, et elle ne s'est jamais prononcée sur ce point auparavant", a déclaré mercredi Jennifer Rodgers, analyste juridique sur CNN.

Un nouveau précédent établi

N'importe quel candidat ordinaire à la présidence, avec la montagne de problèmes juridiques qui pèsent sur M. Trump, aurait été écarté de la course bien avant aujourd'hui. Mais, fidèle à lui-même, l'ex-président a prospéré politiquement - du moins parmi les électeurs du GOP dans les sondages pré-primaires - avec chaque acte d'accusation, inculpation et photo d'identité.

Mais après les derniers développements juridiques spectaculaires, il convient de réfléchir à la nature sans précédent du test que Trump fait une fois de plus subir à l'infrastructure de la démocratie américaine et à l'État de droit.

Et certains des arguments qu'il avance aujourd'hui semblent plutôt riches, puisqu'il cherche à protéger les choix individuels des électeurs comme il a cherché à le faire lorsqu'il a tenté de voler la victoire du président Joe Biden en 2020.

Dans notre système de "gouvernement du peuple, par le peuple, (et) pour le peuple", la décision du Colorado n'est pas et ne peut pas être correcte", peut-on lire dans le dossier adressé par M. Trump à la Cour suprême des États-Unis. "Cette Cour devrait accorder le certiorari pour examiner cette question d'importance capitale, renverser sommairement la décision de la Cour suprême du Colorado et rendre aux électeurs le droit de voter pour le candidat de leur choix.

Dans leur précédent recours contre la décision de la Cour suprême du Colorado, les avocats du GOP de l'État avaient avancé un argument similaire, affirmant qu'en excluant M. Trump du scrutin, les juges s'étaient livrés à une "usurpation des droits du peuple à choisir ses représentants élus". Ces préoccupations étaient loin de préoccuper M. Trump lorsque, par exemple, il a fait pression sur des responsables locaux en Géorgie pour trouver les voix dont il avait besoin pour annuler la victoire de M. Biden dans cet État charnière et lorsqu'il a multiplié les fausses allégations de fraude électorale - dont plusieurs ont été rejetées par la Cour suprême des États-Unis - pour tenter de rester au pouvoir contre la volonté des électeurs qui voulaient qu'il disparaisse.

L'insistance de M. Trump, dans son dossier juridique, à dire qu'il avait appelé ses partisans à manifester pacifiquement pendant que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire électorale de M. Biden, est également peu crédible. Dans les jours et les semaines qui ont précédé l'émeute du 6 janvier, M. Trump a encouragé ses partisans à plusieurs reprises en utilisant un langage combatif. "Nous nous battons comme des diables. Et si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays", a déclaré l'ex-président à la foule sur l'Ellipse le 6 janvier 2021. Les partisans de M. Trump et ses avocats ont toutefois fait valoir qu'il avait également appelé ses partisans à marcher vers le Capitole "pacifiquement et patriotiquement" - et que c'était là son message clé, alors qu'il avait appelé son peuple à se battre pendant des jours et des semaines.

Mais l'ancien avocat de la Maison Blanche de Trump, Ty Cobb, a déclaré mercredi à Erin Burnett sur CNN que l'affaire reposait sur la question de savoir si l'interdiction d'insurrection du 14e amendement concernait le président lui-même. "Je pense que la question n'est pas de savoir si Trump a participé ou apporté un quelconque réconfort aux insurgés", a déclaré M. Cobb. "Mais de savoir si l'article 3 du 14e amendement s'applique effectivement au président. Je pense malheureusement que c'est là que Trump a la main gagnante en vertu de la Constitution".

M. Cobb a souligné que l'article en question ne mentionne pas spécifiquement le président. Il a ajouté que le serment prêté par le président pour préserver, protéger et défendre la Constitution est différent de celui prêté par d'autres fonctionnaires pour la "soutenir", cité dans l'article 3. Cela confirme l'idée qu'un président est distinct des autres fonctionnaires mentionnés dans le 14e amendement.

