La Chine a dépensé plus de 5,5 millions de dollars dans les propriétés de Trump pendant qu'il était au pouvoir, selon des documents

Ces paiements comprenaient collectivement des millions de dollars provenant de l'ambassade de Chine aux États-Unis, d'une banque publique chinoise accusée par le ministère américain de la justice d'aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions et d'une société publique chinoise de transit aérien. Les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont obtenu les documents comptables de Mazars USA, l'ancien cabinet comptable de M. Trump.

Dans un rapport, les démocrates de la Chambre des représentants affirment que la Chine est l'un des 20 pays qui ont versé au total au moins 7,8 millions de dollars à des entreprises et à des propriétés appartenant à M. Trump pendant son séjour à la Maison-Blanche, notamment à ses hôtels de Washington DC, de New York et de Las Vegas.

Les documents apportent des preuves supplémentaires de la rare pratique des gouvernements étrangers qui dépensent de l'argent directement auprès d'entreprises appartenant à un président en exercice, mais ils ne constituent pas un registre complet de tous les paiements étrangers effectués aux entreprises de M. Trump pendant son séjour à la Maison-Blanche.

À l'époque, l'avocat de M. Trump avait déclaré que l'ancien président prévoyait de faire don au département du Trésor américain des bénéfices réalisés à l'étranger par ses hôtels. Cependant, le montant qui aurait été donné par l'Organisation Trump en 2017 et 2018 est bien en deçà des paiements étrangers estimés qui ont été effectués à ses propriétés.

M. Trump a refusé de se défaire de ses actifs et propriétés avant son entrée en fonction, ce qui signifie qu'il a pu continuer à tirer profit de ses diverses entreprises sans grande transparence.

Les démocrates estiment que les documents comptables supplémentaires soulèvent de nouvelles questions sur les efforts possibles pour influencer M. Trump par l'intermédiaire de ses entreprises lorsqu'il était à la Maison Blanche.

À titre d'exemple, les démocrates de la commission soulignent le fait que M. Trump a refusé d'imposer des sanctions à la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), une entité publique qui a loué une propriété à la Trump Tower à New York.

Une déclaration de la Securities and Exchange Commission datant de 2012 montre que le loyer de base payé par la banque chinoise s'élevait à 1,9 million de dollars et des documents produits par Mazars confirment que la banque est restée dans la Trump Tower au moins jusqu'en 2019.

En 2016, le ministère de la justice a accusé la banque de conspirer avec une banque nord-coréenne pour échapper aux sanctions américaines.

Mais dès son entrée en fonction, M. Trump n'a pas sanctionné ICBC, malgré les appels de membres républicains du Congrès à "appliquer une pression financière et diplomatique maximale" en "ciblant davantage de banques chinoises qui font des affaires avec la Corée du Nord", ont écrit les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants dans un rapport résumant le contenu des documents de Mazars USA.

Interrogé sur les paiements effectués par la Chine à des propriétés appartenant à M. Trump, le porte-parole de l'ambassade de Chine, Liu Pengyu, a déclaré à CNN : "La Chine adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et ne commente pas les questions liées à la politique intérieure des États-Unis."

"Dans le même temps, je tiens à souligner que le gouvernement chinois exige toujours des entreprises chinoises qu'elles opèrent à l'étranger conformément aux lois et réglementations locales. La coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique. La Chine s'oppose à ce que les États-Unis politisent les questions économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis", a ajouté M. Pengyu.

CNN a contacté la Trump Organization pour obtenir des commentaires.

Cette histoire est en cours et sera mise à jour.

Source: edition.cnn.com