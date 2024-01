La plus grosse perle d'eau douce du monde mise aux enchères aux Pays-Bas

Outre sa taille et son aspect animal, la perle est réputée pour son histoire d'environ 300 ans, au cours de laquelle elle a changé de mains entre les marchands coloniaux, les nobles joailliers et les rois européens, y compris la Grande Catherine.

Le Lion endormi sera vendu à la maison de vente Venduehuis de La Haye le 31 mai, avec une estimation maximale de 540 000 euros (632 000 dollars).

La perle est d'origine chinoise et aurait été formée entre 1700 et 1760, sous la dynastie Qing, selon Venduehuis. Après sa découverte, le Lion endormi a été transporté par des marchands néerlandais à Batavia, l'actuelle Jakarta, avant d'être expédié vers l'Europe - une opération qui aurait enfreint l'interdiction d'exporter de grosses perles décrétée par l'empereur chinois Qianlong.

L'objet a été vendu aux enchères pour la première fois en 1778 à Amsterdam, après le décès de son propriétaire, un riche marchand de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Annoncée sur le prospectus de la vente comme une "pièce de cabinet royal bien connue, représentant un lion endormi, créé par la nature elle-même", la perle a été achetée au nom de l'impératrice de Russie, Catherine la Grande, et transférée à Saint-Pétersbourg, selon le catalogue de Venduehuis.

Le lion endormi a refait surface en Pologne au milieu des années 1800 et a été acheté par un joaillier travaillant pour Victor Emmanuel II, le premier roi de l'Italie unifiée. Elle a ensuite été détenue par plusieurs autres joailliers européens, avant de revenir aux Pays-Bas lorsque la révolution russe de 1917 l'a empêchée de retourner à Saint-Pétersbourg. En 1979, la perle a été achetée par son propriétaire actuel, l'Amsterdam Pearl Society.

"Ce qui rend cet objet encore plus intéressant, c'est qu'il a parcouru un long chemin depuis le XVIIIe siècle", a déclaré Peter Meefout, directeur de la Venduehuis, par courrier électronique.

Au cours des dernières décennies, la perle a fait l'objet d'études de la part d'historiens et de gemmologues. Un article de 2014, publié dans le Journal of Gemology, a révélé que si la forme et la taille remarquable de l'objet sont très irrégulières, sa stratification intérieure correspond à celle des perles d'eau douce d'origine naturelle.

Le lot mis aux enchères comprend une boîte en cuivre construite spécialement pour la perle lors de sa découverte il y a plusieurs siècles. Les deux objets seront exposés ce week-end, avant d'être vendus aux enchères pour la deuxième fois seulement en près de 240 ans.

"La perle du lion endormi ne sera probablement pas mise en vente avant environ 200 ans", a déclaré M. Meefout. "C'est la dernière chance pour le public néerlandais de voir cette merveille de la nature.

