5 choses à surveiller dans les réunions publiques de CNN avec DeSantis et Haley

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley ont émergé d'un champ qui comptait autrefois près de 20 candidats en tant que demi-finalistes officieux dans la course pour affronter Trump, qui continue de jouir d'une bonne avance dans les sondages nationaux et au niveau de l'État.

Lors d'une réunion publique organisée par CNN à l'université Grand View de Des Moines, dans l'Iowa, Mme Haley et M. DeSantis seront interrogés par des participants probables au caucus du GOP et par les présentatrices Kaitlan Collins et Erin Burnett sur leur vision de l'avenir et sur les raisons pour lesquelles ils sont, plus que M. Trump ou tout autre candidat, les mieux placés pour vaincre le président Joe Biden à l'automne prochain.

M. Trump ne sera pas présent à Grand View, mais le spectre de sa troisième nomination consécutive à la présidence du GOP animera les débats, M. DeSantis et Mme Haley ayant tous deux intensifié leurs attaques contre M. Trump ces dernières semaines, même s'ils évitent le genre de dénonciation ferme qui pourrait leur coûter des points auprès des conservateurs indécis.

M. DeSantis s'entretiendra d'abord avec Mme Collins, à 21 heures, et Mme Haley avec M. Burnett, à 22 heures.

Voici cinq points à surveiller lors de leurs conversations avec les électeurs de l'Iowa :

DeSantis s'attaquera-t-il directement à Trump ?

Après avoir fait figure de favori en 2023 pour défier Trump, DeSantis aborde 2024 en trébuchant, espérant réaliser une performance respectable dans l'Iowa pour rajeunir sa campagne désordonnée et gourmande en liquidités.

Le gouverneur de Floride s'est attaqué plus agressivement à Trump lors de ses récentes apparitions, critiquant l'ancien président pour sa non-participation aux débats du GOP et faisant valoir qu'il est mieux placé pour conquérir un groupe restreint mais potentiellement décisif d'électeurs dans les États du champ de bataille.

Mais ce changement tactique n'a pas encore trouvé d'écho auprès de nombreux électeurs.

"Un électeur de l'Iowa qui soutenait M. DeSantis a demandé au candidat, lors d'un événement organisé mercredi, pourquoi il ne s'en est pas pris directement à lui. "À mon avis, vous vous montrez plutôt indulgent à son égard.

M. DeSantis a répliqué en faisant valoir qu'il avait "articulé toutes les différences à maintes reprises lors de la campagne", avant d'attaquer les médias, suggérant que les journalistes "veulent que les candidats républicains se contentent de salir (M. Trump) personnellement et de faire cela. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne".

Un changement plus radical pourrait-il se produire ? Des choses plus étranges se sont déjà produites, mais elles ne sont pas nombreuses.

Haley s'attaquera-t-elle à Trump ?

Alors que Mme Haley monte dans les sondages du GOP, elle est confrontée à des critiques de plus en plus acerbes de la part de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un autre candidat à la présidence dont les espoirs dépendent d'un bon résultat dans le New Hampshire, le prochain État à figurer au calendrier des primaires républicaines.

M. Christie a insinué à plusieurs reprises que l'ancienne ambassadrice des Nations unies ne s'attaquait pas plus vigoureusement à M. Trump parce qu'elle souhaitait laisser ouvertes des options telles que rejoindre un ticket Trump en tant que colistière, ou se présenter à nouveau à la présidence en 2028.

"S'il y avait quelqu'un d'autre que moi qui était prêt à s'attaquer à Donald Trump et à dire la vérité à son sujet, je pourrais envisager de me retirer de la course. Mais ce n'est pas le cas", a déclaré M. Christie mercredi sur la chaîne MSNBC.

La critique de M. Christie est une fenêtre sur les courants contraires auxquels Mme Haley est confrontée. Elle a rapidement gagné du terrain parmi les électeurs républicains désireux de tourner la page de l'ancien président - et pourrait continuer à attirer des électeurs modérés et indépendants qui peuvent participer à certaines primaires, notamment dans le New Hampshire s'ils ont changé d'affiliation politique et en Caroline du Sud, l'État d'origine de Mme Haley.

Mais pour vaincre réellement M. Trump, elle devra éroder son soutien auprès d'une grande partie du GOP qui reste fidèle à l'ancien président. Les rivaux de M. Trump au sein de son parti n'ont pas réussi à trouver les moyens d'y parvenir, sans s'aliéner ces électeurs, pendant trois cycles consécutifs d'élections présidentielles.

Gestion des attentes

Alors que Mme Haley et M. DeSantis s'efforcent de devenir la dernière alternative à M. Trump, tous deux cherchent à gérer les attentes concernant leurs performances lors des caucus de l'Iowa, en justifiant à l'avance les raisons pour lesquelles ils devraient être considérés comme des candidats solides dans un domaine où M. Trump reste le favori dominant.

