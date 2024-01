L'ancienne fonctionnaire du Kentucky Kim Davis, qui avait refusé de délivrer des licences de mariage à des personnes de même sexe, doit plus de 360 000 dollars à la suite d'une nouvelle décision.

Kim Davis, ancienne greffièredu comté de Rowan, dans le nord-est du Kentucky, est devenue une figure nationale en 2015 lorsqu'elle a défié l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui légalisait le mariage entre personnes de même sexe. Mme Davis a refusé de signer des licences de mariage pour des couples de même sexe, invoquant ses convictions religieuses. À l'époque, le juge de district David Bunning a estimé qu'elle avait commis un outrage au tribunal et lui a ordonné de se rendre en prison, où elle a passé cinq jours.

David Ermold et David Moore ont intenté un procès à Mme Davis après s'être vu refuser à plusieurs reprises des licences de mariage par elle ou par son bureau. En 2022, M. Bunning a jugé que Mme Davis avait violé leurs droits constitutionnels et, en septembre 2023, un jury a accordé au couple 100 000 dollars de dommages et intérêts.

La semaine dernière, M. Bunning s'est prononcé en faveur du couple sur la question de savoir si M. Davis devait payer les frais d'avocat.

Ayant obtenu un jugement sommaire sur la responsabilité et des dommages-intérêts accordés par un jury, les plaignants sont incontestablement la "partie gagnante" et ont droit à des honoraires et frais d'avocat", a écrit M. Bunning, qui a été nommé à la Cour par l'ancien président George W. Bush, dans son ordonnance.

Les avocats de M. Davis avaient fait valoir que les heures facturées par les avocats des plaignants étaient excessives, mais M. Bunning a jugé que "les heures passées et les taux facturés étaient raisonnables".

M. Davis était représenté par des avocats du Liberty Counsel, une organisation à but non lucratif qui affirme "faire progresser la liberté religieuse, le caractère sacré de la vie humaine et la famille par le biais du contentieux".

"Ce dernier jugement permet à Liberty Counsel de demander à la Cour de renverser le verdict du jury contre Davis parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour accorder aux plaignants des dommages pécuniaires", a déclaré l'organisation dans un communiqué. "Si la requête est rejetée, Liberty Counsel fera alors appel de l'affaire devant la cour d'appel du sixième circuit.

Davis a perdu sa tentative de réélection au poste de greffier du comté en 2018.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com