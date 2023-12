Deux tempêtes fusionnent et ciblent le centre des États-Unis, ce qui risque de compliquer les déplacements pour les fêtes de fin d'année

Selon les prévisions de fin d'année de l'AAA, la période de 10 jours de voyage pour les fêtes de fin d'année qui commence samedi devrait être la plus chargée jamais enregistrée dans les aéroports américains. Au total, 115 millions d'Américains devraient s'éloigner d'au moins 80 km de leur domicile pendant les fêtes de fin d'année. Voici ce à quoi beaucoup d'entre eux peuvent s'attendre.

Vendredi : Voyage difficile dans l'Ouest

L'Ouest a la malchance de recevoir deux tempêtes simultanées vendredi - l'une dans le Sud-Ouest et l'autre dans le Nord-Ouest - et c'est la région des États-Unis la plus susceptible d'être confrontée à des perturbations de voyage.

La même tempête qui a déversé des pluies torrentielles et inondé des parties du sud de la Californie jeudi s'étendra au sud-ouest vendredi. Des périodes de fortes précipitations augmenteront les risques d'inondation en Arizona vendredi et dans certaines parties du Nouveau-Mexique vendredi soir.

D'autres inondations sont possibles dans le sud de la Californie vendredi si la pluie persiste.

Selon le Weather Prediction Center, un risque de niveau 2 sur 4 de précipitations excessives est en place vendredi pour le sud de la Californie et une grande partie du sud de l'Arizona.

Plus au nord, une tempête qui est arrivée dans le nord-ouest du Pacifique tôt vendredi matin traversera le nord-ouest au cours de la journée et atteindra les montagnes Rocheuses plus tard vendredi soir.

Plus d'un demi-pied de neige est probable vendredi dans certaines parties des montagnes des Cascades de l'État de Washington. Cela inclut le célèbre col Stevens qui traverse les Cascades, ce qui pourrait paralyser les déplacements des automobilistes qui n'ont pas de chaînes à neige adéquates. La pluie tombera à basse altitude dans tout le nord-ouest.

Ailleurs, les conditions seront sèches et généralement calmes pour les voyageurs dans l'Est vendredi. Quelques pluies s'étendront du sud des Plaines au Midwest de vendredi à samedi, mais des pluies abondantes et inondantes sont peu probables.

Samedi et dimanche : Tempête, mais chaleur record pour certains

Les deux tempêtes perturbatrices qui traverseront l'Ouest vendredi se combineront pour former une tempête plus importante sur les Rocheuses samedi et toucheront le centre des États-Unis dimanche. Les inquiétudes concernant les déplacements s'intensifieront samedi avec l'accumulation de neige de l'Idaho et du Montana jusqu'au Colorado et au Nouveau-Mexique.

Les personnes qui se rendent en voiture dans les Rocheuses pour rendre visite à leurs proches samedi doivent se préparer à un voyage potentiellement long et enneigé. La neige continuera à tomber sur le Wyoming et le Colorado dimanche et s'étendra au Nebraska et aux Dakotas à mesure que la tempête progressera vers le centre des États-Unis.

Il faudra attendre samedi soir pour qu'un mélange de pluie et de neige arrive à Denver, avant de passer complètement à la neige dimanche. Cette neige pourrait devenir un véritable casse-tête pour les voyageurs aériens de dernière minute, en particulier ceux qui se rendent à l'aéroport international de Denver, la plate-forme la plus fréquentée de la région.

Loin de la neige, la pluie s'étendra du sud des Plaines et de la vallée du bas Mississippi au Midwest dimanche, au fur et à mesure que la tempête s'étend.

Ces pluies pourraient être parfois fortes, en particulier dans les régions proches de la côte du Golfe du Mexique. Un risque de précipitations excessives de niveau 2 sur 4 est prévu dimanche pour plus de neuf millions de personnes dans une grande partie de la Louisiane et dans certaines parties du Mississippi, du Texas et de l'Arkansas.

Les routes mouillées et la circulation dense à la veille de Noël entraîneront probablement des déplacements très lents dans des zones métropolitaines telles que Dallas et Kansas City. Dans des endroits comme la Nouvelle-Orléans, où les pluies sont les plus fortes, toute route inondée entraînera l'arrêt des déplacements.

La vitesse du vent augmentera également dans le centre des États-Unis dimanche, et dans de nombreux endroits, il y aura de la brise avec quelques rafales de vent plus fortes possibles. Des retards de vol sont possibles là où ces rafales de vent deviennent plus fréquentes.

D'ordinaire, une grosse tempête dans le centre des États-Unis à la veille de Noël se traduit par de la neige sur une plus grande partie de la région, mais cette année, c'est différent.

Des températures très douces et potentiellement record devraient se développer dans la région, en partie grâce à l'influence d' El Niño, un phénomène océanique et météorologique naturel dans le Pacifique tropical qui influe sur les conditions météorologiques dans le monde entier.

Les records quotidiens de température élevée sont menacés dans l'Upper Midwest samedi et dans une plus grande partie du Midwest et des Plaines la veille de Noël. Les records de chaleur se prolongeront probablement jusqu'au jour de Noël dans le Midwest.

Jour de Noël : Humide et doux, mais pas blanc

La tempête du week-end se déplacera vers l'est lundi et inaugurera un jour de Noël doux et détrempé du Midwest au Sud-Est.

Comme dimanche, les pluies les plus fortes susceptibles d'entraîner des inondations resteront limitées aux régions proches de la côte du golfe du Mexique lundi. Plus au nord, les pluies seront parfois soutenues, mais il est peu probable qu'elles entraînent des inondations importantes.

Dans l'une des seules zones froides de la tempête qui subsistera lundi, la neige continuera de tomber sur certaines parties du Nebraska et un mélange glacial de pluie, de neige et de grésil pourrait toucher certaines parties de l'Iowa, du Minnesota et du Wisconsin.

Ailleurs, un jour de Noël sec est prévu pour une grande partie de l'Ouest et du Nord-Est.

Pour ajouter l'insulte à l'injure pour ceux dont les rêves d'un Noël blanc ont été anéantis, ce Noël pourrait établir un autre record d'enneigement médiocre.

Selon la NOAA, il n'y avait que 13,2 % de neige au sol sur la partie continentale des États-Unis vendredi matin, ce que l'on appelle la couverture neigeuse. La majeure partie de cette couverture neigeuse se trouve dans les Rocheuses et les Cascades, et un peu sur les hauts plateaux du Nord-Est.

Les chutes de neige dans les Rocheuses ce week-end contribueront probablement à augmenter légèrement le pourcentage global de la couverture neigeuse. Mais cela ne suffira peut-être pas à empêcher que la couverture neigeuse de Noël soit l'une des plus faibles depuis 2003, année au cours de laquelle 21,2 % des États-Unis avaient reçu de la neige au sol.

Source: edition.cnn.com