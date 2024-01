La Semaine de la mode australienne organise son tout premier défilé pour les grandes tailles

"Le défi à relever chaque saison pour faire défiler un, deux ou trois mannequins de plus de la taille 12 lors d'une semaine de la mode est énorme", a-t-elle déclaré au téléphone depuis Sydney. "Le temps qu'il faut y consacrer, le travail de persuasion qu'il faut accomplir, c'est une véritable bataille".

Mme Bonner, dont l'agence Bella Management compte une soixantaine de mannequins aux formes généreuses, a donc pris les choses en main : Elle a organisé le tout premier défilé de l'événement consacré exclusivement aux marques de grandes tailles.

Je me suis dit : "Vous savez quoi, je veux le faire moi-même", raconte-t-elle. "Une fois que tout le monde aura vu à quel point c'est parfait, cela permettra peut-être de briser toutes ces vieilles idées préconçues et dépassées sur ce qu'est un mannequin et sur ce à quoi ressemble une femme.

Les dernières éditions de la Semaine de la mode australienne ayant été critiquées pour leur manque de casting inclusif (après l'événement de l'année dernière, le mannequin grande taille Kate Wasley a écrit sur Instagram que la diversité avait été "inexistante" et a exhorté le pays à "rattraper son retard"), les organisateurs ont été réceptifs à l'idée, a déclaré Mme Bonner. Elle a invité six marques locales qui conçoivent des vêtements pour des femmes de taille 12 à 26 - l'équivalent de 8 à 22 en taille américaine - à participer à un défilé baptisé "The Curve Edit".

Jeudi, dans le quartier Eveleigh de Sydney, les marques ont présenté 84 modèles devant environ 650 invités. Près de 30 mannequins de Bonner, dont Robyn Lawley, l'un des mannequins grande taille les plus connus d'Australie, ont porté des articles allant des maillots de bain aux robes élégantes.

La créatrice Kerry Pietrobon, qui a fondé la marque Harlow avec son mari en 2012, a déclaré que le défilé rappelait que "la mode s'adresse à tout le monde".

"En tant qu'être humain, je me suis sentie comme une citoyenne de seconde zone, a-t-elle déclaré lors d'un entretien téléphonique. "Et en tant que marque - en tant que personne travaillant dans la mode - j'ai toujours eu l'impression que nous n'étions pas considérés comme de la 'mode'".

Harlow, que Mme Pietrobon a créée après avoir eu du mal à trouver des vêtements élégants adaptés à sa morphologie, a présenté 14 modèles, dont des robes maxi à motifs et des tenues de soirée entièrement noires. Par ailleurs, la marque Embody Women, qui inclut les tailles, a présenté des tailleurs structurés et des robes moulantes qui "n'ont pas peur des rondeurs, mais les célèbrent", a expliqué sa fondatrice Natalie Wakeling par courrier électronique.

Parmi les autres marques présentées, citons Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary et Zaliea.

Du travail à faire

Bien que les "quatre grandes" semaines de la mode (New York, Londres, Milan et Paris) n'aient pas encore consacré un défilé entier à la mode grande taille, les mannequins courbes ont peu à peu gagné en visibilité dans les hautes sphères de l'industrie. En janvier, la marque italienne Valentino a reçu des éloges pour avoir présenté des silhouettes plus rondes lors de la semaine de la haute couture à Paris, un événement connu pour son recours à des mannequins de petite taille.

Mais si l'événement phare de la mode en Australie a clairement fait des progrès avec le casting de cette année, le pays est à la traîne par rapport au reste de l'industrie, selon Sophie Henderson-Smart, fondatrice et directrice de la création de Saint Somebody.

"L'Australie est loin derrière nos amis américains, et une partie de ma vision pour nous est que nous pouvons entremêler la mode des tailles courbes et droites de manière transparente", a-t-elle déclaré par courriel avant le défilé de jeudi, où Saint Somebody a présenté sa nouvelle collection "Just as You Are" (Juste comme vous êtes). "C'est la première fois en 26 ans d'histoire que la Semaine de la mode australienne présente un créateur de vêtements cintrés, sans parler d'un défilé entièrement consacré à la mode cintrée.

La diversité était également à l'honneur lors de l'événement, avec deux défilés mettant en lumière le travail de créateurs indigènes et insulaires du détroit de Torres. Le programme prévoyait également une présentation de la mode "adaptée", un terme utilisé pour décrire les vêtements conçus pour les personnes handicapées.

Bien que Mme Bonner se soit félicitée de l'inclusion de ses modèles, elle a déclaré que la nécessité d'un événement dédié aux grandes tailles montre qu'il y a encore du travail à faire. L'objectif, a-t-elle ajouté, est que tous les défilés soient représentatifs des différentes morphologies.

"Je pense que la prochaine étape est la même que celle qui a toujours été franchie - et pour laquelle je milite depuis le début - à savoir aider les marques et les créateurs à comprendre que ... nous sommes les principaux consommateurs de mode, et que nous aimerions être reconnus et représentés".

Source: edition.cnn.com