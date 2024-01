La FDA enquête sur des cas de perte de cheveux et de pensées suicidaires chez des personnes utilisant des médicaments populaires contre le diabète et la perte de poids.

Ces médicaments, connus sous le nom d'agonistes des récepteurs du GLP-1, sont approuvés pour traiter le diabète ou la perte de poids. Ils comprennent le semaglutide, commercialisé sous les noms d'Ozempic, Rybelsus et Wegovy ; le liragutide, commercialisé sous les noms de Saxenda et Victoza ; et le tirzepatide, commercialisé sous les noms de Mounjaro et Zepbound. Ils imitent le GLP-1, une hormone produite naturellement par l'organisme et qui a notamment pour rôle de ralentir le passage des aliments dans l'estomac.

La FDA "évalue la nécessité d'une action réglementaire" après que son système de notification des événements indésirables (FDA Adverse Event Reporting System ou FAERS) a reçu des rapports d'alopécie (perte de cheveux), d'aspiration (inhalation accidentelle d'aliments ou de liquides) et d'idées suicidaires chez des personnes utilisant ces médicaments.

"L'apparition d'un médicament sur cette liste ne signifie pas que la FDA a conclu que ce médicament présente le risque indiqué", précise le site web du FAERS. "Cela signifie que la FDA a identifié un problème de sécurité potentiel, mais cela ne signifie pas que la FDA a identifié une relation de cause à effet entre le médicament et le risque répertorié.

Les personnes qui utilisent ces médicaments et qui ont des questions ou des inquiétudes concernant les effets secondaires doivent en parler à leur fournisseur de soins de santé, indique la FDA.

"La FDA surveille la sécurité des médicaments tout au long de leur cycle de vie, y compris après leur approbation. En outre, la FDA maintient un système de surveillance post-commercialisation et des programmes d'évaluation des risques afin d'identifier et d'évaluer les événements indésirables qui ne sont pas apparus au cours du processus de développement du médicament", a déclaré l'agence à CNN mercredi. "Si de nouveaux signaux de sécurité sont identifiés, la FDA déterminera les mesures à prendre, le cas échéant, après un examen approfondi des données disponibles.

Ces mesures peuvent inclure des modifications de l'étiquetage ou l'élaboration d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques, un programme qui permet de s'assurer que les avantages d'un médicament l'emportent sur les risques qu'il présente.

Certaines recherches ont établi un lien entre les agonistes du GLP-1 et des problèmes digestifs graves tels que la paralysie de l'estomac, la pancréatite et les obstructions intestinales, bien que les risques de ces événements semblent être rares. Bon nombre de ces effets secondaires sont mentionnés dans les informations de prescription des médicaments ou sur leurs étiquettes.

L'American Society of Anesthesiologists a recommandé en juin que les personnes qui utilisent des agonistes du GLP-1 cessent de les prendre pendant une semaine avant une intervention chirurgicale en raison du risque de problèmes gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements et retard de vidange gastrique qui peuvent "augmenter le risque de régurgitation et d'aspiration pulmonaire du contenu gastrique pendant l'anesthésie générale et la sédation profonde". Les vomissements sous anesthésie entraînent parfois la pénétration des aliments et de l'acide gastrique dans les poumons, ce qui peut provoquer une pneumonie et d'autres problèmes après l'opération.

Depuis des mois, les autorités européennes de réglementation enquêtent également sur le risque de pensées suicidaires chez les personnes prenant ces médicaments, bien qu'il ne soit pas clair si les médicaments ont causé ces événements ou s'ils peuvent être liés à d'autres conditions sous-jacentes.

Novo Nordisk, qui fabrique un certain nombre d'agonistes du GLP-1, a déclaré dans un communiqué mercredi que la sécurité des patients était sa priorité absolue. La société a indiqué qu'elle travaillait en étroite collaboration avec la FDA pour contrôler la sécurité et qu'elle était au courant des rapports d'effets secondaires.

"Novo Nordisk garantit la sécurité et l'efficacité de tous ses médicaments GLP-1RA lorsqu'ils sont utilisés conformément aux indications et sous la supervision d'un professionnel de la santé agréé.

