Il y a 15 ans, trois chefs japonais se sont rencontrés dans un bar de Sydney. Ils ont suivi des chemins différents, mais le "destin" les a réunis à Hong Kong.

"J'ai vécu en Australie de 2005 à 2014. Nous nous sommes donc rencontrés entre-temps ?" demande Sato à son ami.

"Peut-être en 2009 ou 2010 ?" Takano hausse les épaules d'un air incertain et rit.

"Je buvais un verre dans un bar de Sydney après le travail. J'ai trouvé un autre Japonais dans le bar. Je lui ai dit : "Bonjour, vous êtes japonais et vous travaillez ici ?" Il était également chef cuisinier. C'était le même sujet. Nous pouvions parler", raconte Sato à propos des origines australiennes de leur amitié.

Takano ajoute un commentaire utile : "Je ne me souviens pas de la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés : "Je ne me souviens pas de la raison pour laquelle nous étions dans ce bar.

Les deux hommes penchent la tête, essayant en vain d'évoquer des souvenirs de la soirée.

Levant la main, Ami Hamasaki, l'épouse de Takano, lève les yeux au ciel et répond : "Je me souviens".

"J'étais en train de boire avec des amis dans ce bar et j'étais très ivre. J'ai donc appelé Toru pour qu'il vienne me chercher", raconte-t-elle.

"Un autre homme ivre (Sato) était là. Ils ont commencé à parler. Je voulais rentrer chez moi, mais Toru m'a dit : 'Ne pars pas tout de suite. J'aime bien ce type'. Et ils ont continué à parler".

Plus de dix ans plus tard, le trio se retrouve par hasard, cette fois à Hong Kong, où ils deviennent rapidement amis et finissent par unir leurs forces pour ouvrir Enishi, l'un des plus récents restaurants de teppanyaki de Hong Kong. Le nom est un hommage à leur amitié - il signifie "rencontre destinée" ou "destin" en japonais.

Unis par le désir de voir le monde

Sato a la gastronomie dans le sang : son père possède un bar izakaya dans la ville japonaise de Sendai et il a grandi en aidant au restaurant.

Bien qu'il adore la cuisine japonaise, Sato a toujours cherché à élargir ses horizons culinaires au-delà des frontières de son pays. À l'âge de 19 ans, il a fait ses classes dans un restaurant français de Tokyo avant qu'un ami travaillant au Yoshii, un restaurant japonais omakase deux étoiles Michelin de Sydney, ne lui propose un poste.

"J'étais assez jeune. Je pouvais toujours revenir au Japon à tout moment. Pour partir à l'étranger, il valait mieux le faire à un jeune âge", explique M. Sato.

Il a donc déménagé à Sydney et est devenu sous-chef au Yoshii.

Hamasaki, quant à elle, a toujours rêvé de vivre dans un autre pays. À l'âge de 19 ans, elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant teppanyaki à Kobe, avant que le chef du restaurant ne commence à la former à la cuisine.

"J'ai toujours voulu partir à l'étranger depuis que je suis toute petite, car je voulais découvrir de nouvelles cultures", explique-t-elle.

"Et j'ai eu la chance d'être chef cuisinier, car je pouvais travailler n'importe où. Mais il était très difficile de trouver des restaurants japonais de teppanyaki en dehors du Japon. La plupart d'entre eux se concentraient sur le teppanyaki performatif".

C'est pourquoi, lorsqu'en 2009, Hamasaki s'est vu proposer un emploi dans un restaurant teppanyaki de la Gold Coast, en Australie, elle l'a accepté.

Takano, quant à lui, a toujours voulu aller aux antipodes avant même de se lancer dans l'industrie culinaire.

"Mon rêve était d'aller en Australie", explique le chef.

"Mais après avoir obtenu mon diplôme, je n'avais aucune compétence en cuisine et je ne savais pas comment me rendre en Australie. Dix ans plus tard, j'ai trouvé une solution.

Le plan : apprendre à cuisiner et approfondir sa compréhension de la cuisine japonaise, puis utiliser ces compétences pour trouver un emploi en Australie.

"Deux rêves différents se sont transformés en un seul rêve", explique M. Takano.

Déterminé, il a finalement reçu une offre pour travailler dans un restaurant teppanyaki en Australie en 2009 - le même que celui de Hamasaki.

Les rencontres et la rupture

"Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a dit qu'il avait un an de plus que moi. C'était un mensonge. Onze ans", raconte Mme Hamasaki à CNN Travel, tandis que son mari esquisse un sourire gêné.

Les deux hommes n'ont pas tardé à sortir ensemble.

Lors de notre premier rendez-vous, nous sommes allés voir une comédie musicale à Brisbane parce que je voulais voir "Cats"", se souvient-elle.

"Il m'a dit qu'il aimait aussi les comédies musicales. Dès que la musique a commencé, il s'est mis à dormir. J'étais très contrariée".

Mais ces mensonges effrontés ne l'ont pas découragée.

"(En y repensant), c'était très drôle en fait. C'est un garçon très gentil, alors je l'ai beaucoup aimé", dit Hamasaki.

Rapidement, les rendez-vous se sont transformés en vacances, et le couple s'est rendu dans différentes villes australiennes pour faire du tourisme. C'est au cours d'un de leurs voyages à Sydney qu'ils ont rencontré Sato dans un bar sportif.

Même si l'atmosphère était amicale, ils ne sont pas devenus tout de suite des amis proches.

