La Monnaie américaine émet des pièces en l'honneur de Harriet Tubman

Les pièces comprennent des pièces d'or de 5 dollars, des pièces d'argent de 1 dollar et des pièces d'un demi-dollar qui commémorent le bicentenaire de sa naissance. C'est la première fois que l'US Mint honore Tubman avec des pièces, selon l'agence.

"Nous avons tous une énorme dette de gratitude envers Harriet Tubman, car moi et tant d'autres ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans son héroïsme, sa passion pour la liberté de notre peuple et son service à ce pays", a déclaré à CNN Ventris Gibson, directeur de l'US Mint et premier directeur noir de l'agence.

"À la Monnaie, nous aimons dire que les pièces de monnaie sont des toiles d'art miniatures, et les pièces Harriet Tubman sont des œuvres d'art vraiment étonnantes.

Ces pièces incarnent son esprit, sa persévérance, ses efforts inlassables et son désir de liberté pour tous les individus", a poursuivi M. Ventris.

En août 2022, le président Joe Biden a promulgué la loi sur les pièces commémoratives du bicentenaire Harriet Tubman, qui charge la Monnaie américaine d'émettre les pièces.

Née esclave dans le comté de Dorchester, dans le Maryland, Harriet Tubman s'est échappée en 1849 et s'est réfugiée en Pennsylvanie. Elle a aidé de nombreux esclaves africains à s'échapper dans le Maryland et dans d'autres États en tant que "chef d'orchestre" du chemin de fer clandestin, un réseau secret d'itinéraires et de refuges pour les esclaves africains qui s'échappaient vers la liberté. Pendant la guerre de Sécession, elle a servi comme espionne, éclaireuse, infirmière et cuisinière dans l'armée américaine.

Selon M. Gibson, le dessin de chaque pièce reflète une période de la vie de Mme Tubman et ses efforts abolitionnistes.

Le dollar en argent représente l'époque où Tubman était "conductrice" sur le chemin de fer clandestin ; le demi-dollar représente Tubman en tant qu'espionne et infirmière de l'Union pendant la guerre de Sécession.

La pièce de 5 dollars en or représente une Tubman plus âgée "regardant avec confiance au loin et vers l'avenir" et porte l'inscription des valeurs fondamentales de Tubman, notamment la foi et la liberté, selon une description sur le site web de la Monnaie.

La Monnaie américaine a conçu les pièces en collaboration avec le National Underground Railroad Freedom Center et le Harriet Tubman Home, a précisé M. Gibson.

La mise en circulation des pièces Tubman fait suite à une nouvelle tentative de certains législateurs de remplacer le président Andrew Jackson sur le billet de 20 dollars, après que les tentatives précédentes aient échoué.

En juin, la représentante démocrate de l'Ohio Joyce Beatty a présenté le projet de loi "Woman on the Twenty Act of 2023" qui, s'il est adopté, exigerait que tous les billets de 20 dollars américains imprimés après le 31 décembre 2026 "comportent un portrait d'Harriet Tubman sur la face avant du billet".

L'administration Biden avait précédemment déclaré qu' elle "étudiait les moyens d'accélérer" l'inscription de Tubman sur le billet de 20 dollars.

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, l'arrière-arrière-petite-nièce d'Harriet Tubman, a déclaré à CNN que les pièces en l'honneur de sa tante étaient "magnifiques" et a salué la commémoration de son héritage par l'US Mint. Toutefois, selon Mme Wyatt, le fait de voir le visage de sa tante sur le billet de 20 dollars constituerait une déclaration plus importante et symboliserait la croissance de l'Amérique en tant que pays.

"Les pièces sont fabuleuses, mais le billet de 20 dollars, pour moi, représente quelque chose de plus grand sur qui elle était et ce qu'elle a donné aux États-Unis", a déclaré Mme Wyatt. "Elle est le symbole de la véritable démocratie dans ce pays, et nous devons faire attention aux symboles que nous voulons utiliser pour la représenter.

"Un billet de 20 dollars, on l'échange tout le temps, on le voit tout le temps ? C'est là que le symbolisme est vraiment important, parce que le symbolisme dans ce pays a commencé avec ce billet d'un dollar", a-t-elle ajouté.

CNN a contacté le département du Trésor américain et la Maison Blanche pour obtenir des commentaires.

Les nouvelles pièces peuvent être achetées en ligne et dans les magasins de la Monnaie américaine à Washington, Denver et Philadelphie. Le produit de la vente des pièces sera reversé au National Underground Railroad Freedom Center et à la Harriet Tubman Home, selon un communiqué publié sur le site web de l'US Mint.

Source: edition.cnn.com