M. DeSantis a déclaré mardi sur Fox News que son résultat dans l'Iowa n'était pas un facteur décisif pour le sort de sa campagne.

"Il s'agit d'une course pour obtenir la majorité des délégués", a déclaré M. DeSantis. "Les sondages ne prédisent jamais les résultats, parce qu'il s'agit d'un caucus et que c'est une bête différente. Nous faisons ce qu'il faut pour gagner.

Mme Haley, qui faisait campagne à Kingston, dans le New Hampshire, mercredi, a prédit des "surprises" lors des premières élections nationales.

"Je sais que les électeurs de l'Iowa et du New Hampshire veulent quelque chose de différent", a déclaré Mme Haley.

Les alliés des candidats cherchent également à susciter des attentes favorables à l'égard de leurs candidats.

Le super PAC SFA Fund, Inc. en faveur de Mme Haley a lancé une vidéo mettant en évidence des cas où M. DeSantis a affirmé qu'il gagnerait les caucus de l'Iowa.

Mark Harris, stratège en chef du super PAC, a déclaré aux journalistes mercredi que M. DeSantis devait gagner l'Iowa, tandis que Mme Haley devait juste faire assez bien dans l'Iowa "pour maintenir l'élan" alors que la course se déplace vers le New Hampshire, où les sondages la placent en deuxième position derrière M. Trump.

"Il ne fait aucun doute qu'une fois l'Iowa passé, il s'agira d'une course à deux entre Nikki et le président Trump", a déclaré M. Harris.

Nikki Haley a vécu la semaine dernière ce qui pourrait être le pire moment de sa campagne pour 2024 lorsqu'elle a été interrogée dans le New Hampshire sur les causes de la guerre de Sécession et qu'elle a répondu sur "la manière dont le gouvernement allait fonctionner", sans mentionner l'esclavage.

Elle a cherché à revenir rapidement sur ses propos, alors même que des alliés comme le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, reconnaissaient qu'il s'agissait d'une erreur.

"Tout le monde est passé à autre chose", sauf les médias, a déclaré Mme Haley mercredi sur Fox News.

Néanmoins, Mme Haley a été critiquée par l'ensemble du spectre politique, y compris par des alliés de M. Trump et par le président Joe Biden, et ce moment a semé le doute quant à son sens politique. Ce moment ne devrait pas s'estomper rapidement et pourrait continuer à hanter Mme Haley lors des réunions publiques télévisées et des débats à venir.

Interrogée lors de l'interview accordée à Fox News sur les réactions suscitées par sa gaffe, Mme Haley a de nouveau déclaré qu'elle avait supposé que l'esclavage était la cause de la guerre de Sécession et qu'elle avait reconnu que cela aurait dû être la première chose qu'elle aurait dû dire dans sa réponse.

"Quand on grandit dans le Sud, on grandit et l'esclavage est un commentaire constant et un point de discussion constant. On l'apprend à l'école et on en parle. Le Sud est en fait très à l'aise avec notre histoire. Ce que j'aurais dû dire immédiatement, c'est que la guerre civile portait sur l'esclavage, mais j'ai supposé que c'était une évidence et j'ai dit qu'elle portait aussi sur le rôle du gouvernement et sur les droits des personnes sur le plan économique, social et autre", a déclaré l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud.

Les spécificités de l'avortement

Au cours de leurs quatre débats nationaux, les candidats aux primaires républicaines ont largement esquivé ce qui pourrait être la question la plus influente des prochaines élections générales : le droit à l'avortement.

Au cours de l'année et demie qui s'est écoulée depuis que la Cour suprême a invalidé l'arrêt Roe v. Wade, les électeurs, toutes idéologies confondues, se sont majoritairement prononcés contre les efforts visant à renforcer les restrictions en matière d'avortement et ont régulièrement voté en faveur d'initiatives visant à préserver ce droit.

Ni Mme Haley ni M. DeSantis ne se sont prononcés du côté populaire de la question. M. DeSantis a signé une interdiction de six semaines en Floride au printemps dernier et a déclaré qu'il soutiendrait une loi fédérale fixant la limite à 15 semaines. Mais il n'a pas beaucoup parlé de l'une ou l'autre de ces mesures. (Lors d'une autre réunion publique sur CNN le mois dernier, il a vanté les mérites de l'interdiction de six semaines avant de s'en prendre à M. Trump).

Mme Haley a été encore plus difficile à cerner, car elle vante sa politique "résolument pro-vie" tout en affirmant vouloir trouver un consensus national sur cette question, qui figure parmi les plus épineuses de la vie américaine.

À moins de deux semaines du début du scrutin, les deux candidats seront probablement pressés de donner plus d'informations sur leur vision et, peut-être, de donner aux téléspectateurs un indice sur la façon dont ils vendraient ces plans à une foule d'électeurs.

