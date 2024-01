Le fabricant officiel de pièces de monnaie britannique récupère l'argent des films radiographiques et le transforme en bijoux.

Pour s'approvisionner en argent, elle s'est associée à Betts Metals, une entreprise basée à Birmingham, en Angleterre, qui récupère des métaux précieux à partir de déchets depuis plus de 250 ans.

Betts collecte les films radiographiques usagés dont les hôpitaux n'ont plus besoin et qui sont destinés à la décharge ou à l'incinération, explique Charlie Betts, directeur général de l'entreprise.

Le film passe dans une machine qui le découpe en petits morceaux, avant qu'un traitement chimique ne permette de séparer l'argent. Il est ensuite fondu et transféré vers un autre site, où il est affiné jusqu'à atteindre une pureté de 99,9 %, comme n'importe quelle autre source d'argent fin.

Les hôpitaux reçoivent la valeur monétaire de l'argent récupéré. M. Betts fait remarquer que la quantité d'argent peut varier considérablement d'un film radiographique à l'autre et qu'il faut plusieurs tonnes de films pour que la récupération soit rentable.

Aussi bon que l'or

L'argent radiographique récupéré par Betts est utilisé par d'autres bijoutiers, notamment Angharad, basé à Londres, mais la Monnaie royale extrait également de l'or des déchets électroniques. Elle utilise la "première chimie mondiale" de la société canadienne Excir, qui, selon elle, est capable de récupérer plus de 99 % des métaux précieux en quelques minutes à partir de déchets électroniques (connus sous le nom de "e-waste") tels que les cartes de circuits imprimés d'ordinateurs portables et les téléphones mobiles.

Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. Moins de 20 % sont recyclés dans le monde, ce qui signifie que des métaux précieux d'une valeur de 57 milliards de dollars sont jetés ou oubliés au lieu d'être réutilisés. Une partie de ces déchets est mise en décharge et peut finir par contaminer le sol et s'infiltrer dans les eaux souterraines ; une grande partie est recyclée de manière informelle dans les pays en développement, où les travailleurs peuvent être exposés à des métaux toxiques. L'extraction de nouveaux métaux précieux peut également contaminer les sources d'eau et détruire des paysages vierges.

Cette année, la Monnaie royale devrait ouvrir une nouvelle usine de récupération des métaux précieux qui sera capable de traiter 4 000 tonnes de déchets électroniques du Royaume-Uni chaque année, selon Sean Millard, responsable de la croissance de la Monnaie royale.

"Nos projets de récupération de l'argent des rayons X et de l'or des déchets électroniques constituent une source de provenance pour nos métaux précieux", a déclaré M. Millard. "Ils constituent une étape importante dans la réduction de la dépendance de la Monnaie royale à l'égard des matériaux extraits.

Porter des déchets

L'argent des rayons X et l'or des déchets électroniques sont utilisés dans la collection de bijoux 886 de The Royal Mint et se comportent exactement de la même manière que les métaux extraits, selon Dominic Jones, directeur créatif de 886.

Pour M. Jones, il ne s'agit pas seulement de recycler, mais aussi de préserver les métaux précieux qui ont déjà été extraits. Selon lui, 7 % de la réserve d'or mondiale est stockée sous la forme d'ordinateurs portables cassés et de vieux téléphones portables.

"L'idée que ce matériau soit là, inutilisé, alors que nous continuons à en extraire de nouveaux, ne me convient pas", a déclaré M. Jones. "L'argent radiographique est exactement le même : il s'agit d'une source d'argent inutilisée qui est restée en sommeil jusqu'à aujourd'hui.

À l'avenir, la Monnaie royale souhaite que tous ses bijoux soient fabriqués à partir de sources durables et de provenance.

M. Jones explique qu'il souhaite que ses bijoux durent des générations et qu'ils ne soient pas seulement une belle pièce de design, mais aussi un exemple de durabilité de pointe utilisant des matériaux progressifs et non dommageables pour l'environnement.

"Ces pièces sont intemporelles par intention, des antiquités de l'avenir", a déclaré M. Jones. "Tout le monde y gagne.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com