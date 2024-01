Ce qu'il faut avoir en stock pour se préparer à une tempête hivernale

Pour être sûr d'être le mieux préparé possible, commencez par quelques règles de base : Apprenez à empêcher vos tuyaux de geler (par exemple, vous pouvez ouvrir les armoires sous les éviers pour laisser entrer la chaleur ou laisser les robinets goutter), testez les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone, prévoyez des piles supplémentaires pour les radios et les lampes de poche, chargez les appareils électroniques et tenez compte des besoins spécifiques de chaque personne à la maison, tels que les médicaments.

Selon Joann Sands, professeur adjoint à l'école d'infirmières de l'université de Buffalo, il faut prévoir au moins trois jours de nourriture et d'eau pour tous les membres de la famille.

Choisissez des aliments qui se conservent longtemps, qui ne nécessitent pas de cuisson et qui ne sont pas trop salés ou épicés, car ces aliments vous permettront de boire plus d'eau, recommandent les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention).

Voici ce qu'il faut stocker.

Aliments riches en protéines et non périssables

Choisissez des aliments tels que des barres énergétiques, des barres protéinées et des barres aux fruits qui n'ont pas besoin d'être réfrigérées ou congelées, a déclaré Mme Sands, qui forme des étudiants à la préparation aux catastrophes et aux situations d'urgence.

Les céréales sèches, le granola, le beurre de cacahuète, les fruits secs et le lait pasteurisé non périssable sont également de bons aliments à emporter.

Bien que cela ne soit pas indispensable, les experts recommandent d'avoir à portée de main des aliments réconfortants et antistress pour affronter la tempête.

Conserves

N'oubliez pas que l'électricité peut être coupée en cas de conditions météorologiques difficiles. Il est donc utile d'avoir des conserves de viande, de fruits, de légumes et de jus de fruits prêtes à consommer, ainsi qu'un ouvre-boîte manuel, selon le site Ready.gov.

Les aliments diététiques, les jus et les soupes en conserve peuvent être particulièrement utiles pour les personnes âgées ou malades, selon l'Agence fédérale de gestion des urgences.

Si une boîte de conserve est gonflée, bosselée ou corrodée, ne la consommez pas.

L'eau

Le CDC recommande de stocker au moins trois jours d'eau pour chaque personne de votre foyer et pour chaque animal de compagnie. La FEMA recommande de stocker au moins un gallon d'eau par jour pour chaque personne de votre foyer.

L'eau en bouteille non ouverte et vendue dans le commerce est la source d'approvisionnement en eau la plus sûre et la plus fiable, selon l'agence. S'il s'agit d'eau achetée en magasin, vérifiez la date de péremption.

Sacs et récipients en plastique

Assurez-vous d'avoir des sacs en plastique à portée de main, car vous pouvez y envelopper des aliments périssables, tels que des biscuits, et les placer dans des conteneurs scellés, selon la FEMA.

Assiettes, gobelets et ustensiles jetables en papier

Si vous n'avez plus d'électricité ni d'eau, des assiettes et des ustensiles en papier peuvent vous aider à préparer et à manger vos repas en toute sécurité, selon les CDC.

Pensez aux bébés et aux animaux domestiques

Lorsque vous vous préparez, n'oubliez pas les bébés et les animaux de la maison.

Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de lait maternisé, ainsi que de tout ce dont un nourrisson peut avoir besoin, y compris des couches, a déclaré M. Sands.

Assurez-vous également d'avoir une réserve de plusieurs jours pour les animaux domestiques, comme des médicaments et des aliments non périssables.

(Et peut-être quelques friandises, car les tempêtes peuvent être stressantes pour eux aussi).

Produits d'hygiène

Vérifiez que vous disposez des produits d'hygiène dont vous avez besoin, notamment des produits féminins, du papier hygiénique, des lingettes humides, des serviettes en papier et du désinfectant pour les mains.

Préparez une trousse d'urgence

Il est toujours bon d'avoir une trousse d'urgence à portée de main, dans un conteneur portable près de la sortie de votre maison.

Cette trousse doit contenir : des denrées non périssables et une réserve d'eau pour trois jours, une radio à piles et une lampe de poche, des piles de rechange, une trousse de premiers soins avec un manuel, des articles sanitaires, des allumettes dans un récipient étanche, un sifflet pour appeler à l'aide si nécessaire, des vêtements, des couvertures et des sacs de couchage, des cartes d'identité, des cartes de crédit et de l'argent liquide, du papier et des crayons, des articles pour couvrir les besoins des bébés et des animaux de compagnie, ainsi que des articles spéciaux tels que des médicaments, des lentilles de contact, des lunettes, des appareils auditifs et des activités pour les plus jeunes enfants.

Prévoyez également des masques pour vous protéger des virus saisonniers et de Covid-19.

Ce qu'il faut savoir sur les articles dans le réfrigérateur

Il est important de ne pas paniquer en achetant et en essayant de remplir votre réfrigérateur, a déclaré M. Sands.

"Comment allez-vous pouvoir stocker ces aliments si vous n'avez pas d'électricité ? M. Sands ajoute que le fait de faire des provisions supplémentaires peut non seulement entraîner un gaspillage de nourriture, mais aussi nuire à d'autres personnes qui ne peuvent pas trouver ce qu'elles cherchent.

En cas de panne d'électricité, gardez les portes du réfrigérateur et du congélateur fermées autant que possible, afin d'éviter que l'air frais ne s'échappe. S'il n'est pas ouvert, votre réfrigérateur pourra conserver les aliments au froid pendant environ quatre heures, selon Ready.gov.

Jetez tout aliment périssable - viande, volaille, œufs ou restes - qui a été laissé à des températures supérieures à 40 degrés Fahrenheit pendant plus de deux heures.

Préparez aussi votre voiture

Pendant une tempête hivernale, vous devriez essayer d'éviter les déplacements. Si vous devez sortir, assurez-vous que le réservoir d'essence est plein, a déclaré M. Sands.

Et essayez d'avoir quelques éléments clés dans votre voiture au cas où vous seriez bloqué, y compris un téléphone chargé et une batterie de téléphone chargée, des couvertures, de la nourriture et des vêtements supplémentaires, a déclaré M. Sands. Veillez également à ce que le tuyau d'échappement soit dégagé afin d'éviter les dangers liés au monoxyde de carbone, a-t-elle ajouté.

Voici plus d'informations sur ce qu'il faut emporter dans sa voiture pour rester en sécurité.

Conseils à garder à l'esprit

- Ayez des documents importants à portée de main en cas d'évacuation, notamment l'assurance habitation ou l'assurance locataire, les cartes de sécurité sociale, les certificats de naissance et les passeports, a déclaré Mme Sands.

- Élaborez un plan de communication familial sur la manière dont vous pourrez rester en contact si vous êtes séparés pendant la tempête.

- N'apportez pas de générateurs portables, de réchauds de camping et de grills à l'intérieur de votre maison. Gardez-les à une distance d'au moins 20 pieds de vos fenêtres, portes et bouches d'aération, afin d'éviter l'empoisonnement au monoxyde de carbone.

- Surveillez les signes de gelure et d'hypothermie. Voici à quoi ils peuvent ressembler.

- Prévoyez de prendre soin de vos voisins et amis âgés ou handicapés.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com