Personnel

Dolly Parton en bref

Date de naissance : 19 janvier 1946

Lieu de naissance : Locust Ridge, comté de Sevier, Tennessee

Nom de naissance : Dolly Rebecca Parton

Père : Robert Lee Parton, fermier

Mère : Avie Lee (Owens) Parton Avie Lee (Owens) Parton

Mariage : Carl Dean (depuis mai 1966)

Autres faits

Elle a reçu 54 nominations aux Grammy Awards et a remporté dix prix en compétition. Elle a également reçu le Lifetime Achievement Award.

Nommée pour deux Academy Awards et un Tony Award. Elle a été nominée pour cinq Emmy Awards et en a remporté un.

A vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde.

Fondatrice de la Dollywood Foundation, qui finance la Dolly Parton's Imagination Library - un programme qui a vu le jour dans le comté de Sevier, dans le Tennessee, et qui offre aux enfants d'âge préscolaire un livre par mois, de la naissance à la maternelle. Le programme s'est étendu à d'autres régions du pays et au niveau international.

Elle est née quatrième d'une famille de 12 enfants. Six de ses frères et sœurs ont travaillé comme musiciens professionnels.

Chronologie

1957 - Elle enregistre sa première chanson, "Puppy Love", chez Goldband Records.

1959 - Première apparition en tant qu'invitée au Grand Ole Opry à l'âge de 13 ans.

1964 - Déménage à Nashville après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires.

1967 - Rejoint "The Porter Wagoner Show".

1967 - Sortie de son premier album complet, intitulé " Hello, I'm Dolly ", sur le label Monument Records.

1968 - Remporte le prix de la Country Music Association, avec Porter Wagoner, pour le groupe vocal de l'année.

4 janvier 1969 - Devient membre du Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" devient le premier single solo de Parton à se classer en tête des palmarès américains de musique country.

Avril 1974 - Elle quitte "The Porter Wagoner Show". Parton écrit la chanson "I Will Always Love You" en l'honneur de sa rupture professionnelle avec son partenaire de duo et mentor depuis sept ans.

1975 et 1976 - Elle reçoit le prix de la Country Music Association en tant que chanteuse de l'année.

1976-1977 - Son émission de variétés "Dolly !" est diffusée à la télévision.

1978 - Elle reçoit le prix de la Country Music Association pour l'artiste de l'année.

15 février 1979 - Remporte leGrammy de la meilleure performance vocale féminine pour la chanson " Here You Come Again ".

1980 - Elle apparaît dans son premier film, "9 to 5", aux côtés de Jane Fonda et deLily Tomlin. Parton écrit la chanson originale du générique et est ensuite poursuivie en justice par un couple qui prétend que l'enregistrement a été copié de leur chanson de 1976, "Money World". Un jury s'est ensuite prononcé en faveur de Parton.

24 février 1982 - Remporte deux Grammy Awards pour la chanson "9 to 5" : Meilleure performance vocale féminine et Meilleure chanson country.

3 mai 1986 - Ouverture du parc à thème Dollywood à Pigeon Forge, dans le Tennessee.

2 mars 1988 - Remporteun Grammy, avec Emmylou Harris et Linda Ronstadt, pour la meilleure performance country par un duo ou un groupe pour l'album "Trio".

1987-1988 - Son émission de variétés en prime time sur ABC, "Dolly", est diffusée pendant une saison.

1988 - Elle crée la Fondation Dollywood.

1992 - Whitney Houston sort sa version de la chanson de Parton "I Will Always Love You", qui arrive en tête du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines, un record à l'époque.

1994 - L'autobiographie de Parton, "Dolly : My Life and Other Unfinished Business", est publiée.

1999 - Elle est intronisée au Country Music Hall of Fame.

23 février 2000 - Remporteun Grammy, avec Harris et Ronstadt, pour la meilleure collaboration vocale pour la chanson " After the Gold Rush ".

21 février 2001 - Remporte unGrammy, avec Gary Paczosa et Steve Buckingham, pour le meilleur album de musique bluegrass pour "The Grass is Blue".

27 février 2002 - Remporte leGrammy de la meilleure performance vocale féminine pour la chanson "Shine".

19 mai 2001 - Ouverture du parc aquatiqueSplash Country à Pigeon Forge, dans le Tennessee.

