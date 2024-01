Chauffage par le sol, éclairage personnalisé, téléviseurs à 385 000 dollars : comment les super-riches rangent-ils leurs supercars ?

"De mon salon, je peux voir deux voitures, de ma cuisine, deux autres voitures, et enfin sept depuis ma caverne d'homme", a déclaré M. Dezer, âgé de 48 ans, à CNN par appel vidéo, préférant décrire son appartement plutôt que de me le montrer. "Pour moi, c'est comme un collectionneur d'art avec un Da Vinci : il ne le met pas en réserve, il le met au mur.

M. Dezer explique que sa propre Joconde est l'une de ses trois supercars exotiques : une McLaren Speedtail, une Porsche 918 et une Bugatti Chiron, qui valent chacune plus d'un million de dollars. C'est pourquoi, lorsqu'il a commandé la tour, il a participé à la conception d'un ascenseur central qui transporte les véhicules jusqu'à des garages aériens personnels aux parois de verre.

Pour les super-riches passionnés de voitures, l'humble garage - traditionnellement un lieu utilitaire et un objet du rêve suburbain coupé du reste de la maison - est devenu un bien immobilier prisé, où les conducteurs peuvent non seulement garder leurs voitures, mais aussi communier avec elles, en compagnie d'amis partageant les mêmes idées.

Nous les appelons désormais des "espaces-galeries" plutôt que des garages", explique Graham Harris, partenaire fondateur de SHH Architecture and Interior Design à Londres, l'un des principaux studios de design au monde pour les personnes fortunées. "Tout est une question de drame, de théâtre, de toile de fond et d'éclairage. L'époque où un garage n'était qu'un bunker en béton est révolue".

M. Harris, dont les projets incluent un hôtel particulier rénové pour 125 millions de livres sterling (158 millions de dollars) sur la prestigieuse place Belgrave à Londres, a expliqué à CNN que les garages se développent non seulement pour abriter des collections de voitures de plus en plus importantes (il a récemment achevé un garage de 26 voitures en sous-sol sous une nouvelle maison dans l'ouest de Londres), mais aussi pour offrir davantage d'espace de vie.

En fusionnant le garage et la cave américaine traditionnelle, ces "grottes pour hommes" de luxe peuvent inclure des simulateurs de course automobile avancés avec des écrans enveloppants ou des casques de réalité virtuelle, ainsi que des bars élaborés, des pistes de bowling sur toute la longueur, des simulateurs de golf et des écrans géants pour regarder le sport.

Beaucoup de clients commandent le "mur" Samsung (un écran LED sur mesure), qui peut être de la taille souhaitée et dont le prix de départ est de 300 000 livres sterling (385 000 dollars). Il crée une toile de fond incroyable pour n'importe quelle scène dans votre garage", a ajouté M. Harris.

Les matériaux évoluent également. Les sols en béton sont dépassés ; Harris commande désormais de la résine coulée à la main qui peut être finie dans n'importe quelle couleur et qui protège les pneus des voitures tout en repoussant la saleté ou l'huile. Des éclairages peuvent être encastrés dans le sol pour mettre en valeur les voitures, qui semblent alors flotter.

Des plateaux tournants au sol et des systèmes de rayonnages hydrauliques sophistiqués permettent d'empiler, de déplacer et d'exposer facilement les voitures, ce qui permet aux valets, mécaniciens ou chauffeurs de s'assurer qu'un véhicule préféré est disponible à tout moment.

M. Harris m'envoie une photo d'un garage de 16 voitures qu'il a créé "quelque part en Europe". Visible à travers une grande fenêtre que l'on peut dépolir en appuyant sur un bouton, il est constitué d'un sol en résine et d'un plateau tournant central dont le plafond noir brillant est conçu pour refléter les voitures qui s'y trouvent. De l'autre côté de la vitre, le bureau du client est légèrement surélevé par rapport au garage, avec des murs en noyer taillé en couronne, des panneaux de cuir hexagonaux et des moulures dorées à la main.

Tout cela est bien loin des espaces fonctionnels que Michael, le père de Dezer, utilisait pour abriter ses voitures lorsqu'il a créé l'empire immobilier familial. La priorité de Michael, fils d'un chauffeur de bus de Tel Aviv qui s'est installé aux États-Unis à l'âge de 21 ans, était tout simplement de trouver de la place pour toutes ces voitures.

"Il avait 85 voitures quand j'étais en cinquième année et il a acheté une vieille concession automobile pour les garder", raconte Dezer Jr. La famille a fini par acheter un centre commercial désaffecté à Orlando, où Michael conserve aujourd'hui plus de 1 800 voitures d'une valeur d'environ 200 millions de dollars dans le musée de l'automobile d'Orlando, qui fait partie du parc à thème Dezerland Park.

Gil Dezer a adopté une approche différente, avec sa propre collection de 32 voitures réparties entre sa maison des Hamptons et son penthouse de Miami. Il veut les voir et les conduire en permanence, s'immergeant, ainsi que ses concitoyens, dans une sorte d'autopia.

Son immeuble, qui a été achevé en 2017 pour un coût de 480 millions de dollars, s'appelle la Porsche Design Tower et a été l'un des premiers développements résidentiels de ce type. L'ascenseur central pour voitures, breveté sous le nom de "Dezervator", a fait de la tour un succès auprès de ceux qui attachent de l'importance à l'intimité et à la sécurité. Lionel Messi y a emménagé lorsqu'il a signé avec l'équipe de football Inter Miami de David Beckham (bien que M. Dezer ait déclaré que le footballeur avait ensuite déménagé dans une maison "au milieu de nulle part" lorsque des milliers de fans ont commencé à occuper la rue devant l'immeuble).

Les Dezer sont sur le point de commencer la construction des Bentley Residences, un immeuble de 62 étages situé également à Miami. Ce projet comprendra des éléments de design de la marque automobile ainsi que quatre Dezervators et un espace pour trois ou quatre voitures pour chacun des 216 appartements, qui seront également dotés de piscines sur balcon et dont les prix varieront entre 5,5 millions et 35 millions de dollars.

"Bentley souhaite que le développement soit une continuation de l'expérience automobile", a déclaré M. Dezer. "Nous travaillons sur un système où la musique jouée dans votre voiture se poursuivra lorsque vous entrerez dans votre appartement.

Bien sûr, vous seriez fou d'acheter un appartement dans la tour Porsche ou Bentley si vous ne possédiez pas de voiture, mais devez-vous avoir envie de regarder vos voitures toute la journée pour y vivre ? "Vous posez là une question très blessante", a déclaré M. Dezer en riant. "Environ 5 % des résidents ont posé des cloisons sèches au-dessus des fenêtres (donnant sur le garage). Ma sœur a un bel appartement ici et j'y suis entré, elle l'avait fait et j'étais prêt à la tuer".