"Je ne suis pas resté trop longtemps", explique Sato. "J'étais déjà défoncé avant que Takano n'arrive. Je devais aller travailler le lendemain. Nous avons échangé nos contacts sur Facebook et nous nous sommes dit que nous nous contacterions lorsque nous visiterions nos villes respectives."

Ils sont restés en contact sur les médias sociaux, mais le destin les a conduits ailleurs.

Sato a déménagé à Londres pour travailler dans un autre restaurant.

Hamasaki a accepté une offre d'emploi à Dubaï.

Takano est resté sur la Gold Coast.

Le couple a pensé que ce déménagement signifiait la fin de leur relation.

C'était comme si on leur disait : "J'ai beaucoup aimé, mais au revoir"", raconte Hamasaki en parlant de leurs adieux.

En route pour Dubaï

La séparation n'a duré qu'un an, avant que Takano ne trouve lui aussi un emploi à Dubaï. Il n'a pas prévenu son ex-petite amie de son arrivée, préférant se présenter à l'improviste.

"J'ai été très surprise", raconte Hamasaki.

Bien que M. Takano affirme que les responsables de l'hôtel l'ont invité à travailler à Dubaï, sa femme a une autre vision de la situation : "Il voulait juste me courir après".

Takano admet que sa présence a certainement adouci l'affaire.

"Si Ami n'était pas à Dubaï, je ne serais pas à Dubaï et je n'accepterais pas l'offre.

Pourtant, il n'est resté que huit mois dans la ville des Émirats arabes unis avant de repartir pour un emploi à Monaco. Cette fois, cependant, ils ont décidé d'essayer de faire fonctionner leur relation.

"Notre relation était à distance. Nous ne communiquions que par Skype et par courrier électronique", explique M. Hamasaki, qui est resté seul à Dubaï pendant encore un an avant de retourner au Japon pour faire une pause dans le monde de la restauration, dominé par les hommes.

"J'étais en train de me faire les ongles", s'amuse Mme Hamasaki, son mari étant visiblement surpris par cette nouvelle information.

J'ai poussé la porte et j'ai vu ces deux-là".

En 2016, Takano a été invité à diriger la cuisine d'un restaurant teppanyaki à Hong Kong et a demandé à Hamasaki de le rejoindre.

C'est ce qu'elle a fait et le couple s'est marié un an plus tard.

Un soir de la même année, une scène familière s'est déroulée à Hong Kong.

"Je suis allé au restaurant d'un ami après le travail. J'ai poussé la porte et - what the f**k - j'ai vu ces deux-là assis là", raconte Sato, qui, à l'insu de Takano et Hamasaki, s'était installé à Hong Kong en 2015.

Les trois sont devenus des amis proches, et Sato et Takano ont développé un lien particulier.

"Nous parlons de tout, surtout de travail, car nous sommes tous les deux des bourreaux de travail. Nous partageons nos expériences de vie et nous nous retrouvons toujours après le service pour des réunions autour d'un verre de vin", explique Sato.

Après avoir dirigé les cuisines de quelques restaurants, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant, Censu, en 2021. Le lieu s'inspire de la cuisine traditionnelle japonaise izakaya et du concept Wabi-sabi - "l'appréciation de la beauté imparfaite et de la simplicité".

L'idée d'Enishi est née lors d'une réunion avec Takano après le service.

"Censu était mon projet solo et j'ai toujours voulu faire quelque chose avec mes bons amis", explique Sato.

À Enishi, les plats sont influencés par les trois chefs, ainsi que par leur nouvelle ville d'origine.

On y trouve une version moderne et rafraîchissante du sashimi, ainsi qu'un tempura de fleurs de courgettes croustillant et crémeux.

Le rouleau de printemps teppanyaki avec shirasu (appât blanc) est une fusion des cultures culinaires hongkongaise et japonaise. Les chefs ont également apporté des éléments de leur ville natale au menu, comme le sanbaizu d'huîtres (vinaigre de riz, sucre et sauce soja) de la préfecture d'origine de Sato, Miyagi, ainsi que la recette de Hamasaki pour le niku miso (sauce à base de miso et de porc haché) sur du daikon.

"C'est la combinaison de nos expériences et de nos histoires. Il est rare de voir un restaurant teppanyaki avec une présentation franco-occidentale, et certains des plats que nous créons proviennent de nos propres familles", explique M. Sato. "Par exemple, le riz en pot vient de la mère de Toru et nous avons utilisé notre expérience culinaire pour l'affiner et le servir avec fierté."

Bien que le trio travaille ensemble sur le menu, le couple marié dirige la cuisine d'Enishi, tandis que Sato passe la plupart de son temps à Censu, qui se trouve à seulement 10 minutes de marche.

Se souvenant de sa deuxième rencontre avec le couple à l'étranger, Sato se dit encore surpris par le chemin que leur vie a pris.

"Nous nous sommes retrouvés dans une autre ville, dans la même situation que lorsque nous étions en Australie", raconte-t-il.

La différence, cette fois, c'est que Takano et Sato n'ont pas cessé de se parler depuis.

"Je viens ici presque tous les jours pendant les pauses", dit Sato à propos de ses visites à Enishi.

"Nous nous voyons six fois par semaine. Je crois au destin, je crois toujours que la rencontre d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle expérience vous donnera une nouvelle leçon. Tout le monde compte dans ma vie et je suis si heureux d'avoir rencontré (Toro et Ami) sur mon chemin".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com