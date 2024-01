La chapelle Sixtine du Vatican fait l'objet d'un contrôle annuel

Il s'agit d'un processus minutieux : les échafaudages doivent être montés et démontés chaque nuit, mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur les murs pour éviter d'endommager les peintures.

"Nous vérifions si la couche de peinture s'écaille", explique Francesca Persegati, restauratrice en chef des peintures du musée du Vatican, à CNN. "Nous frappons également sur le plâtre pour voir s'il est détaché de la maçonnerie.

Sel et papier

Selon M. Persegati, l'humidité est l'un des principaux problèmes de la chapelle Sixtine. Elle est principalement causée par le flux de 25 000 visiteurs par jour.

"Notre corps est fait d'eau, donc lorsque nous visitons la chapelle Sixtine, nous apportons de l'humidité et de la chaleur, tout le monde chauffe l'environnement comme une ampoule de 80 watts", explique M. Persegati.

L'humidité provoque de la condensation et un voile de sel se forme sur les célèbres fresques peintes aux 15e et 16e siècles, ce qui endommage la couleur et le plâtre sur lequel elle est peinte.

Pour enlever la couche de sel, il faut utiliser une technique laborieuse à base d'eau distillée et de papier japonais fin.

"Nous prenons de l'eau distillée sans sel et, à l'aide d'un pinceau, nous appliquons une couche très fine sur la surface", explique M. Persegati. "Le sel étant soluble, nous l'enveloppons dans le papier et en enlevant le papier, nous enlevons le sel.

Capteurs cachés

Un réseau de 30 capteurs cachés est en place autour de la chapelle Sixtine pour mesurer la température, la circulation de l'air et le nombre de visiteurs. Des purificateurs d'air de haute technologie ont été installés en 2014.

La température de la salle doit rester comprise entre 22 et 24 degrés Celsius et l'humidité entre 55 et 60 %, selon Vittoria Cimino, conservatrice en chef des musées du Vatican.

"Il s'agit de repères très précis et nous devons vérifier que le système les respecte, a déclaré Vittoria Cimino. "Pour l'instant, nous en sommes très satisfaits.

De vraies couleurs

Aujourd'hui, la technologie et l'éclairage modernes permettent non seulement de mieux nettoyer les œuvres, mais aussi de révéler aux restaurateurs les véritables couleurs dans lesquelles Michel-Ange a peint.

Après un nettoyage et une restauration dans les années 1990, le monde entier a été choqué de découvrir que Michel-Ange avait en fait utilisé des verts, des violets et des rouges vifs, car pendant des siècles, on a supposé qu'il avait peint dans des tons sombres et discrets. Mais ce n'était là qu'une accumulation de saleté et de crasse.

"C'était un énorme cadeau d'être la première génération, après 500 ans, à avoir le privilège de voir les couleurs utilisées par le Maestro Michelangelo", a déclaré M. Cimino.

Témoins secrets

La prochaine fois que vous irez à la chapelle Sixtine, observez les petites marques noires, les carrés et les triangles sur certaines peintures. Il s'agit de témoins, délibérément laissés à la disposition des futurs restaurateurs pour donner une idée de l'obscurité qui régnait auparavant sur les peintures.

Pour s'assurer que les couleurs restent éclatantes, une équipe de coloristes mesure tout changement de tonalité en prenant des photos des fresques à l'aide d'un appareil photo à longueurs d'onde multiples, qui sont ensuite analysées par un ordinateur.

"Nous pouvons voir la couleur de chaque pixel et la comparer au fil des ans", explique Fabio Morresi, responsable de l'analyse des couleurs pour les musées du Vatican.

"Dans six mois, nous effectuerons de nouvelles mesures pour voir si quelque chose a changé. C'est important parce que nous pouvons détecter tout changement avant même qu'il ne soit visible à l'œil humain".

Source: edition.cnn.com