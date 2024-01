Selon une nouvelle étude, l'utilisation d'appareils auditifs peut vous aider à vivre plus longtemps.

Selon une nouvelle étude publiée mercredi dans la revue The Lancet Healthy Longevity, le port d'appareils auditifs si vous en avez besoin pourrait vous protéger d'une mort prématurée.

"Nous avons constaté que le risque de mortalité était inférieur de 24 % chez les personnes utilisant des appareils auditifs", a déclaré le Dr Janet Choi, professeur adjoint d'oto-rhino-laryngologie clinique et de chirurgie de la tête et du cou à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud et oto-rhino-laryngologiste à la Keck Medicine of USC.

L'étude a examiné les données de 10 000 personnes, dont plus de 1 800 ont été identifiées comme souffrant d'une perte auditive, et a suivi leur mortalité entre 1999 et 2012.

Selon l'étude, 237 des personnes souffrant de perte auditive ont déclaré utiliser des appareils auditifs au moins une fois par semaine, tandis que 1 483 ont déclaré ne jamais utiliser d'appareils auditifs.

Il n'y avait pas de différence de risque de décès au cours de la période de recherche entre les personnes qui utilisaient occasionnellement des aides auditives et celles qui n'en portaient jamais, mais les utilisateurs réguliers avaient un risque significativement plus faible, selon l'étude.

Et ce risque de mortalité était plus faible pour les utilisateurs d'aides auditives indépendamment de facteurs tels que l'âge, l'origine ethnique, le revenu, l'éducation, les antécédents médicaux et le degré de perte auditive, selon l'étude.

Selon l'Institut national de la surdité et des autres troubles de la communication,environ 30 millions de personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis souffrent d'une perte auditive dans les deux oreilles.

Mais seulement 15 % des personnes qui pourraient bénéficier d'aides auditives les utilisent, selon une étude réalisée en avril.

"Cette (nouvelle) étude souligne le rôle essentiel de la prise en compte des facteurs de risque modifiables, non seulement pour obtenir des avantages immédiats en matière de santé, mais aussi en tant que stratégie puissante pour améliorer la longévité et le bien-être en général", a déclaré par courriel le Dr Thomas Holland, médecin scientifique au Rush Institute for Healthy Aging (Institut Rush pour le vieillissement en bonne santé). Holland n'a pas participé à la recherche.

Heureusement, il existe aujourd'hui des appareils auditifs à adapter soi-même, en vente libre, et l'étude d'avril montre qu'ils peuvent être tout aussi efficaces que ceux qui sont adaptés par un audiologiste.

Pourquoi les aides auditives sont si utiles

Cette dernière étude renforce l'idée que la perte auditive et la longévité sont liées, mais il reste des questions sur les raisons de ce lien, a déclaré M. Choi.

"Il s'agit d'une étude d'association. Nous n'avons pas vraiment cherché à comprendre le mécanisme qui sous-tend ces associations", précise-t-elle.

Mais il existe quelques hypothèses sur les raisons de l'association entre les aides auditives et la longévité.

Des études antérieures ont montré un lien entre la perte auditive et la fragilité, et il est prouvé qu'une perte auditive non traitée pourrait affecter l'isolement social, la démence et le déclin de l'activité physique et de la fonction cognitive, a déclaré Choi.

"Certaines études montrent également que la privation auditive elle-même, c'est-à-dire le fait de ne pas recevoir suffisamment de sons, peut avoir un impact négatif sur les structures cérébrales", a-t-elle ajouté.

Se faire contrôler

Les recherches de plus en plus nombreuses montrent que si vous remarquez une différence dans votre audition, vous devriez aller vous faire examiner, a déclaré Mme Choi.

La perte d'audition ne doit pas être "considérée comme quelque chose de normal lié au vieillissement et qu'il n'y a rien à faire", a-t-elle ajouté. "Il y aura encore plus d'études qui montreront que les aides auditives sont utiles et qu'elles ont un impact positif. Et nous savons tous qu'au bout du compte, elles aident vraiment les patients à communiquer et à améliorer leur qualité de vie".

Si vous souffrez d'une perte auditive, essayez au moins les appareils auditifs, surtout avec les améliorations significatives de la technologie, a déclaré Choi.

"Beaucoup de gens n'utilisent pas d'appareils auditifs parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air plus vieux", ajoute-t-elle. "Ils ne veulent pas être associés à un handicap, mais ce n'est pas forcément le cas.

Il est important d'être proactif lorsqu'il s'agit d'aborder les risques pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont aussi facilement modifiables que le port d'appareils auditifs, a déclaré Holland.

Travaillez en étroite collaboration avec vos médecins et ne manquez pas les visites de contrôle tout en surveillant votre sommeil, votre activité physique, votre alimentation, votre consommation d'alcool, votre tension artérielle et votre glycémie pour vivre plus longtemps et en bonne santé, a-t-il ajouté.

"En favorisant un partenariat avec votre prestataire de soins et en adoptant un mode de vie qui donne la priorité à ces facteurs, vous vous donnez les moyens de construire une base solide pour un bien-être et une vitalité durables", a déclaré M. Holland.

Source: edition.cnn.com