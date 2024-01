Un médicament contre la maladie d'Alzheimer ralentit la progression du déclin cognitif lors d'un essai clinique, selon les fabricants de médicaments

Le médicament, testé dans le cadre d'un essai clinique mondial de phase 3, a également satisfait à tous les critères d'évaluation secondaires, montrant un "engagement cible" avec une réduction des niveaux d'amyloïde - une protéine qui est l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer - et des effets positifs sur la cognition et la capacité à effectuer des tâches quotidiennes, par rapport à un placebo.

"Nous pensons que contribuer à alléger ces fardeaux aura un impact positif sur la société dans son ensemble", a déclaré Haruo Naito, PDG d'Eisai, dans un communiqué. "De plus, les résultats de l'étude Clarity AD du lecanemab prouvent l'hypothèse amyloïde, selon laquelle l'accumulation anormale d'Aβ dans le cerveau est l'une des principales causes de la maladie d'Alzheimer."

Cependant, le Dr Richard Isaacson, directeur de la clinique de prévention de la maladie d'Alzheimer au centre de santé cérébrale du collège de médecine Schmidt de l'université Florida Atlantic, a déclaré à CNN que les résultats de l'essai ne constituaient pas une preuve de l'hypothèse amyloïde.

"Ils prouvent que, chez les personnes présentant une certaine quantité d'amyloïde dans leur cerveau à un certain stade de la maladie, ce médicament est efficace. Pour ce qui est de prouver un mécanisme à l'aide d'un médicament, non. La maladie d'Alzheimer est une maladie très hétérogène".

Mais il ajoute que cela ne diminue en rien l'importance potentielle de l'essai.

"Dans le passé, la réduction de l'amyloïde dans le cerveau n'a pas toujours été liée à des améliorations cognitives ou à des améliorations cliniques significatives. Dans cette étude, tous les critères d'évaluation ont été positifs. Cela n'était jamais arrivé auparavant.

Environ 2,8 % des participants à l'essai qui ont pris le médicament ont présenté un effet secondaire symptomatique appelé ARIA-E, c'est-à-dire un gonflement du cerveau, mais aucun de ceux qui ont pris le placebo ne l'a fait. Le taux d'ARIA-H symptomatique, hémorragie cérébrale et accumulation de fer dans les tissus, était de 0,7 % dans le groupe médicament et de 0,2 % dans le groupe placebo.

Dans l'ensemble, des effets secondaires ARIA ont été observés chez 21,3 % des participants à l'essai prenant du lécanemab, mais M. Isaacson souligne que lorsque des personnes reçoivent ce type de traitement, elles doivent être suivies de près tout au long du processus. Les effets secondaires symptomatiques sont une mesure plus importante, dit-il.

"Lorsque ce médicament est utilisé correctement, les effets secondaires sont gérables et les résultats négatifs peuvent être évités dans la plupart des cas.

L'Association Alzheimer a exprimé son espoir face à ces résultats.

"Pour les personnes aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer, ce traitement a le potentiel de changer le cours de la maladie d'une manière cliniquement significative", a déclaré l'association dans un communiqué. "Ces résultats indiquent que le lécanamab peut donner aux patients plus de temps pour participer à la vie quotidienne, rester indépendants et prendre des décisions en matière de soins de santé. Les traitements qui apportent ces avantages aux personnes atteintes de troubles cognitifs légers (MCI) dus à la maladie d'Alzheimer et à la démence précoce d'Alzheimer sont tout aussi précieux que les traitements qui prolongent la vie des personnes atteintes d'autres maladies en phase terminale".

M. Isaacson est du même avis : "J'imagine un monde où, dans les années à venir, ce type de traitement sera l'un des nombreux outils de notre boîte à outils pour la gestion de la maladie d'Alzheimer".

Bien que les résultats ne proviennent que de données préliminaires, les sociétés affirment qu'elles prévoient de les publier dans une revue à comité de lecture et de présenter les données afin d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires américaines d'ici la fin du mois de mars.

Biogen est également à l'origine d'un autre médicament contre la maladie d'Alzheimer, Aduhelm, qui a été approuvé de manière controversée par la FDA en juin 2021. L'Aduhelm était le premier nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer approuvé en près de 20 ans, mais son efficacité et son coût ont suscité des interrogations. La FDA a rapidement réduit le groupe de personnes pouvant recevoir ce médicament, et on ne sait pas exactement combien de médecins le prescriront en raison de l'incertitude entourant ses résultats.

L'Aduhelm a également été à l'origine d'une augmentation massive des primes de la partie B de l'assurance maladie pour 2022, et l'assurance maladie a restreint la couverture en avril.

Tami Luhby de CNN a contribué à ce reportage.Correction : Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée le pourcentage de participants à l'essai qui ont eu des effets secondaires.

