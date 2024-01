Types de variole majeure

La variole en bref

Ordinaire - la plus fréquente, 85% des casModifiée - légère, elle survient chez les personnes vaccinéesPlane - elle survient plus fréquemment chez les enfants et est généralement mortelleHémorragique - elle survient plus fréquemment chez les adultes ; elle est grave et généralement mortelle

Les faits

La variole se transmet par un contact face à face prolongé ou par un contact direct avec des fluides corporels infectés ou des objets contaminés.

Les insectes et les animaux ne transmettent pas la variole.

La période d'incubation est en moyenne de 10 à 14 jours (mais peut aller de 7 à 19 jours) après l'exposition. Les sujets ne sont pas contagieux pendant cette période.

Les premiers symptômes comprennent une forte fièvre, de la fatigue et des douleurs à la tête et au dos. Au bout de deux à trois jours, une éruption cutanée caractéristique apparaît sur le visage, les bras et les jambes. L'éruption commence par des lésions rouges plates qui évoluent au même rythme. Les lésions se remplissent de pus et commencent à former des croûtes au début de la deuxième semaine. Des croûtes se forment, puis se séparent et tombent au bout de trois à quatre semaines.

La majorité des patients atteints de variole se rétablissent, mais la mort survient dans 30 % des cas.

Années 1950- Dans le monde, 15 millions de cas de variole sont signalés chaque année.

1977- Le dernier cas naturel de variole dans le monde se produit en Somalie.

1979- La variole remplit les critères d'éradication en ne présentant aucun cas naturel pendant deux ans.

1980 - L'Organisation mondiale de la santé annonce l'éradication officielle de la variole.

2008 - Selon une étude publiée dans l'American Journal of Medicine, "les chercheurs ont découvert qu'une seule vaccination permet d'obtenir une protection à vie, même lorsque cette vaccination a eu lieu il y a 88 ans".

2014 - Six flacons contenant le virus de la variole sont découverts dans une salle de stockage inutilisée du campus de Bethesda (Maryland) de la Food and Drug Administration. Des tests ultérieurs montrent qu'au moins deux des flacons, datant de 1954, contiennent le virus vivant. Il n'existe que deux dépôts agréés pour les stocks de variole, le virus responsable de la variole : les Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta et le Russian State Research Center of Virology and Biotechnology à Koltsovo.

2016 - Selon une étude publiée dans la revue Current Biology, le plus ancien échantillon connu du virus variolique responsable de la variole a été trouvé dans l'ADN d'une momie d'enfant du XVIIe siècle, dans une crypte située sous une église lituanienne. Cette découverte raccourcit la période pendant laquelle la variole a pu toucher les humains.

2018 - LaFDA américaine annonce l'approbation du premier médicament contre la variole. L'approbation du TPOXX, une petite molécule antivirale de SIGA Technologies Inc. a été accélérée en raison des craintes de bioterrorisme et de militarisation des virus.

Vaccin antivariolique

Chez les personnes exposées à la variole, le vaccin peut atténuer la gravité de la maladie ou la prévenir lorsqu'il est administré dans les trois ou quatre jours suivant l'exposition.

L'exposition à l'agent pathogène de la vaccine contenu dans le vaccin peut, dans de rares cas, entraîner des complications graves. Les personnes les plus à risque sont celles dont le système immunitaire est affaibli et les personnes souffrant de certaines affections cutanées, qui peuvent être plus sensibles au virus contenu dans le vaccin.

La plupart des Américains de moins de 40 ans n'ont pas été vaccinés. Le dernier cas de variole aux États-Unis remonte à 1949 et la vaccination systématique a cessé en 1972. Certains membres du personnel médical et militaire sont encore vaccinés.

Source: edition.cnn.com