14 avril 2004 - La Bibliothèque du Congrès américain décerne à Parton la médaille "Living Legend" (Légende vivante).

2005 - Elle reçoit la médaille nationale des arts.

2006 - Elle est récompensée par le Kennedy Center.

12 février 2012 - Elle reçoit un Grammy Lifetime Achievement Award.

10 décembre 2015 - La chaîne NBC diffuse le film "Dolly Parton's Coat of Many Colors". Il est inspiré de la vie de Parton et de sa chanson "Coat of Many Colors".

2 novembre 2016 - Elle reçoit le Willie Nelson Lifetime Achievement Award lors de la 50e cérémonie annuelle des Country Music Awards.

30 novembre 2016 - NBC diffuse "Dolly Parton's Christmas of Many Colors : Circle of Love", une suite au film original qui a été diffusé en 2015.

30 novembre 2016 - Dans un message vidéo, Dolly Parton annonce qu'elle a créé le "My People Fund" par l'intermédiaire de ses entreprises Dollywood et qu'elle espère donner à chaque famille touchée par les incendies de forêt des Great Smoky Mountain 1 000 dollars par mois pendant six mois pour les aider à "se remettre sur pied".

15 février 2017 - Elleremporte un Grammy avec Pentatonix, pour la meilleure performance d'un duo ou d'un groupe de musique country, pour une reprise de sa chanson "Jolene".

27 février 2018 - Parton fait don du 100 millionième livre de la Imagination Library à la Bibliothèque du Congrès.

10 février 2019 - Parton est célébrée lors d'un hommage à la 61e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Elle se produit également lors de l'événement pour la première fois en 18 ans, aux côtés de Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry et d'autres.

3 mai 2019 - Le directeur du FBI, Christopher Wray, honore Mme Parton en lui remettant le Director's Community Leadership Award 2018. Elle reçoit ce prix en reconnaissance de ses efforts pour apporter un soutien financier aux familles touchées par les incendies de forêt qui ont ravagé certaines parties de l'est du Tennessee en 2016.

5 août 2019 - Le maire de Nashville, David Briley, déclare la date du Dolly Parton Day.

26 novembre 2019 - NBC diffuse "Dolly Parton : 50 Years at the Opry". L'émission spéciale de deux heures célèbre l'étape importante franchie par Dolly Parton en tant que membre de l'institution la plus estimée de la musique country.

26 janvier 2020 - Remporte un Grammy, avec le duo For King & Country, pour la meilleure performance/chanson de musique chrétienne contemporaine pour "God Only Knows".

1er avril 2020 -Elleannonce qu'elle fait un don d'un million de dollars à l'université Vanderbilt pour la recherche sur le coronavirus.

Novembre 2020 - Mme Parton apprend qu'après avoir fait un don d'un million de dollars au fonds de recherche sur le COVID-19 de l'université Vanderbilt, son aide a permis de financer en partie le vaccin Moderna Covid-19. Le nom de Parton apparaît dans le rapport préliminaire sur le vaccin parmi les sponsors tels que l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

14 mars 2021 - Elle remporte le Grammy de la meilleure performance/chanson de musique chrétienne contemporaine pour "There Was Jesus".

11 août 2021-Parton et l'auteur de romans policiers James Patterson annoncent qu'ils co-écrivent un roman intitulé "Run, Rose, Run". Le livre de 448 pages sera accompagné d'un album basé sur les personnages et les situations. Le livre est publié le 7 mars 2022.

29 avril 2022 - Dans une interview accordée à NPR, Parton déclare qu'elle " accepterait avec grâce " d'être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, un mois après avoir déclaré qu'elle souhaitait retirer sa candidature.

4 mai 2022 - Il est annoncé que Parton sera intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.

15 juin 2022 - Le Vanderbilt University Medical Center annonce que Parton fait don d'un million de dollars à la recherche sur les maladies infectieuses pédiatriques à Vanderbilt.

12 novembre 2022 - Jeff Bezos et sa compagne de longue date, Lauren Sanchez, remettent à Parton un prix du courage et de la civilité d'une valeur de 100 millions de dollars. L'argent du prix peut être utilisé comme Parton le souhaite. L'année dernière, Jeff Bezos a remis 100 millions de dollars à Van Jones, collaborateur de CNN, et au chef cuisinier José Andrés.

17 novembre 2023-Parton sort son premier album rock, "Rockstar".

Source: edition.cnn.com