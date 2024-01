Le plus grand porte-avions de la marine américaine retourne aux États-Unis après un déploiement prolongé en Méditerranée

Le porte-avions USS Gerald R. Ford retournera à son port d'attache de Norfolk, en Virginie, après son premier déploiement de combat, une croisière de huit mois qui a débuté le 2 mai, indique le communiqué.

Le Ford - décrit par un porte-parole de la marine comme la "plateforme de combat la plus adaptable et la plus létale au monde" - a été mis en service en 2017. Il s'agit du plus récent porte-avions de la marine américaine et du navire principal de la première nouvelle classe de porte-avions conçue par la marine depuis plus de 40 ans.

Le navire de guerre de 100 000 tonnes, avec à son bord un contingent de chasseurs à réaction F/A-18 Super Hornet, est arrivé au large des côtes israéliennes dans les jours qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas qui ont fait plus de 1 200 morts.

Ce mouvement a été ordonné afin que le Ford puisse contribuer à la "dissuasion régionale et à la posture de défense" des États-Unis, a déclaré la Sixième flotte.

Avec le départ du Ford, l'USS Eisenhower est le seul porte-avions américain dans la région, alors que les tensions augmentent en raison des attaques des Houthis contre les navires commerciaux en mer Rouge.

Les Houthis ont lancé des dizaines d'attaques contre des navires commerciaux depuis le 7 octobre, affirmant qu'ils agissaient en solidarité avec le Hamas dans le cadre de la guerre de ce groupe contre Israël.

Au cours du week-end, les forces américaines, y compris les hélicoptères opérant au large de l'Eisenhower, ont eu leur première confrontation mortelle avec des unités houthies, coulant trois bateaux houthis qui avaient attaqué un navire commercial et tiré sur les hélicoptères américains venus à son secours.

"Les hélicoptères de la marine américaine ont riposté en légitime défense, coulant trois des quatre petites embarcations et tuant leurs équipages. Le quatrième bateau a fui la zone", selon un communiqué du commandement central américain.

La Sixième flotte américaine a déclaré que, malgré le départ du Ford, la marine américaine conservait "une grande capacité tant en Méditerranée qu'au Moyen-Orient".

Le communiqué de la Sixième flotte précise que le navire d'assaut amphibie USS Bataan, qui peut transporter des chasseurs furtifs F-35 du corps des Marines, ainsi que le navire de débarquement USS Carter Hall et le quai de transport amphibie USS Mesa Verde opèrent ensemble dans l'est de la Méditerranée.

Des destroyers américains équipés de missiles guidés, dont certains ont abattu des drones et des missiles houthis ces dernières semaines, se trouvent également dans la région, a indiqué la Sixième flotte.

En outre, les États-Unis ont lancé l'opération Prosperity Guardian, une coalition maritime visant à renforcer la sécurité dans le sud de la mer Rouge.

"Nous collaborons avec nos alliés et nos partenaires pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Le ministère de la défense continuera de tirer parti de son dispositif de forces collectives dans la région pour dissuader tout acteur étatique ou non étatique d'aggraver la crise au-delà de Gaza", indique le communiqué de la Sixième flotte.

