A-Cold-Wall*, la marque de mode de Samuel Ross, défie les définitions

Mais à trois jours du défilé d'A-Cold-Wall* lors de l'édition masculine de la Semaine de la mode de Londres, le siège de la marque était... calme. Les castings de mannequins étaient en cours et l'équipe travaillait tranquillement.

Samuel Ross, le fondateur et directeur de la création de la marque, âgé de 27 ans, a commencé notre entretien en insistant sur le fait que les choses étaient aussi sous contrôle qu'elles le semblaient.

"Avant nos trois ou quatre premiers défilés, c'était le pandémonium. C'était l'anarchie. C'était la douleur. Il y avait des larmes, de la sueur, du sang, tout ça. (Mais) à ce stade, nous construisons une approche vraiment holistique de la cohésion de l'équipe et nous sommes capables de nous appuyer les uns sur les autres... il y a une énergie très détendue et concentrée", a-t-il déclaré.

Le studio, comme celui de beaucoup de jeunes marques, est plutôt banal. Il s'agit d'un espace fonctionnel avec peu de fioritures, qui rappelle davantage un atelier de design qu'une salle d'exposition de mode sur papier glacé. Le bâtiment lui-même est entouré d'échafaudages, que l'on peut voir à travers les fenêtres qui courent sur les côtés du studio.

Mais c'est un endroit parfait pour Ross, étant donné que beaucoup de ses vêtements semblent avoir été presque conçus, soudés, construits. Ses créations sont fonctionnelles et utilitaires, mais ne manquent pas de détails conceptuels : Il y a des fermetures éclair, des formes sculpturales, des découpes dans des endroits improbables et des poches sur des poches. De nombreux matériaux sont résistants (laine écossaise épaisse) ou ludiques (acétate transparent aux formes magnifiques et nylon transparent que l'on pourrait imaginer essuyer).

Étiqueter l'étiquette

Les jeunes créateurs sont souvent catalogués lorsqu'ils débutent. Les relations publiques et les spécialistes du marketing élaborent des récits faciles à comprendre pour les consommateurs, puis ils répètent le message à l'envi.

À l'instar des acteurs émergents, ce qui rend un créateur célèbre peut finir par être ce qu'il tente d'abandonner tout au long de sa carrière.

A-Cold-Wall* est souvent considérée comme une marque de vêtements de rue, et l'éducation de Ross dans la classe ouvrière est souvent citée. Les médias adorent raconter comment le jeune Ross avait l'habitude de présenter de faux vêtements à ses amis dans le quartier des logements sociaux où il a grandi.

Mais si le créateur a été élevé dans un environnement de classe ouvrière et si l'on retrouve des éléments de streetwear dans son travail (des survêtements sur mesure et beaucoup de vêtements d'extérieur), de telles descriptions semblent réductrices.

Il y a manifestement une pointe de classisme en jeu, entre la classe et la race et le mot "streetwear" [...]. Je pense que c'est un peu court d'appliquer simplement ce mot à toute une série d'activités que je pratique", a-t-il déclaré.

Né à Brixton, dans le sud de Londres, Ross a passé la majeure partie de son enfance et le début de sa vie d'adulte dans la région des Midlands, en Angleterre. Ses parents sont tous deux créatifs et cultivés : son père est un spécialiste du vitrail qui a étudié les beaux-arts à Central Saint Martins et sa mère est une peintre à l'huile qui donne des cours de psychologie. Il attribue à ses parents le mérite de l'avoir "sculpté" pour en faire quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'art et du design.

Ross a été créatif dès le début : Il se souvient avoir vendu une peinture ou un croquis à un ami de son club de jeunes à l'âge d'environ 7 ans. Il a ensuite étudié le graphisme et l'illustration contemporaine à l'université et a commencé sa carrière professionnelle dans la conception de produits et le graphisme, en travaillant pour un cabinet dans le Leicestershire. Mais il n'avait pas la tête à ça.

"Ce n'est pas que je n'étais pas heureux. Ce n'est pas que je n'étais pas heureux, mais ce n'était pas assez", explique-t-il. "J'avais cette idée de grandeur que l'on m'avait vendue et présentée à l'université, comme à la plupart des étudiants. Et, vous savez, les réalités banales d'un jeune en banlieue de Londres, travaillant dans une zone industrielle, ne m'ont tout simplement pas apporté l'épanouissement que je savais pouvoir (atteindre) par le travail".

Pour préparer son avenir, Ross a expérimenté diverses formes d'expression créative, de la musique à l'art de la rue. Il est entré en contact avec Virgil Abloh (aujourd'hui directeur de la création des vêtements pour hommes chez Louis Vuitton), qui lui a proposé un poste d'assistant au sein de sa marque Off-White. Cela a ramené Ross à Londres et l'a propulsé là où il se trouve aujourd'hui.

À la fin de l'année dernière, il a remporté le prix "Emerging Menswear Designer" lors des Fashion Awards à Londres, et ses vêtements sont désormais disponibles dans des magasins prestigieux tels que Barneys, Selfridges et Dover Street Market.

Bien que Ross comprenne comment - et pourquoi - il a été catalogué, il espère évoluer au-delà des récits qui lui sont imposés.

"Ce dont nous parlons, c'est d'un mouvement entre le design et la mode, plutôt que de streetwear. C'est ce qui est en train de se produire. J'ai l'impression que c'est ce que nous vivons et ce dont nous sommes témoins", a-t-il déclaré.

Un nouveau genre de mode

Quelques jours après notre entretien, l'exposition que Ross préparait voit le jour. Il s'agit d'un mélange soigneusement orchestré et inquiétant de mode, de design et d'art.

Située dans le présent, sur fond d'instabilité politique et de crise mondiale des migrants, l'installation était, selon les notes laissées sur le siège de chaque invité, une méditation sur les "deux états d'âme qui ont dominé le siècle dernier de notre culture, l'apathie spirituelle et l'engourdissement mental à l'ère du défilement monotone de la mémoire musculaire".

Les mannequins ont marché lentement le long d'une piste entourée de part et d'autre de bassins d'eau peu profonds. Une troupe de danseurs contemporains, arrangés par le chorégraphe Jamie Neale, se précipitait dans l'eau sombre, vêtus de haillons semblables à des vagabonds, au son d'une musique qui était parfois profondément désagréable à entendre.

Les scènes étaient cauchemardesques. À un moment donné, alors qu'un groupe de danseurs approchait de la fin de leur traversée de l'eau, un chien à l'air vicieux s'est précipité sur eux pour aboyer et grogner. De l'autre côté de la piste, un danseur solitaire a réussi à atteindre une petite "masse terrestre" sur laquelle il s'est débattu avant de rester allongé, épuisé, jusqu'à la fin du spectacle.

Les horreurs endurées par les danseurs sont passées inaperçues des mannequins qui marchaient au-dessus d'eux, apparemment inconscients de la douleur et de la lutte à leurs pieds.

"En ces temps incertains, il ne s'agit pas seulement d'idées classiques de protection et d'utilité - l'autopréservation est la clé de la survie", concluaient les notes d'accompagnement.

À la fin du spectacle, Ross est sorti pour saluer. Il tenait son jeune bébé dans les bras, ce qui a détendu l'atmosphère et laissé au public une lueur d'espoir pour l'avenir.

Le spectacle était stratifié, complexe, intello, nerveux, prétentieux, jeune, artistique, personnel - et, comme l'étiquette de Ross, impossible à résumer en un mot ou deux.