La question de l'accès de M. Trump aux urnes est cruciale en vue de la prochaine élection, mais sa résolution pourrait également être essentielle pour écarter le spectre d'un nouveau vote contesté qui ne ferait que creuser de nouvelles fractures dans l'unité nationale.

"Il est vraiment essentiel que la Cour suprême traite cette question de front pour les élections générales, et certainement avant que les votes du collège électoral ne soient ouverts le 6 janvier (2025)", a déclaré Ben Ginsberg, éminent avocat conservateur spécialisé dans les questions électorales, sur CNN mardi. "Car l'une des rares choses que les membres du Congrès peuvent faire est de s'opposer aux qualifications des candidats à la présidence, et ce n'est pas une question que l'on veut voir débattue pour la première fois sur le parquet du Congrès le 6 janvier.

Les revendications étendues de Trump en matière de pouvoir exécutif - et ce qu'elles pourraient signifier à l'avenir

Les appels de M. Trump concernant les disqualifications des bulletins de vote du Colorado et du Maine - qui ont tous deux été suspendus dans l'attente des procédures judiciaires en cours - ne sont pas les seuls litiges constitutionnels importants dans lesquels il est actuellement impliqué. Alors que l'ancien président accélère sa course vers les caucus de l'Iowa le 15 janvier, une cour d'appel fédérale de Washington entendra la semaine prochaine sa tentative de renverser la décision d'une juridiction inférieure qui s'oppose à ses prétentions à l'immunité présidentielle. Il soutient que sa tentative d'ingérence dans l'élection de 2020 n'était rien d'autre qu'un exercice approprié de ses pouvoirs en tant que président pour garantir un vote libre et équitable.

M. Trump et son équipe prévoient qu'il assistera aux plaidoiries, a rapporté CNN mercredi. Comme il l'a déjà fait, il essaiera probablement d'exploiter cette journée à des fins politiques. En effet, cette affaire semble correspondre bien mieux au modèle de M. Trump, qui consiste à utiliser la loi pour retarder l'obligation de rendre des comptes. Ses arguments remettent en cause le principe selon lequel aucun Américain n'est au-dessus de la loi, ce qui implique que les présidents n'ont en fin de compte aucun compte à rendre pour les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans son propre dossier, l'avocat spécial Jack Smith a averti que l'affirmation par M. Trump d'un pouvoir présidentiel étendu "menace d'autoriser les présidents à commettre des crimes pour rester en fonction". M. Smith a déjà demandé en vain à la Cour suprême de se saisir de la question, mais l'affaire pourrait bien prendre cette direction après la décision de la cour d'appel, un facteur qui contribuera à décider si le procès commencera le 4 mars comme prévu.

Dans son mémoire, M. Smith a également dressé un tableau inquiétant de la manière dont un futur président pourrait utiliser les dispenses réclamées par M. Trump. Il s'oppose à l'octroi d'une "immunité de poursuites pénales à un président qui accepte un pot-de-vin en échange de l'attribution d'un contrat public lucratif au payeur ; à un président qui charge le directeur du FBI de placer des preuves compromettantes sur un ennemi politique ; à un président qui ordonne à la Garde nationale d'assassiner ses plus éminents détracteurs ; ou un président qui vend des secrets nucléaires à un adversaire étranger, car dans chacun de ces scénarios, le président pourrait affirmer qu'il ne fait qu'exécuter les lois, communiquer avec le ministère de la justice, exercer ses pouvoirs de commandant en chef ou s'engager dans la diplomatie étrangère."

Il ne s'agit pas d'une question théorique dans le cadre d'une élection où l'ancien et peut-être futur président promet d'utiliser un second mandat pour punir ses ennemis et adopte un programme de plus en plus extrême et autocratique.

L'argument juridique hypothétique de Smith pourrait bien être un aperçu de l'avenir.

