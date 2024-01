Comment tenir ses bonnes résolutions en matière de santé cette année ?

Il est important de faire de l'exercice, même si vous n'avez pas l'intention de devenir triathlète. Des études montrent que bouger régulièrement contribue à la longévité, nous rend plus heureux et nous permet de lutter contre les maladies.

Ce qui fera la différence cette année, lorsque vous prendrez la résolution d'intégrer l'exercice physique à votre routine, c'est d'être réaliste et de travailler avec vous-même pour y parvenir.

En 2024, vous pouvez faire plus de sport et d'exercice dans votre journée en suivant ces étapes simples et pratiques, que vous soyez un habitué des salles de sport ou un novice en la matière.

1. Une promenade dans le parc

Oui, commencer à faire de l'exercice cette année peut être aussi simple que de mettre un pied devant l'autre.

Selon un article précédent de CNN, la marche peut contribuer davantage à combattre les maladies et les problèmes de santé que n'importe quelle autre activité.

Des études ont également montré que cette activité peut stimuler l'humeur, améliorer la mémoire et réduire le stress.

Et ce qui est formidable, c'est que la marche ne demande rien pour commencer - pas d'équipement, pas d'abonnement à une salle de sport et aucune expérience n'est nécessaire.

Comme la marche est une activité familière à beaucoup d'entre nous, elle est moins intimidante et moins difficile à apprendre que d'autres activités physiques, a déclaré Evan Matthews, professeur agrégé de sciences de l'exercice et d'éducation physique à l'université d'État de Montclair, dans le New Jersey, dans un article précédent.

Il existe des moyens de passer à la vitesse supérieure une fois que vous avez intégré la marche dans votre routine et que vous êtes prêt à vous développer.

Marcher à reculons sur un tapis roulant ou un vélo elliptique peut améliorer l'équilibre, le rythme de marche et la forme cardio-pulmonaire, selon une étude de mars 2021.

Vous pouvez aussi attacher un sac à dos pendant votre marche pour faire du "rucking". C'est un exercice utilisé par les armées du monde entier, et l'armée américaine teste la capacité des recrues à marcher avec un équipement d'environ 35 livres.

Mais vous pouvez commencer beaucoup plus léger et augmenter votre charge au fur et à mesure que votre condition physique s'améliore.

2. Maximiser votre liste de tâches

Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie pour améliorer votre condition physique.

Les tâches qui figurent déjà sur votre liste de choses à faire - jardiner, ranger des cartons de décorations ou faire un grand ménage de printemps - peuvent faire partie de la façon dont vous aborderez votre remise en forme en 2024.

Vous pouvez même brûler plus de calories en une heure en ratissant les feuilles qu'en faisant une marche rapide ou une séance de musculation, a déclaré Dana Santas, collaboratrice de CNN spécialisée dans la remise en forme, dans un article précédent.

Pour tirer le meilleur parti de votre liste de tâches, veillez à vous échauffer, à faire en sorte que les tâches soient gérables pour éviter les blessures, à alterner les côtés de votre corps qui fournissent le plus d'efforts, à vous hydrater et à garder une bonne forme physique, a déclaré Dana Santas.

Une bonne forme signifie plier les genoux et utiliser les jambes comme principale source de puissance lors du levage, maintenir l'équilibre et la stabilité en gardant une position à peu près à distance des hanches, et faire des rotations à partir du milieu du dos pour éviter les tensions, a-t-elle ajouté.

Même les habitudes qui ne semblent pas particulièrement actives peuvent faire partie de votre résolution de remise en forme.

Mme Santas aime associer des habitudes existantes à des exercices de remise en forme afin d'être plus cohérente, par exemple en faisant des abdominaux pendant qu'elle se brosse les dents ou des pompes pendant que l'eau de la douche se réchauffe.

"On se rend compte à quel point une minute passe vite. Ce n'est pas intimidant, c'est plus facile et vous commencez rapidement à vous sentir en meilleure santé parce que vous vous dites : "Je peux le faire"", a-t-elle déclaré dans un article précédent. "Vous le faites régulièrement et vous êtes fier de vous.

3. Se lier d'amitié avec la salle de sport

Vous avez peut-être l'impression d'avoir pris un bon départ en matière de conditionnement physique quotidien et vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en vous entraînant plus sérieusement.

Mais la salle de sport est intimidante.

L'un des moyens de passer à la vitesse supérieure est de commencer à faire des exercices de musculation à la maison.

Vous pouvez utiliser le poids de votre corps à la maison pour obtenir un entraînement de haute qualité qui intègre la force, l'équilibre, la flexibilité et la coordination avec des exercices comme les pompes, les squats, les planches et les redressements assis, a déclaré Santas dans un article précédent.

Un manche à balai, une bouteille d'eau, une serviette, une chaise et un sac à dos complet peuvent également aider à simuler une séance de gymnastique à la maison, a-t-elle ajouté.

Vous pouvez également vaincre votre peur en faisant de la salle de sport un endroit plus amusant.

Pour commencer, n'hésitez pas à faire le tour des magasins, selon un article précédent de CNN. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise dans une petite salle de sport, une salle réservée aux personnes de votre sexe ou une salle offrant de nombreuses options de cours.

Une fois que vous y êtes, le fait d'y aller avec des amis ou de suivre des cours peut vous aider à vous orienter et à vous sentir soutenu.

La création d'habitudes est plus efficace lorsqu'elle est gérable, alors ne vous forcez pas tout de suite et progressez lentement.

Et une fois que vous avez terminé, il est important de récupérer: étirez-vous, reposez-vous, hydratez-vous et nourrissez votre corps, selon Santas.

4. Élaborez un programme adapté à votre condition physique

Tous les programmes d'entraînement ne se ressemblent pas et vous devez en choisir un qui corresponde à vos objectifs et à vos préférences.

Répondez au questionnaire interactif de CNN sur la forme physique pour trouver l'approche d'exercice qui vous convient le mieux.

Les résultats sont basés sur des facteurs tels que le lieu, la manière et les personnes avec lesquelles vous souhaitez vous entraîner, et proposent des moyens de commencer.

Selon une étude réalisée en décembre 2021, une méthode permettant de rester responsable et un sentiment d'appartenance à une communauté autour de l'exercice figurent parmi les méthodes les plus importantes pour augmenter durablement la pratique de l'exercice.

Selon un précédent article de CNN, le fait de planifier à l'avance des séances d'exercice à intervalles réguliers ou de trouver un moyen de se mettre en forme avec des amis peut vous aider à persévérer.

Même si vous n'avez pas d'ami sportif, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information Life, But Better : Fitness pour obtenir des informations régulières afin d'alimenter vos habitudes d'entraînement tout au long de l'année.

